Apple fait concurrence à Adobe : Apple Creator Studio dévoilé

Michelle Brändle Traduction : traduction automatique 14/1/2026

Apple Creator Studio combine des logiciels de production musicale, d'édition vidéo et d'image. Ce pack créatif est disponible sur abonnement.

Apple regroupe plusieurs applications créatives dans un modèle d'abonnement. Auparavant, elles n'étaient disponibles qu'en achat unique, notamment Final Cut Pro, Logic Pro et Pixelmator Pro. Pour 12 francs (13 euros) par mois, vous avez désormais à portée de main toute une panoplie d'outils et de possibilités créatives.

Apple a ajouté diverses fonctions à son logiciel. Pour celles-ci, les appareils doivent remplir certaines conditions, car ils ont parfois besoin de l'IA Apple Intelligence.

Avec son nouveau modèle d'abonnement, Apple lance une alternative bon marché pour les programmes créatifs d'Adobe - du moins pour les utilisateurs d'Apple. Voici un aperçu des nouveautés à partir du 28 janvier 2026.

Final Cut Pro : montage vidéo avec un nouveau gadget d'IA

Le logiciel de montage vidéo Final Cut Pro devrait bénéficier de nouvelles mises à jour. Apple étend par exemple les outils d'IA pour les pistes audio en anglais. Désormais, vous pouvez parcourir les transcriptions à l'aide d'une barre de recherche afin de sélectionner les extraits parfaits parmi des heures de matériel. C'est efficace pour le montage d'interviews ou de podcasts vidéo. Vous pouvez même rechercher des objets ou des soldes spécifiques dans le métrage vidéo.

Dans Final Cut Pro, vous pouvez désormais effectuer des recherches dans les transcriptions.

Source : Apple

Grâce à une nouvelle détection de rythme, le montage de vidéos sur un rythme de musique donné devrait être plus rapide. Dans la version iPad, vous trouverez également de nouvelles fonctions de montage. Grâce à l'IA, vous pourrez ainsi générer des vidéos en mode portrait à partir de séquences brutes, ce qui est idéal pour les contenus de médias sociaux.

Logic Pro : logiciel de musique avec un nouveau Synth Player

Apple ajoute à son logiciel musical Logic Pro un lecteur IA pour la musique électronique, appelé Synth Player. Il a été développé par l'équipe de conception sonore d'Apple. Grâce à ce clavier pour musique électronique, vous pouvez créer de nouvelles parties pour votre morceau de musique ou un fragment de votre idée en appuyant sur un bouton. Le lecteur est conçu pour être facile à utiliser

Vos enregistrements audio sont soumis à une reconnaissance d'accords basée sur l'IA et transcrits grâce à l'outil Akkord ID. La transcription manuelle fastidieuse n'est plus nécessaire. De plus, grâce aux accords transcrits, il est rapidement possible d'expérimenter avec ses propres morceaux de musique et de créer différents styles et genres.

Logic Pro a maintenant un lecteur IA pour la musique électronique.

Source : Apple

Logic Pro sur iPad bénéficie également de nouvelles possibilités. Par exemple, avec Quick Swipe Comping. Un outil pour les chanteurs et les producteurs qui vous permet d'assembler les meilleurs passages de plusieurs enregistrements (prises) en une performance globale agréable à l'oreille.

Pixelmator Pro : la retouche d'images sur iPad

Pixelmator Pro offre une solution pratique pour l'édition d'images, la conception graphique et la peinture, qui a été optimisée pour la première fois pour l'iPad. Cette version est spécialement adaptée à l'utilisation tactile et à l'Apple Pencil. Pixelmator Pro devrait être efficace et facile à utiliser sur l'iPad grâce à la puce Apple.

Vous trouverez dans le logiciel une gestion complète des calques. Vous pouvez ainsi créer des designs avec divers éléments tels que des images, des formes, du texte et de la vidéo. Vous trouverez également dans Pixelmator Pro un outil de courbure pratique, des outils de sélection intelligents et des masques vectoriels. Super Resolution vous permet d'augmenter facilement l'échelle de vos images

La gestion des calques du Pixelmator Pro vous aide à créer de nouveaux designs.

Source : Apple

Les fonctions de l'Apple Pencil Pro sont entièrement prises en charge. Il s'agit notamment de la fonction de lévitation et de la rotation du stylet. Avec une série de pinceaux sensibles à la pression, vous pouvez peindre et dessiner directement dans le programme.

Motion : animation en 2D et 3D

Motion est également inclus dans Creator Studio. Cet outil d'animation vous permet de créer des effets 2D et 3D. Là encore, Apple fournit des fonctions intelligentes, comme le masque magnétique, qui isole et suit les personnes et les objets. Les écrans verts sont ainsi supprimés.

Mainstage : Rock live on the stage

Alors que Logic Pro est destiné à l'enregistrement et à la production en studio, Apple a conçu Mainstage pour des utilisations en direct. Vous pouvez utiliser les mêmes instruments et effets que dans Logic Pro. Une fois que vous avez créé un bon morceau en studio, vous pouvez le jouer sur votre ordinateur portable avec Mainstage, sans autre équipement de studio.

Mainstage peut également être utilisé en combinaison avec des claviers MIDI, des pédales et des interfaces de guitare. Mainstage offre également des fonctions pour le chant : ajoutez des effets tels que la réverbération, l'écho et la correction de la hauteur en temps réel sur votre voix.

Outils bureautiques Keynote, Pages et Numbers avec de nouveaux contenus

Keynote, Pages, Numbers et Freefrom restent gratuits. Cependant, ils bénéficient de quelques fonctionnalités premium sur abonnement. Ainsi, il y a des modèles premium et un hub de contenu avec des photos, des graphiques et des illustrations curatés. La création et l'édition d'images avec Prompts ne sont pas en reste. Pour cela, Apple fait appel aux modèles génératifs d'OpenAI.

Le tableur Numbers est doté d'une fonction d'utilisation de formules et de tableaux basée sur l'IA. Keynote est le logiciel d'Apple pour la création de présentations. Bien qu'il ne soit disponible qu'en version bêta, un nouvel outil devrait aider à générer les premières ébauches d'une présentation, également à l'aide de texte. L'IA devrait également cracher des notes de présentation à partir de diapositives existantes.

Prix et disponibilité : abonnement ou achat individuel

Apple indique qu'il existe une période d'essai gratuite d'un mois pour la nouvelle formule d'abonnement. Si vous achetez un nouveau Mac ou un iPad, trois mois vous seront offerts. Keynote, Pages, Numbers et Freeform restent gratuits, mais avec des fonctionnalités limitées par rapport à l'abonnement.

Apple Creator Studio sera disponible sur l'App Store à partir du 28 janvier 2026 et devrait coûter 12 francs (13 euros) par mois ou 120 francs (130 euros) par an. Les étudiants et les enseignants peuvent obtenir l'abonnement pour 3 francs/euros par mois ou 30 francs/euros par an. Sont inclus:

Final Cut Pro, Logic Pro et Pixelmator Pro pour Mac et iPad

Motion, Compressor et Mainstage sur Mac

Fonctions intelligentes et contenu premium pour Keynote, Pages et Numbers

à une date ultérieure, Freeform pour iPhone, iPad et Mac

Les achats ponctuels restent possibles et sont plus rentables selon les cas d'utilisation :

Final Cut Pro (250 Fr. / 390 euros)

Logic Pro (180 Fr. / 230 euros)

Pixelmator Pro (40 Fr. / 60 euros)

Motion (40 Fr. / 60 euros)

Compressor (40 Fr. / 60 euros)

Mainstage (25 Fr. / 35 euros)

Photo d’en-tête : Apple

