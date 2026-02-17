Nouveautés + tendances 5 2

L'application de podcast d'Apple se dote d'une fonction vidéo

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 17/2/2026

A l'instar de Spotify, vous pourrez à l'avenir regarder des podcasts en vidéo sur Apple. Cupertino réagit ainsi à la montée en puissance de Youtube.

Apple transforme son application de podcast en lecteur vidéo : À partir de iOS 26.4, iPadOS 26.4 et visionOS 26.4, vous pouvez passer de manière transparente de la version audio à la version vidéo dans les podcasts Apple. Le HTTP Live Streaming (HLS) d'Apple adapte automatiquement la qualité vidéo à la bande passante disponible. Les épisodes peuvent être regardés en mode paysage dans l'application et téléchargés pour une consommation hors ligne. Par défaut, le streaming vidéo sur mobile reste désactivé.

Avec cette mesure, Apple réagit à la tendance des podcasts vidéo, qui sont de plus en plus populaires, notamment sur Youtube. Le portail enregistre, selon ses propres indications, plus d'un milliard de spectateurs de podcasts par mois, des études placent la plate-forme nettement devant les applications classiques en ce qui concerne l'utilisation des podcasts. La possibilité de discuter des podcasts directement dans les commentaires pourrait être l'une des raisons de ce succès.

Nouvelles possibilités d'intégration de la publicité

Pour les producteurs, Apple positionne cette mise à jour comme une nouvelle offre de monétisation. Apple n'héberge pas lui-même les vidéos, mais les intègre via des plateformes d'hébergement sélectionnées. Pour la première fois, des annonces vidéo dynamiques, y compris des spots lus par l'hôte, peuvent être insérées de manière ciblée dans les flux. Apple prélèvera plus tard des frais auprès des réseaux publicitaires connectés, mais continuera à renoncer à des frais pour la simple distribution de podcasts.

Le système fermé sur le plan technique et économique suscite des critiques : dans un premier temps, la vidéo HLS n'est disponible que par le biais de quelques grands partenaires d'hébergement et de publicité, les petits fournisseurs et les auto-hébergeurs restent à l'écart. De plus, il manque au lancement une mise en œuvre native sur Apple TV, alors qu'Apple Vision Pro est déjà pris en charge. Pour les auditeurs, cette nouveauté ouvre néanmoins la possibilité de consommer des podcasts vidéo directement dans l'application d'Apple, au lieu de devoir passer par Youtube ou Spotify.

