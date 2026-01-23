Nouveautés + tendances 7 10

Encore un de moins : Asus arrête la production de smartphones

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 23/1/2026

Asus ne lance plus de nouveaux smartphones. Officiellement, ce n'est qu'une pause et la division smartphones de l'entreprise continue d'exister, mais l'accent se déplace vers les PC et le matériel d'intelligence artificielle.

Officiellement, ce n'est qu'une pause, mais la probabilité qu'Asus revienne sur le marché des smartphones est très faible. Les ROG Phones et Zenfones vendus jusqu'à présent devraient tout de même bénéficier d'un service clientèle et de mises à jour. Pour l'instant, le fabricant de PC taïwanais préfère consacrer ses ressources de recherche et développement à d'autres domaines

Un fabricant de PC prospère abandonne sa division smartphones

Dans les statistiques de vente de smartphones, Asus a toujours fait partie des «Autres». Pourtant, la société taïwanaise a régulièrement lancé de nouveaux modèles dans deux gammes de smartphones. Le ROG Phone en tant que smartphone de jeu, adapté à la marque de jeu sur PC «Republic of Gamers», et le Zenfone en tant que smartphone traditionnel. Le [Zenfone 10](Essai de l'Asus Zenfone 10 : les bons smartphones peuvent être petits "Essai de l'Asus Zenfone 10 : les bons smartphones peuvent être petits") était l'un des derniers smartphones haut de gamme avec un écran inférieur à six pouces. Mais avec le Zenfone 11, la taille de l'écran a également augmenté chez Asus. Le ROG Phone, quant à lui, a de moins en moins réussi à expliquer la pertinence des smartphones de jeu.

Lors d'un événement d'entreprise le 16 janvier 2026 , le président d'Asus Jonney Shih a fait le bilan de l'année 2025. Il a également évoqué l'orientation stratégique de l'entreprise et a confirmé ce que l'on pressentait déjà : Asus ne fabriquera plus de smartphones pour le moment. À la place, les ressources du département R&D seront consacrées aux PC commerciaux - où Asus a beaucoup plus de succès que dans les smartphones - et à l'IA physique. Il ne s'agit pas de centres de données d'IA, mais de matériel qui utilise l'IA. Les robots ou les lunettes de données ont été cités en exemple.

En se retirant du secteur des smartphones, Asus suit son concurrent taïwanais Acer, spécialisé dans les PC. Ce dernier a vendu sa division smartphones à Google en 2018 et a seulement permis à un autre fabricant d'inscrire son nom sur un smartphone destiné au marché indien en 2024. En 2021, un autre fabricant de longue date, LG, a mis fin à sa division de smartphones.

En fin de compte, il ne reste plus qu'à espérer que les propriétaires actuels de Zenfones et de ROG Phones continueront à recevoir des mises à jour fiables pendant les prochaines années.

