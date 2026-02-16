Nouveautés + tendances 15 6

Un jugement sur un brevet stoppe Acer et Asus : plus de vente de PC en Allemagne

Martin Jud Traduction : traduction automatique 16/2/2026

Acer et Asus doivent provisoirement suspendre leurs ventes de PC et d'ordinateurs portables en Allemagne. La raison en est un jugement du tribunal régional de Munich qui attribue aux deux fabricants une violation des brevets de Nokia sur le standard vidéo High Efficiency Video Coding (HEVC/H.265).

Deux grands fournisseurs ne peuvent plus commercialiser leurs PC et ordinateurs portables en Allemagne : Les juges de Munich interdisent à Acer et Asus de commercialiser une grande partie de leur gamme de produits, car le tribunal considère que plusieurs brevets de Nokia indispensables à la norme HEVC ont été violés. La boutique allemande d'Acer est actuellement complètement hors ligne, tandis que chez Asus, de nombreuses pages de produits ne sont plus accessibles de manière régulière. Les revendeurs peuvent écouler les stocks existants, mais ne reçoivent pas de réapprovisionnement. L'offre se modifie donc sensiblement - et ce précisément à cause d'un codec vidéo qui se trouve dans presque tous les systèmes modernes.

Pourquoi un codec vidéo bloque-t-il des lignes de produits entières ?

HEVC est profondément ancré dans les plates-formes actuelles : les unités graphiques intégrées, les moteurs multimédia des SoC et les GPU dédiés prennent en charge le codec, tout comme les systèmes d'exploitation, les services de streaming, les logiciels de vidéoconférence et les lecteurs locaux. Un PC sans ces capacités serait certes envisageable, mais pratiquement pas commercialisable. En conséquence, le jugement ne concerne pas des modèles individuels, mais une grande partie de la gamme de produits.

Hisense, qui faisait également partie de la plainte initiale, a déjà trouvé un accord avec Nokia et conclu une licence. Acer prévoit de faire appel de la décision. Asus n'a pas encore confirmé un appel.

Munich, point névralgique des procédures en matière de brevets

Le tribunal de grande instance de Munich I est considéré depuis des années comme une instance centrale pour les litiges concernant les brevets essentiels standards (SEP). La chambre est connue pour son interprétation stricte des obligations de licence et a statué dans le passé sur des procès contre Amazon, Oppo et Daimler. Pour Nokia, l'affaire actuelle s'inscrit dans une stratégie plus large de monétisation cohérente de son portefeuille de brevets.

Ce conflit montre à quel point les fabricants de PC sont dépendants de technologies profondément intégrées dans les puces et les logiciels. Dès 2025, Dell et HP ont désactivé la prise en charge matérielle de HEVC sur certains modèles d'ordinateurs portables, apparemment pour économiser les coûts de licence. Mais cela ne peut pas être une solution compte tenu de la diffusion du codec.

La reprise prochaine des ventes par Acer et Asus dépendra de la décision d'une cour d'appel de suspendre l'exécution ou de l'accord des parties sur le paiement de la licence.

