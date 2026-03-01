Nouveautés + tendances 16 3

Clicks Communicator est également disponible avec des claviers en allemand et en français

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique 1/3/2026

Annoncé en début d'année, le smartphone à clavier physique de Clicks est également livré avec des dispositions de clavier AZERTY et QWERTY. De plus, les mises à jour sont plus longues.

Clicks, basé à Londres, se consacre au véritable clavier de téléphone portable, comme le faisaient autrefois Blackberry ou Nokia Communicator. Le premier smartphone, baptisé Clicks Communicator, a été annoncé par le fabricant au début de l'année. L'intérêt qu'il suscite est tel que d'autres variantes sont déjà annoncées juste à temps pour le Mobile World Congress de Barcelone.

Dès le lancement sur le marché «later this year», différentes dispositions de clavier sont disponibles. Au QWERTY, c'est-à-dire la disposition de clavier anglaise, s'ajoutent désormais le QWERTZ et l'AZERTY. Ces designs sont destinés à tous ceux qui écrivent en allemand ou en français. De plus, des dispositions en coréen et en arabe font leur apparition.

Ceux qui ont déjà précommandé ou qui le feront pendant la période de pré-vente prolongée jusqu'au 15 mars pourront choisir la disposition et la couleur de leur choix avant la livraison. Pour le lancement, le Communicator est disponible en «Smoke», «Clover» et «Onyx», soit en blanc gris, vert foncé ou gris foncé.

Mises à jour jusqu'à Android 20

Clicks a également annoncé le modèle de processeur qui sera utilisé. Il s'agit du MediaTek Dimensity 8300. Cette puce est certes déjà sur le marché depuis 2024 et n'est pas un modèle haut de gamme, mais elle permet des périodes de mise à jour plus longues.

Avant, le fabricant parlait de deux maigres années de mises à jour Android. Désormais, le Communicator recevra toutes les versions jusqu'à Android 20, soit quatre ans. Les correctifs de sécurité seront disponibles pendant cinq ans. Cela convient mieux à un appareil qui est commercialisé à 499 dollars. Le prix de prévente est de 399 dollars.

Vous trouverez tous les autres détails techniques sur le Clicks Communicator dans l'article de notre collègue Jan. Nous travaillons à l'ajout de l'appareil dans notre boutique après son lancement sur le marché.

