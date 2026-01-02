Nouveautés + tendances 13 4

Clicks Communicator : communiquer plutôt que faire défiler les pages

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 2/1/2026

Blackberry n'existe plus, mais la société Clicks continue de s'occuper des claviers pour smartphones. Après les étuis à clavier, voici le Communicator, un nouveau smartphone à clavier.

Clicks Communicator met l'accent sur la communication. Le smartphone Android est conçu pour converser avec d'autres personnes, en tapant sur le clavier QWERTY ou en enregistrant des messages vocaux. Avec son écran presque carré de quatre pouces, il rappelle fortement les Blackberrys.

Écrire sur les touches et non sur l'écran tactile

Au Mobile World Congress il y a deux ans, Clicks présente son premier étui clavier pour l'iPhone. Des modèles adaptés à d'autres iPhone et smartphones Pixel ont suivi. Aujourd'hui, le premier smartphone du fabricant, le Clicks Communicator, est axé sur la communication plutôt que sur le divertissement.

Un clavier QWERTY sous l'écran tactile.

Sous l'écran tactile OLED de 4,03 pouces avec une résolution de 1200 × 1080 pixels se trouve un clavier QWERTY avec des touches sensibles au toucher. Un capteur d'empreintes digitales se trouve dans la barre d'espacement et il existe une touche programmable avec «Clicks Key».

Les touches sont sensibles au toucher et la clé Clicks Key peut être programmée avec des fonctions.

La touche située sur le côté du Communicator permet d'enregistrer des messages vocaux, de dicter des textes ou d'enregistrer et de transcrire des réunions. Autour d'elle s'allume une LED qui indique les nouveaux messages dans des couleurs individuelles par application.

Bouton latéral d'enregistrement vocal avec notifications par LED.

Dans ce que l'on appelle «Message Hub», Clicks Communicator rassemble les messages de différentes applications sur l'écran d'accueil. Pour cela, Clicks utilise le «Niagara Launcher».

Le Message Hub rassemble les messages de différentes apps.

Une seule caméra, une prise casque et un chipset sans nom

Avec son objectif de communication, le Clicks Communicator se contente d'un appareil photo de 50 mégapixels. La caméra frontale, essentielle pour les appels vidéo, a une résolution de 24 mégapixels. Les écouteurs peuvent être connectés via Bluetooth ou un connecteur de 3,5 millimètres.

Une caméra suffit.

Le communicateur Clicks contient une batterie de 4000 mAh. Le fabricant indique qu'il ne peut pas encore dire combien de temps elle durera. Le développement de l'appareil n'est pas encore assez avancé pour cela. En outre, il n'est question pour l'instant que d'un chipset 5G Mediatek gravé en 4 nanomètres, sans mentionner de modèle précis.

Prise casque sur le dessus.

La partie logicielle est plus concrète : Android 15 est utilisé et le fabricant prévoit de le fournir avec des mises à jour Android pendant deux ans et des mises à jour de sécurité pendant cinq ans. Le Communicator est prêt à recevoir une nano-SIM et/ou une eSIM. La mémoire peut être étendue avec une carte microSD.

Un smartphone qui se fait plus remarquer aujourd'hui que les Blackberrys à l'époque.

Vous pouvez voir la présentation complète du Clicks Communicator dans la vidéo. En outre, Clicks a présenté un deuxième produit : Un clavier Bluetooth avec batterie supplémentaire et compatibilité Qi2, qui se fixe magnétiquement au dos des smartphones.

Prix et disponibilité

Clicks recueille des précommandes pour le Communicator jusqu'au 27 février 2026 via son site web. Les livraisons devraient avoir lieu dans le courant de l'année. Un acompte de 199 dollars est demandé. Vous pouvez également payer directement la totalité du prix early bird de 399 dollars. Le prix final dans le commerce devrait être de 499 dollars.

Photo d’en-tête : Clics

