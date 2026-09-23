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Motorola entame la prochaine génération de smartphones avec le Signature 27

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 23/9/2026

Motorola présente son nouveau smartphone haut de gamme, le Signature 27. Mis à part le processeur Snapdragon et une collaboration audio avec Bang & Olufsen, le fabricant reste encore discret sur les détails de l'équipement.

Motorola profite du Qualcomm Summit à Hawaï pour présenter le Signature 27. Le fabricant de puces y a notamment dévoilé le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, et Motorola sera le premier à en bénéficier. Par ailleurs, nous en apprenons un peu plus sur le design du smartphone et sur certains de ses appareils photo.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 : Qualcomm présente, Motorola intègre

Qualcomm doit monter en gamme et ne présente pas seulement le Snapdragon 8 Elite Gen 6 cette année, mais aussi le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Son processeur Oryon, cadencé jusqu'à 5,0 gigahertz, est censé être le processeur mobile le plus rapide. Par rapport au Snapdragon 8 Elite Gen 5, les performances du processeur devraient augmenter de 13 pour cent, et les performances graphiques de 44 pour cent. L'efficacité énergétique s'améliore de 37 et 40 pour cent.

Voici comment Qualcomm résume les avantages du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Source : Qualcomm

Avec le Signature 27, Motorola présente le premier smartphone qui sera équipé du Signature 8 Elite Extreme Gen 6. Mais d'autres fabricants intégreront également ce chipset, qui a aussi gagné en puissance pour l'IA. Qualcomm parle de 35 pour cent de performance supplémentaire pour le NPU. L'atout particulier est toutefois la prise en charge de jusqu'à 30 milliards de paramètres par modèle d'IA. Cela permet aux outils d'IA puissants de fonctionner localement sur le smartphone. Gemini de Google est préinstallé.

Motorola intègre un nouveau système de refroidissement dans le Signature 27.

Motorola affirme que le Signature 27 a été conçu pour durer longtemps. Compte tenu de la puissance du chipset, un refroidissement efficace est nécessaire. Le «système de refroidissement ArcticMesh» combine un nouveau gel thermique avec des particules de diamant, du métal liquide et une maille de cuivre avec une chambre de refroidissement. Le système de refroidissement serait 40 pour cent plus grand que celui de la génération précédente et devrait garantir qu'il ne soit pas nécessaire de brider les performances.

Également important pour une utilisation prolongée : Motorola prévoit de fournir des mises à jour du système d'exploitation pour le Signature 27 pendant sept ans. Une confirmation officielle est encore en attente, mais je suppose que le Signature 27 sera l'un des appareils compatibles avec Graphene OS.

Nouveautés + tendances GrapheneOS : bonne collaboration avec Motorola et Qualcomm, problèmes avec Google Jan Johannsen 44 likes 44 21 commentaires 21

Motorola ne mentionne pas encore deux des quatre appareils photo

Motorola révèle déjà des détails sur deux des appareils photo situés à l'arrière. Pour l'appareil photo principal de 50 mégapixels, le fabricant utilise le Lytia 910 de Sony comme capteur d'image. Le téléobjectif périscopique a une résolution de 200 mégapixels. Motorola ne donne pas encore d'informations sur les deux autres objectifs visibles sur les photos du produit.

La bosse de l'appareil photo est intégrée de manière visuellement discrète.

La seule autre déclaration concernant les appareils photo est la référence à une stabilisation optique de l'image. Celle-ci est censée compenser les mouvements jusqu'à 3,5 degrés. Motorola ne mentionne la technologie que de manière générale, mais elle ne sera probablement intégrée que dans l'appareil photo principal.

Ancien partenaire pour la couleur, nouveau partenaire pour le son

Le boîtier du Signature 27 est en aluminium. Au niveau de la zone de l'appareil photo qui se soulève à l'extrémité supérieure, Motorola le brosse et le complète avec de la céramique. En termes de couleurs, le fabricant propose deux variantes et continue de collaborer avec son partenaire couleur Pantone. C'est pourquoi le modèle noir s'appelle «Coal Smoke». Sur ce modèle, la partie inférieure du dos est constituée d'une texture tissée. Pour la version olive – «Capulet Olive» – Motorola utilise de l'aluminium brossé, censé rappeler visuellement un textile.

Pour la version noire du Signature 27, Motorola utilise un dos tissé.

Dans le domaine audio, Motorola lance avec le Signature 27 un nouveau partenariat avec Bang & Olufsen. Les experts en audio apportent leur savoir-faire pour le son du smartphone, qui peut se parer du label «Audio by B&O». Cela inclut, entre autres, de nouveaux modes sonores parmi lesquels vous pouvez choisir.

Prix et disponibilité

Motorola a certes présenté le Signature 27, mais reste vague sur la disponibilité et de nombreux points de l'équipement. Il devrait «probablement être commercialisé dans le monde entier en 2026», indique le communiqué de presse. De plus amples informations sur l'équipement technique ainsi que sur le prix seront communiquées peu avant le lancement commercial.

Photo d’en-tête : Motorola

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