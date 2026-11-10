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5,3 pouces : il existe à nouveau un smartphone avec un petit écran

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 10/11/2026

La fidèle communauté des amateurs de petits smartphones dispose d'un nouvel appareil parmi lequel choisir. L'Enough Phone, doté d'un écran de 5,3 pouces, peut encore être précommandé sur Kickstarter jusqu'en décembre.

«S'il était un peu plus petit, ce serait parfait», voilà ce que je lis sous beaucoup de mes articles sur les smartphones. Pour les grands fabricants, l'intérêt pour les appareils compacts n'est toutefois pas suffisant. C'est pourquoi de petits fabricants tentent d'occuper ce créneau. Avec l'Enough Phone, vous devrez vous contenter, entre autres, d'un seul appareil photo au dos pour profiter de ce format pratique.

Plus petit mais plus épais

L'Enough Phone devrait mesurer 13,3 × 6,4 centimètres. Il serait ainsi nettement plus petit que les Xiaomi 17 et Galaxy S26, qui sont déjà compacts par rapport au reste de l'offre. Ces derniers mesurent 14,9 × 7,1 et 15,1 × 7,1 centimètres. Avec 12 millimètres, l'Enough Phone est cependant nettement plus épais que la concurrence établie, qui affiche 7,2 ou 8,1 millimètres. Pour la maniabilité, l'épaisseur devrait toutefois être moins pertinente que les autres dimensions.

L'Enough Phone n'est pas encore finalisé L'Enough Phone est encore en phase de planification. Son fabricant prévoit de recevoir les premiers prototypes fonctionnels en décembre. C'est pourquoi toutes les caractéristiques prévues sont encore sous réserve et pourraient changer. Ils essaient notamment de réduire l'épaisseur de l'appareil en dessous des 12 millimètres.

L'écran tactile de 5,3 pouces devrait disposer de 1520 × 720 pixels, soit une résolution plutôt faible. Avec 317 ppi, la densité de pixels reste toutefois correcte. L'équipe ne donne aucune précision sur la technologie d'affichage et d'autres caractéristiques comme le taux de rafraîchissement ou la luminosité de ce petit smartphone.

L'Enough Phone (deuxième en partant de la droite) comparé au Pixel 9, à l'iPhone 6 et à l'iPhone 12 Mini.

Source : Enough Phone

Avec le chipset Dimensity 7500 de Mediatek et huit gigaoctets de mémoire vive, l'Enough Phone se situe dans le bas de la gamme moyenne en termes de performances. Sa mémoire de stockage est également limitée à 128 gigaoctets, mais peut être étendue avec une carte microSD. Vous devrez toutefois choisir entre une carte mémoire ou une deuxième carte SIM. La première carte SIM est une eSIM numérique.

Pratique et tient dans la poche.

Source : Enough Phone

Le chipset équipe l'Enough Phone de la 5G, du Wi-Fi 6, du NFC et du Bluetooth. Un capteur d'empreintes digitales est situé dans le bouton d'alimentation et une reconnaissance faciale est également disponible. Pour cela, le smartphone utilise sa caméra frontale de 32 mégapixels. Au dos, on ne trouve qu'un seul appareil photo de 50 mégapixels avec le capteur Sony IMX766, qui équipait les meilleurs smartphones il y a quatre ans. Le fabricant renonce à un ultra grand-angle ou à un téléobjectif.

Petite batterie et système d'exploitation minimaliste en option

La capacité de la batterie est relativement faible avec 3500 mAh. Il n'y a pas d'informations sur l'autonomie. On peut espérer que l'écran plus petit compensera par rapport aux batteries habituelles de plus de 5000 mAh. De même, les informations sur la vitesse de charge via USB-C font défaut. Au moins, la batterie de l'Enough Phone est remplaçable. Pour cela, il suffit de dévisser la face arrière en plastique recyclé.

Dévisser et remplacer la batterie.

Source : Enough Phone

Avec Android 17 classique et Odyssey OS, l'Enough Phone propose deux options logicielles. Odyssey OS est un système d'exploitation minimaliste conçu pour limiter les distractions. Il est basé sur la version open source d'Android et les personnes derrière ce projet font également partie de l'équipe de l'Enough Phone. Le smartphone devrait recevoir des mises à jour logicielles jusqu'en 2032.

Prix et disponibilité

L'Enough Phone ne peut actuellement être précommandé que sur Kickstarter. Les appareils au prix « early bird » de 449 dollars américains sont presque épuisés. Ensuite, le prix passera à 499 dollars, et le prix de vente régulier ultérieur devrait être de 599 dollars. La livraison est actuellement prévue pour mai 2027.

Photo d’en-tête : Assez de téléphone

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