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Vecchia tecnologia, nuovo prezzo record: Nvidia aumenta drasticamente il prezzo della Shield TV Pro

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 5.10.2026

Nonostante la tecnologia sia rimasta invariata per anni, Nvidia ha aumentato notevolmente i prezzi della Shield TV Pro. I costi più elevati dei componenti rendono sorprendentemente la popolare streaming box un prodotto di lusso.

Per molti appassionati di home cinema, la Shield TV di Nvidia fa parte della dotazione standard da anni. Il box Android TV non è adatto solo per Netflix e altri servizi di streaming, ma anche per la riproduzione di film ad alta risoluzione dalla rete domestica.

Ora Nvidia ha annunciato un consistente aumento di prezzo per la variante Pro del box: invece dei circa 220 euro o 204 franchi precedenti, ora ne sono richiesti 329 euro o 306 franchi. Il prodotto non cambia. L'hardware proviene ancora dalla generazione di modelli rilasciata nel 2019 e si basa sul chip Tegra X1+ di Nvidia, combinato con tre gigabyte di RAM e 16 gigabyte di memoria. Come motivo, Nvidia cita l'aumento dei costi dei componenti, inclusi prezzi più alti per la memoria.

Nvidia sta interrompendo completamente la variante entry-level del box, la Shield TV a forma di tubo. Il dispositivo non viene più prodotto. Ciò non sorprende del tutto, poiché era già elencato come «non disponibile» nel negozio Nvidia da qualche tempo. Anche la Shield TV Pro non è attualmente disponibile presso il produttore nonostante l'aumento di prezzo. All'inizio del 2026, l'azienda ha confermato che continuerà a fornire aggiornamenti al box di streaming per molto tempo. Di conseguenza, non si intravede alcun modello successore.

Cos'è la Shield TV? Si tratta di un box di streaming che si collega al televisore tramite HDMI. Ti offre l'accesso ai soliti servizi di streaming e trasforma i televisori più vecchi in Smart TV. La Shield TV è particolarmente apprezzata dagli utenti di Plex, Kodi o altre soluzioni di media center. Il dispositivo è considerato uno dei sistemi Android TV più potenti per la riproduzione di file video ad alta risoluzione dalla rete domestica. A ciò si aggiungono l'upscaling basato sull'IA di Nvidia, il supporto per Dolby Vision e Dolby Atmos, nonché la possibilità di trasmettere in streaming giochi dal servizio di gaming Geforce Now di Nvidia.

La decisione sta suscitando discussioni nel mondo della tecnologia. Sebbene gli aumenti di prezzo dovuti all'attuale crisi della memoria non siano una novità, per una piattaforma venduta praticamente invariata da sette anni, un tale aumento di prezzo è un fatto notevole. Inoltre, Nvidia è fortemente impegnata nel settore dell'IA, che contribuisce in modo significativo all'attuale carenza di memoria.

Retroscena Di quanto sono aumentati i prezzi di RAM, SSD e HDD rispetto a un anno fa Samuel Buchmann 291 like 291 174 commenti 174

Con il nuovo cartellino del prezzo, la Shield TV Pro si catapulta nel segmento premium, nonostante la base tecnica sia ormai decisamente datata. Apple TV 4K offre un hardware decisamente più moderno, Google posiziona il suo Google TV Streamer come successore del Chromecast e i dispositivi Fire TV di Amazon coprono quasi tutte le fasce di prezzo. Tutti i dispositivi concorrenti sono più economici della Shield TV Pro.

Immagine di copertina: Shutterstock/Wesley Foulds

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