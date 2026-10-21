«EA Sports FC» a partire dai 16 anni: il PEGI alza la classificazione per i giochi con loot box
L'ente europeo di classificazione dell'età PEGI alza retroattivamente a 16 anni il limite di età per i giochi digitali esistenti che contengono loot box. Sono coinvolti anche grandi titoli come "EA Sports FC".
I giochi precedentemente classificati con PEGI 3, 7 o 12 che contengono contenuti casuali a pagamento verranno riclassificati con un limite di età di 16 anni. Ciò vale anche per i titoli già acquistati. Questa modifica era già stata annunciata a marzo. PEGI sta ampliando il proprio sistema di valutazione includendo i cosiddetti rischi interattivi: questi includono contenuti casuali a pagamento come le loot box, ma anche offerte a tempo limitato, NFT e meccanismi che spingono i giocatori a continuare a giocare.
Da giugno 2026, i nuovi giochi vengono già valutati secondo questi criteri. Da ottobre, anche i titoli già pubblicati vengono riclassificati retroattivamente. Tuttavia, quest'ultima ondata di modifiche riguarda solo i giochi con loot box. I titoli più vecchi con NFT o offerte a tempo limitato non sono ancora inclusi. La riclassificazione dei giochi interessati richiederà ancora del tempo.
Cosa significa per i giocatori
Alcuni giochi sono già stati riclassificati. «EA Sports FC», che in precedenza era classificato PEGI 3, ora è PEGI 16. Anche «Zenless Zone Zero» di HoYoverse è passato da PEGI 12 a PEGI 16. Come riportato concordemente da diversi portali specializzati, la misura riguarda anche «Pokémon TCG Pocket», «Fire Emblem Heroes» e importanti titoli free-to-play come «League of Legends», «Overwatch», «Brawl Stars», «Genshin Impact» e «Clash Royale».
Il fatto che PEGI stia apportando questi miglioramenti ha una ragione logica: i giochi online rimangono disponibili per anni. Senza l'aggiornamento, le valutazioni più vecchie non sarebbero più conformi agli standard attuali.
La mia musa ispiratrice si trova ovunque. Quando non la trovo, mi lascio ispirare dai miei sogni. La vita può essere vissuta anche sognando a occhi aperti.
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