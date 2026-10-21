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«EA Sports FC» a partire dai 16 anni: il PEGI alza la classificazione per i giochi con loot box

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 21.10.2026

L'ente europeo di classificazione dell'età PEGI alza retroattivamente a 16 anni il limite di età per i giochi digitali esistenti che contengono loot box. Sono coinvolti anche grandi titoli come "EA Sports FC".

I giochi precedentemente classificati con PEGI 3, 7 o 12 che contengono contenuti casuali a pagamento verranno riclassificati con un limite di età di 16 anni. Ciò vale anche per i titoli già acquistati. Questa modifica era già stata annunciata a marzo. PEGI sta ampliando il proprio sistema di valutazione includendo i cosiddetti rischi interattivi: questi includono contenuti casuali a pagamento come le loot box, ma anche offerte a tempo limitato, NFT e meccanismi che spingono i giocatori a continuare a giocare.

Da giugno 2026, i nuovi giochi vengono già valutati secondo questi criteri. Da ottobre, anche i titoli già pubblicati vengono riclassificati retroattivamente. Tuttavia, quest'ultima ondata di modifiche riguarda solo i giochi con loot box. I titoli più vecchi con NFT o offerte a tempo limitato non sono ancora inclusi. La riclassificazione dei giochi interessati richiederà ancora del tempo.

Cosa significa per i giocatori

Alcuni giochi sono già stati riclassificati. «EA Sports FC», che in precedenza era classificato PEGI 3, ora è PEGI 16. Anche «Zenless Zone Zero» di HoYoverse è passato da PEGI 12 a PEGI 16. Come riportato concordemente da diversi portali specializzati, la misura riguarda anche «Pokémon TCG Pocket», «Fire Emblem Heroes» e importanti titoli free-to-play come «League of Legends», «Overwatch», «Brawl Stars», «Genshin Impact» e «Clash Royale».

Il fatto che PEGI stia apportando questi miglioramenti ha una ragione logica: i giochi online rimangono disponibili per anni. Senza l'aggiornamento, le valutazioni più vecchie non sarebbero più conformi agli standard attuali.

Immagine di copertina: EA Sports

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