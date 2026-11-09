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Nvidia indaga sul rapporto di Jensen Huang con una presunta spia

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 9.11.2026

Jensen Huang ha ammesso una relazione con una donna d'affari che, secondo i servizi segreti statunitensi, spia per la Cina. L'amministrazione Trump ne era apparentemente a conoscenza da mesi.

Nvidia ha annunciato un'indagine su Jensen Huang. Il co-fondatore e CEO aveva confessato al consiglio di amministrazione di aver avuto una relazione intima con una donna d'affari. I servizi segreti statunitensi classificano la donna come un'agente cinese. In un messaggio ai dipendenti, Huang si è scusato:

Sono stato infedele a mia moglie. Le mie azioni hanno ferito lei e i nostri figli. Non ci sono scuse per quello che ho fatto. Nvidia CEO Jensen Huang

Un comitato di amministratori indipendenti sta conducendo l'indagine, supportato da consulenti legali esterni. Secondo il portavoce di Nvidia John Rizzo, Huang non partecipa alla loro selezione. Il CEO, secondo la sua stessa dichiarazione, intende collaborare pienamente. Manterrà il suo incarico durante l'indagine. Il consiglio di amministrazione afferma di non avere «alcun motivo per ritenere» che la sicurezza nazionale degli Stati Uniti o i segreti aziendali siano stati compromessi. Tuttavia, verranno esaminate tutte le informazioni disponibili.

Grande cliente con legami a Pechino

La donna della relazione di Jensen Huang si presenta come Alice Huang o Huang Le. Lei e il capo di Nvidia non sono parenti. Secondo la sua biografia, Alice Huang ha lavorato in Cina come reporter televisiva e per diverse grandi banche. In seguito è diventata capo di Megaspeed, un operatore di data center di Singapore. Megaspeed è uno dei maggiori clienti di Nvidia nel sud-est asiatico. Secondo il «New York Times», l'azienda ha acquistato chip per oltre 4,8 miliardi di dollari da giugno 2024. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha indagato se Megaspeed abbia aiutato nel contrabbando di chip IA soggetti a restrizioni all'esportazione verso la Cina. Nvidia ha comunque continuato le attività.

Nel corso di queste indagini, le autorità statunitensi hanno monitorato Alice Huang per oltre un anno. Durante questo periodo, si sono imbattute nella sua comunicazione con Jensen Huang. Secondo informazioni dell'intelligence, il Ministero della Sicurezza dello Stato cinese l'aveva incaricata specificamente di avvicinare il capo di Nvidia. Alice Huang non ha risposto alle richieste dei media.

Nvidia aveva inizialmente descritto la relazione come non problematica. A ottobre, Jensen Huang ha dichiarato a «Bloomberg» che i contatti riguardavano Megaspeed ed erano stati «del tutto normali». Lui e Alice Huang sono stati avvistati insieme, tra l'altro, in un bar a Taipei.

Sorprendente passività del governo statunitense

Secondo il «New York Times», il presidente Donald Trump era stato informato del monitoraggio circa un anno fa. All'epoca decise di non intraprendere alcuna azione. In primavera, il Segretario di Stato Marco Rubio ha fatto redigere un memo top secret. Avvertiva gli alti membri del governo della relazione di Huang con la presunta agente.

Il memo circolava prima del viaggio di Trump in Cina a maggio. Huang inizialmente non era nella lista dei rappresentanti economici per il viaggio. Se ciò fosse legato al memo non è chiaro. Dopo che i media hanno riportato la sua assenza, Trump lo ha invitato comunque. Huang è salito sull'Air Force One durante uno scalo in Alaska. Domenica sera, Trump ha difeso il capo di Nvidia:

Non ho sentito dire che abbia fatto nulla di sbagliato. So solo che è una brava persona. US-Präsident Donald Trump

Trump si dice aperto a portare Jensen Huang nel suo prossimo viaggio in Cina. Il CEO è considerato un influente alleato del presidente. Si oppone a regole di esportazione più severe per i chip IA. Ora probabilmente dovrà presentarsi per un interrogatorio sotto giuramento davanti al Congresso. La senatrice democratica Elizabeth Warren ha dichiarato che Huang e il consiglio di amministrazione devono delle risposte. Anche da parte repubblicana si levano critiche: Michael McCaul ha chiesto di sospendere immediatamente le forniture di chip IA avanzati verso la Cina.

Anche la famiglia lavora nel gruppo

Il CEO di Nvidia è sposato con Lori Huang dal 1985. I due si sono conosciuti all'Oregon State University. Lui era un adolescente, lei una delle tre donne in un laboratorio di ingegneria con 250 persone. Secondo le sue stesse parole, le promise che a 30 anni sarebbe stato a capo di un'azienda. Poco dopo il suo trentesimo compleanno, nel 1993, ha fondato Nvidia. In un podcast, attribuisce a sua moglie gran parte del merito per esserci riuscito.

Anche i loro due figli lavorano in Nvidia. Il figlio Spencer è Director of Product Management e svolge un ruolo di primo piano nella divisione robotica. La figlia Madison è Senior Director of Product Marketing. Lavora anch'ella nel settore della robotica, oltre che nella comunicazione e nel marketing. Il genero Nico Caprez fa parte del team di Business Development. Huang stesso è nato a Taiwan nel 1963. A nove anni, i genitori lo mandarono negli Stati Uniti insieme al fratello. Inizialmente visse con uno zio e andò a scuola nel Kentucky. Più tardi arrivarono i genitori e la famiglia si stabilì in Oregon.

Immagine di copertina: Shutterstock

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