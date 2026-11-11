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GrapheneOS arriverà su altri smartphone Motorola

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 11.11.2026

Il Signature 27 non dovrebbe rimanere l'unico smartphone Motorola con GrapheneOS. Lo ha annunciato l'organizzazione dietro la versione di Android priva di Google. Tuttavia, per far sì che ciò accada, Qualcomm deve lavorare sui propri chipset.

GrapheneOS è finora disponibile solo per i dispositivi Pixel di Google. Il Motorola Signature 27 è il primo smartphone di un altro produttore su cui il sistema operativo dovrebbe girare. Tuttavia, non esiste ancora una tabella di marcia o un annuncio su quando ciò avverrà. Su Bluesky, la GrapheneOS Foundation ha risposto ad alcune domande.

MTE come strumento importante contro le vulnerabilità di sicurezza

In merito all'osservazione che il prezzo del Signature 27 sia «scioccantemente alto», GrapheneOS spiega che si tratta solo del primo dispositivo. Ci saranno altri smartphone Motorola che supporteranno il sistema operativo. Tuttavia, esiste una forte dipendenza da Qualcomm. Una funzione di sicurezza richiesta chiamata «Memory Tagging Extension» (MTE) è attualmente disponibile solo con lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, che si stima costi fino a 300 euro. Non appena Qualcomm integrerà la funzione anche in chipset più economici, GrapheneOS potrà girare anche su smartphone più accessibili.

Cos'è l'MTE? Memory Tagging Extension (MTE) è una funzione di sicurezza basata sull'hardware che impedisce ad app e hacker di leggere intenzionalmente o involontariamente aree errate della memoria. Si stima che il 70 percento delle vulnerabilità di sicurezza sfruttate per gli attacchi si basi su errori di memoria. L'MTE monitora che il software acceda solo alle aree di memoria a esso destinate. Gli accessi non autorizzati vengono impediti e segnalati. La funzione fa parte dell'architettura ARM dei chipset, ma non è ancora molto diffusa.

Fino ad allora, rimane solo il costoso Signature 27. Solo per questo dispositivo, diversi ingegneri e sviluppatori di Motorola stanno attualmente aiutando a portare GrapheneOS sullo smartphone.

GrapheneOS beneficia della cooperazione con Motorola

Il supporto ufficiale di Motorola potrebbe aiutare GrapheneOS anche in altri ambiti. Ad esempio, il produttore di smartphone avrebbe maggiori possibilità di convincere Qualcomm a integrare l'MTE in altri chip. Inoltre, ci sono ulteriori argomenti affinché le app bancarie e altre app critiche non rimangano intrappolate nel Play Store, ma girino ufficialmente su GrapheneOS.

L'installazione di GrapheneOS sul Signature 27 dovrebbe essere semplice come finora sui dispositivi Pixel. È possibile che ci sarà anche una vendita di dispositivi con il sistema operativo privo di Google preinstallato.

Nonostante l'alto prezzo del Signature 27, la GrapheneOS Foundation è entusiasta di uno smartphone con prestazioni decisamente superiori. Rispetto al Pixel 11 Pro XL, prevede il 60 percento in più di prestazioni della CPU e l'80 percento in più di prestazioni della GPU. Inoltre, le fotocamere sarebbero «significativamente migliori». Affinché la qualità dell'immagine non venga limitata, il sistema operativo dovrebbe supportare l'app fotocamera di Motorola.

Pixel non ancora accantonato

Nonostante il nuovo partner e tutti gli ostacoli che Google ha creato, la GrapheneOS Foundation non rinuncia agli smartphone Pixel. Da Android 16 non c'è più supporto Pixel nell'Android Open Source Project. Ciò aumenta l'impegno per il team, poiché devono smontare laboriosamente il software tramite reverse engineering per sviluppare GrapheneOS.

Inoltre, la GrapheneOS Foundation mantiene aperto il suo invito ad altri produttori ad aprire i propri dispositivi al sistema operativo. Per farlo, tuttavia, dovrebbero soddisfare gli elevati requisiti, tra cui l'MTE o sette anni di supporto software.

Immagine di copertina: Motorola

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