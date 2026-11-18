Novità e trend 4 2

Questo smartphone Linux utilizza un chipset open source

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 18.11.2026

L'azienda statunitense Purism fa quasi tutto in modo diverso rispetto ai grandi produttori di Android con il suo smartphone Linux Librem 5 v2: Linux, moduli rimovibili per le connessioni dati wireless, un chipset open source e interruttori hardware di esclusione (kill switch).

Con il Librem 5 v2 hai il controllo del dispositivo e dei dati. Nessun software deve spiarti. Questo è reso possibile da PureOS e da interruttori per interrompere le connessioni. Il jack per le cuffie, la batteria sostituibile e la scheda microSD fanno pensare a uno smartphone di vecchia generazione, ma il prezzo è in linea con gli attuali modelli di punta.

Linux, design modulare e interruttori hardware di esclusione (Kill Switches)

Il Librem 5 v2 esegue PureOS, un sistema Linux basato su GNU sviluppato da Purism. Il codice sorgente è visibile e può essere verificato. Si dice che ci sia un'ampia scelta di programmi open source che possono essere installati sullo smartphone. In alternativa, è possibile avviare un sistema operativo direttamente da una scheda microSD.

PureOS funziona su smartphone e computer.

Fonte: PureOS

Il chipset utilizzato è lo SpacemiT K1 con otto core di calcolo, basato sull'architettura open source RISC-V. A differenza di ARM o x86, non sono previste licenze ed è accessibile pubblicamente.

Il Librem 5 v2 in una vista frontale angolata.

Fonte: Purism

Con tre interruttori, i cosiddetti hardware kill switches, è possibile disattivare la connessione dati della scheda SIM, il Wi-Fi, il Bluetooth, nonché il microfono e le fotocamere. È possibile collegare le cuffie tramite cavo e rimuovere la batteria dallo smartphone. Il modem cellulare e i chip per Wi-Fi e Bluetooth si trovano su moduli anch'essi rimovibili, in modo da poterli aggiornare o rimuovere secondo necessità.

Il produttore evidenzia le caratteristiche speciali.

Fonte: Purism

Il resto della dotazione tecnica sembra quella di un modello entry-level rispetto agli smartphone dei grandi produttori.

Schermo: 5,7 pollici, 720 × 1440 pixel

Memoria RAM: 8 Gigabyte

Memoria dati: 128 Gigabyte + scheda microSD

Fotocamera principale: 13 Megapixel

Fotocamera frontale: 8 Megapixel

Batteria: 4500 mAh, rimovibile, ricarica tramite USB-C

Scheda SIM: Dual-SIM

Prezzo e disponibilità

Il Purism Librem 5 v2 può essere preordinato solo presso il produttore. La campagna di crowdfunding durerà fino al 15 febbraio 2027. Con un prezzo di 1599 dollari USA, è relativamente costoso per la sua dotazione. Tuttavia, Purism prevede la consegna solo 14-15 mesi dopo la fine della campagna di finanziamento.

Immagine di copertina: Purismo

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