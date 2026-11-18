Questo smartphone Linux utilizza un chipset open source
L'azienda statunitense Purism fa quasi tutto in modo diverso rispetto ai grandi produttori di Android con il suo smartphone Linux Librem 5 v2: Linux, moduli rimovibili per le connessioni dati wireless, un chipset open source e interruttori hardware di esclusione (kill switch).
Con il Librem 5 v2 hai il controllo del dispositivo e dei dati. Nessun software deve spiarti. Questo è reso possibile da PureOS e da interruttori per interrompere le connessioni. Il jack per le cuffie, la batteria sostituibile e la scheda microSD fanno pensare a uno smartphone di vecchia generazione, ma il prezzo è in linea con gli attuali modelli di punta.
Linux, design modulare e interruttori hardware di esclusione (Kill Switches)
Il Librem 5 v2 esegue PureOS, un sistema Linux basato su GNU sviluppato da Purism. Il codice sorgente è visibile e può essere verificato. Si dice che ci sia un'ampia scelta di programmi open source che possono essere installati sullo smartphone. In alternativa, è possibile avviare un sistema operativo direttamente da una scheda microSD.
Il chipset utilizzato è lo SpacemiT K1 con otto core di calcolo, basato sull'architettura open source RISC-V. A differenza di ARM o x86, non sono previste licenze ed è accessibile pubblicamente.
Con tre interruttori, i cosiddetti hardware kill switches, è possibile disattivare la connessione dati della scheda SIM, il Wi-Fi, il Bluetooth, nonché il microfono e le fotocamere. È possibile collegare le cuffie tramite cavo e rimuovere la batteria dallo smartphone. Il modem cellulare e i chip per Wi-Fi e Bluetooth si trovano su moduli anch'essi rimovibili, in modo da poterli aggiornare o rimuovere secondo necessità.
Il resto della dotazione tecnica sembra quella di un modello entry-level rispetto agli smartphone dei grandi produttori.
- Schermo: 5,7 pollici, 720 × 1440 pixel
- Memoria RAM: 8 Gigabyte
- Memoria dati: 128 Gigabyte + scheda microSD
- Fotocamera principale: 13 Megapixel
- Fotocamera frontale: 8 Megapixel
- Batteria: 4500 mAh, rimovibile, ricarica tramite USB-C
- Scheda SIM: Dual-SIM
Prezzo e disponibilità
Il Purism Librem 5 v2 può essere preordinato solo presso il produttore. La campagna di crowdfunding durerà fino al 15 febbraio 2027. Con un prezzo di 1599 dollari USA, è relativamente costoso per la sua dotazione. Tuttavia, Purism prevede la consegna solo 14-15 mesi dopo la fine della campagna di finanziamento.
Quando ero uno studente delle elementari, mi sedevo nel salotto di un amico con molti dei miei compagni di classe per giocare al Super NES. Ora metto le mani sulle ultime tecnologie e le provo per te. Negli ultimi anni ho lavorato presso Curved, Computer Bild e Netzwelt, ora presso Digitec e Galaxus.
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