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Signature 27: lo smartphone top di gamma di Motorola per il prossimo anno

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 5.11.2026

Il Motorola Signature 27 è dotato di un display super luminoso, un eccellente sistema di fotocamere e una batteria più capiente. Inoltre, è il primo smartphone del produttore a essere compatibile con GrapheneOS, la versione di Android orientata alla privacy.

Motorola ha annunciato il Signature 27 già a settembre, ma non aveva ancora rivelato tutti i dettagli sulle specifiche. Questi arrivano ora e attirano l'attenzione. Per la prima volta, il produttore utilizza un sensore EVS-Action, aumenta la capacità della batteria del 35 percento e integra il chipset Qualcomm attualmente più potente.

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Erano già noti i seguenti dati chiave:

Il processore Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 e una camera di raffreddamento più grande del 40 percento.

Una fotocamera principale con sensore Sony Lytia 910 e una telecamera con risoluzione di 200 megapixel.

Due varianti di colore (nero e oliva) con diverse texture.

Bose come nuovo partner audio.

Sette anni di aggiornamenti del sistema operativo.

Si sono aggiunte le seguenti informazioni:

Fotocamere pluripremiate

Per il sistema fotografico del Signature 27, Motorola ha ottenuto 173 punti su DXOmark. In questa valutazione, è quindi lo smartphone con le migliori fotocamere.

L'intera parte superiore del retro si solleva formando una sporgenza per la fotocamera.

Fonte: Motorola

Motorola integra la fotocamera principale da 50 megapixel e la telecamera con zoom 3x con una fotocamera ultra-grandangolare e una fotocamera frontale, entrambe con una risoluzione di 50 megapixel.

Motorola definisce il sensore «EVS-Action-Sensor» integrato come una novità mondiale. Questo dovrebbe catturare con precisione i movimenti rapidi e, insieme alla funzione «Action Shot», bloccarli.

Display da record

Con il display AMOLED da 6,78 pollici, le novità continuano. In determinate condizioni, lo schermo dovrebbe raggiungere una luminosità di picco di 12 000 nit. Nella vita quotidiana, il display raramente raggiungerà tale luminosità, ma anche quella tipica dovrebbe risultare elevata. Purtroppo, Motorola non la rivela.

Per la protezione del display, Motorola utilizza Gorilla Glass Ceramic 3. La cornice del Signature 27 è realizzata in alluminio. Lo smartphone è resistente alla polvere e all'acqua secondo lo standard IP69 ed è protetto contro i getti d'acqua.

Batteria più grande del 35 percento

Rispetto al predecessore, Motorola aumenta la capacità della batteria del 35 percento, arrivando a 7000 mAh. Il produttore indica un'autonomia approssimativa di una giornata. La batteria si ricarica fino a 90 watt tramite cavo USB-C o in modalità wireless fino a 50 watt.

La variante verde oliva del Signature 27.

Fonte: Motorola

Per quanto riguarda la memoria, Motorola offre diverse varianti: la memoria dati comprende 256 o 512 gigabyte, la memoria RAM 12 o 16 gigabyte.

Pronto per GrapheneOS

Il Signature 27 è il primo smartphone di Motorola a soddisfare i requisiti di GrapheneOS. La variante Android priva di Google è stata creata con un focus sulla sicurezza e sulla protezione dei dati.

L'obiettivo della collaborazione con la GrapheneOS Foundation è quello di «rendere accessibili tecnologie di sicurezza all'avanguardia agli utenti di smartphone in tutto il mondo». Per questo motivo, il Signature 27 è progettato specificamente per soddisfare i requisiti di GrapheneOS, finora disponibile solo per i dispositivi Pixel. Oltre a un lungo supporto software, ciò include anche diverse specifiche hardware.

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La frase «Ulteriori dettagli su queste funzioni di sicurezza saranno annunciati da Motorola nei prossimi mesi.» lascia tuttavia supporre che ci vorrà ancora un po' prima che GrapheneOS possa essere realmente installato sul Signature 27.

Prezzo e disponibilità

Secondo Motorola, il Signature 27 dovrebbe essere disponibile «nelle prossime settimane». Probabilmente sarà disponibile tra fine novembre e inizio dicembre. Il prezzo di vendita consigliato parte da 1399 franchi in Svizzera e da 1899 euro in Germania.

Immagine di copertina: Motorola

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