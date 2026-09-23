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Motorola inaugura la prossima generazione di smartphone con il Signature 27

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 23.9.2026

Motorola presenta il suo nuovo smartphone di punta, il Signature 27. A parte il chipset Snapdragon e una collaborazione audio con Bang & Olufsen, il produttore è ancora avaro di dettagli sulle specifiche tecniche.

Motorola sfrutta il Qualcomm Summit alle Hawaii per presentare il Signature 27. Il produttore di chip ha presentato, tra le altre cose, lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 e Motorola sarà la prima a utilizzarlo. Inoltre, scopriamo qualcosa sul design dello smartphone e su alcune delle sue fotocamere.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: Qualcomm presenta e Motorola integra

Qualcomm deve alzare l'asticella e quest'anno non presenta solo lo Snapdragon 8 Elite Gen 6, ma anche lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. La sua CPU Oryon, con una frequenza fino a 5,0 gigahertz, dovrebbe essere la CPU mobile più veloce. Rispetto allo Snapdragon 8 Elite Gen 5, le prestazioni della CPU dovrebbero aumentare del 13 percento, quelle grafiche addirittura del 44 percento. L'efficienza energetica migliora del 37 e del 40 percento.

Ecco come Qualcomm riassume i vantaggi dello Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Fonte: Qualcomm

Con il Signature 27, Motorola presenta il primo smartphone che monterà lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Ma anche altri produttori utilizzeranno il chipset, che ha migliorato anche le prestazioni dell'IA. Qualcomm parla di un aumento del 35 percento delle prestazioni della NPU. Il vero punto di forza, tuttavia, è il supporto fino a 30 miliardi di parametri per modello di IA. Ciò consente di eseguire potenti strumenti di IA localmente sullo smartphone. Gemini di Google è preinstallato.

Nel Signature 27, Motorola integra un nuovo sistema di raffreddamento.

Motorola afferma che il Signature 27 è stato sviluppato per durare a lungo. Date le prestazioni del chipset, è necessario un raffreddamento efficiente. Il «sistema di raffreddamento ArcticMesh» combina un nuovo gel termico con particelle di diamante, metallo liquido e una rete di rame con una camera di raffreddamento. Il sistema di raffreddamento è più grande del 40 percento rispetto alla generazione precedente e dovrebbe garantire che le prestazioni non debbano essere limitate.

Altrettanto importante per un utilizzo prolungato: Motorola intende fornire al Signature 27 aggiornamenti del sistema operativo per sette anni. Una conferma ufficiale è ancora in attesa, ma sospetto che il Signature 27 sia uno dei dispositivi compatibili con Graphene OS.

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Motorola non menziona ancora due delle quattro fotocamere

Motorola rivela già alcuni dettagli su due delle fotocamere posteriori. Per la fotocamera principale da 50 megapixel, il produttore utilizza il sensore d'immagine Lytia 910 di Sony. La fotocamera teleobiettivo a periscopio ha una risoluzione di 200 megapixel. Motorola non fornisce ancora informazioni sulle altre due lenti visibili nelle immagini del prodotto.

Il modulo fotocamera è integrato in modo visivamente discreto.

L'unica altra dichiarazione sulle fotocamere è il riferimento alla stabilizzazione ottica dell'immagine. Questa dovrebbe compensare i movimenti fino a 3,5 gradi. Motorola menziona la tecnologia solo in termini generali, ma probabilmente sarà integrata solo nella fotocamera principale.

Vecchio partner per il colore, nuovo partner per il suono

La scocca del Signature 27 è realizzata in alluminio. Nella zona della fotocamera, che si solleva nella parte superiore, Motorola utilizza una finitura spazzolata e aggiunge della ceramica. Per quanto riguarda i colori, il produttore offre due varianti e continua la collaborazione con il partner cromatico Pantone. Ecco perché il modello nero si chiama «Coal Smoke». In questo modello, la parte inferiore del retro presenta una texture intrecciata. Per la versione color oliva – «Capulet Olive» – Motorola utilizza alluminio spazzolato che visivamente ricorda un tessuto.

Nella versione nera del Signature 27, Motorola utilizza un retro intrecciato.

Nel settore audio, con il Signature 27, Motorola avvia una nuova partnership con Bang & Olufsen. Gli esperti audio contribuiscono con il loro know-how al suono dello smartphone, che può fregiarsi dell'etichetta «Audio by B&O». Ciò include, tra le altre cose, nuove modalità audio tra cui è possibile scegliere.

Prezzo e disponibilità

Sebbene Motorola abbia presentato il Signature 27, rimane vaga sulla disponibilità e su numerosi punti della dotazione tecnica. Si prevede che il dispositivo «sarà lanciato a livello globale nel 2026», si legge nel comunicato stampa. Ulteriori informazioni sulla dotazione tecnica e sul prezzo saranno annunciate poco prima dell'inizio delle vendite.

Immagine di copertina: Motorola

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