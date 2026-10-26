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Sigma FP2: grande aggiornamento per la piccola fotocamera

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 26.10.2026

La fotocamera full-frame più piccola al mondo riceve un aggiornamento. La Sigma FP2 è dotata di uno schermo orientabile, un sensore migliore e una batteria più potente.

Sono passati già sette anni da quando Sigma ha pubblicato la . Ora arriva il modello successivo con lo stesso concetto. La fotocamera full-frame minimalista è pensata per essere ugualmente adatta sia per foto che per video. Il suo corpo minuscolo si integra facilmente in un rig video, ma può anche essere trasformata in una fotocamera fotografica completa con l'aggiunta di impugnatura, mirino e flash.

Senza accessori, la Sigma FP2 è ultracompatta.

Fonte: Sigma

Più veloce e con SSD

Il sensore mantiene una risoluzione di ben 24 megapixel, ma è parzialmente stratificato. Ciò consente una lettura più rapida, che a sua volta significa meno distorsioni da rolling shutter e una frequenza fotogrammi massima più elevata sia per le foto che per i video. Il sensore ricorda sospettosamente quello della o della . È probabile che i tre produttori utilizzino sensori, se non identici, quantomeno strettamente correlati.

La fotocamera può registrare video in 6K utilizzando l'intera superficie del sensore (Open Gate).

Registra in 4K senza ritaglio fino a 60 fotogrammi al secondo e con ritaglio fino a 120 fotogrammi al secondo. Per quanto riguarda le foto, la fotocamera raggiunge i 20 fotogrammi al secondo. Si tratta di poco più rispetto ai 18 fotogrammi della precedente, ma la FP2 riesce a scattare 200 foto alla volta, contro le 12 della FP. Il motivo di questo incremento è molto positivo: la fotocamera ha un veloce SSD integrato da 70 GB di capacità.

I comandi della FP2 sono quasi identici a quelli della precedente Sigma FP.

Fonte: Sigma

Un po' meglio ovunque

Un altro miglioramento importante: la FP2 ha un mirino mobile. Può essere estratto e ruotato di 90 gradi verso l'alto o di un massimo di 45 gradi verso il basso. Tuttavia, la rotazione di 180 gradi di lato, comune nelle videocamere, non è possibile.

Novità evidente: lo schermo mobile.

Fonte: Sigma

Il sistema modulare include un mirino disponibile separatamente. Il nuovo EVF-21 si monta tramite una piastra di contatto laterale e offre un'alta risoluzione di 5,76 milioni di pixel. È inoltre inclinabile.

Il mirino opzionale è inclinabile.

Fonte: Sigma

I comandi sul corpo macchina sono rimasti quasi identici a quelli della prima FP. Solo il tasto Tone è scomparso. La FP2 è addirittura leggermente più piccola della sua predecessora, nonostante abbia una batteria più grande. 2200 mAh significano quasi il raddoppio della capacità. L'autonomia secondo lo standard CIPA passa da 280 a 370 foto. Probabilmente il nuovo processore consuma un po' più energia.

Nonostante le dimensioni ridotte, dispone di un'uscita HDMI a grandezza naturale. La precedente aveva invece una porta micro-HDMI. Come ulteriore accessorio, sono disponibili un monitor esterno e un adattatore per slitta flash compatibile con Panasonic e OM System.

La Sigma FP2 sarà probabilmente disponibile dall'11 novembre 2026. Il prezzo di listino consigliato è di 2199 euro o 2350 franchi per il solo corpo macchina. Con il mirino elettronico, il prezzo sale a 2799 euro o 2995 franchi.

Immagine di copertina: Sigma

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