Android sicuro senza Google: Motorola collabora con GrapheneOS

/e/OS per il Fairphone 6 è arrivato, GrapheneOS sul Pixel 10 ha ancora bisogno di tempo
di Jan Johannsen
GrapheneOS ha trovato un secondo produttore. Motorola preparerà gli smartphone per la versione di Android senza Google.
Motorola ha annunciato la sua collaborazione con GrapheneOS al Mobile World Congress. Il team dietro la ROM personalizzata con una forte attenzione alla protezione dei dati e alla sicurezza ha ora un altro fornitore di hardware come alternativa agli smartphone Pixel di Google.
GrapheneOS ha riferito da tempo delle trattative con un altro produttore di hardware, senza fare nomi. Finora, solo gli smartphone Pixel di Google offrono un accesso sufficiente all'hardware per bloccare singole funzioni, se necessario. Sugli altri dispositivi Android, i produttori bloccano questo aspetto e la ROM personalizzata non può essere installata.
In un comunicato stampa, Motorola si è rivelata un nuovo partner hardware di GrapheneOS. Il produttore è entusiasta della partnership e GrapheneOS stessa si rallegra per il nuovo potenziale di diffusione del suo software.
Tuttavia, Motorola non ha ancora annunciato un nuovo smartphone con GrapheneOS. Ha solo promesso che la collaborazione garantirà la compatibilità con GrapheneOS nei dispositivi futuri. La ROM personalizzata sarà quindi probabilmente installata solo su alcuni e non su tutti i futuri smartphone Motorola.
I dispositivi già disponibili, come il Motorola Signature non supporteranno GrapheneOS retroattivamente. Il Signature è il primo smartphone del produttore a ricevere aggiornamenti software per sette anni, soddisfacendo così un requisito fondamentale di GrapheneOS.
