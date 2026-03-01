Novità e trend 16 3

Clicks Communicator è dotato anche di una tastiera in tedesco e francese.

Lo smartphone con tastiera fisica di Clicks annunciato all'inizio dell'anno è disponibile anche con layout di tastiera AZERTY e QWERTZ. Ci sono anche aggiornamenti più lunghi.

Clicks di Londra si è dedicata alla vera tastiera per telefoni cellulari, proprio come Blackberry o Nokia Communicator in passato. Il produttore ha annunciato il primo smartphone chiamato Clicks Communicator all'inizio dell'anno. L'interesse nei suoi confronti è così grande che sono già state annunciate altre varianti in tempo per il Mobile World Congress di Barcellona.

Diversi layout di tastiera sono disponibili fin dal lancio sul mercato «più avanti nel corso dell'anno». A QWERTY, il layout della tastiera inglese, si aggiungono QWERTZ e AZERTY. Questi layout sono dedicati a chi scrive in tedesco o francese. Sono disponibili anche i layout coreano e arabo.

Chi ha già preordinato o è ancora interessato durante la prevendita estesa fino al 15 marzo, può selezionare il layout e il colore desiderato prima della consegna. Al momento del lancio, il Communicator sarà disponibile nei colori «Smoke», «Clover» e «Onyx», ovvero grigio-bianco, verde scuro o grigio scuro.

Aggiornamenti fino ad Android 20

Clicks ha anche annunciato il modello di processore che verrà utilizzato. Si tratta del MediaTek Dimensity 8300. Sebbene il chip sia sul mercato dal 2024 e non sia un modello di punta, consente di ottenere periodi di aggiornamento più lunghi.

Il produttore ha parlato in precedenza di aggiornamenti fino ad Android 20.

In precedenza il produttore aveva parlato di due anni scarsi di aggiornamenti Android. Ora il Communicator riceverà tutte le versioni fino ad Android 20, cioè per quattro anni. Le patch di sicurezza saranno disponibili per cinque anni. Questo è più adatto a un dispositivo che verrà lanciato sul mercato a 499 dollari. Il prezzo di prevendita è di 399 dollari.

Tutti gli altri dettagli tecnici sul Clicks Communicator sono disponibili nell'articolo del nostro collega Jan. Stiamo lavorando per aggiungere il dispositivo al nostro negozio dopo il lancio sul mercato.

