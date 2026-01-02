Novità e trend 13 4

Clicks Communicator: Comunicazione invece di doomscrolling

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 2.1.2026

Blackberry non esiste più, ma l'azienda Clicks continua a produrre tastiere per smartphone. Dopo le custodie con tastiera, ora segue un nuovo smartphone con tastiera, il Communicator.

La comunicazione è al centro della scena con Clicks Communicator. Lo smartphone Android è stato progettato per chattare con gli altri e può essere utilizzato per scrivere sulla tastiera QWERTY o per registrare messaggi vocali. Con il suo display quasi quadrato da quattro pollici, ricorda molto i Blackberry.

Scrivere sui tasti e non sul touchscreen

Due anni fa, al Mobile World Congress, Clicks ha presentato la sua prima tastiera cover per iPhone. A questa sono seguiti modelli corrispondenti per altri iPhone e smartphone Pixel. Ora arriva Clicks Communicator, il primo smartphone del produttore che si concentra sulla comunicazione piuttosto che sull'intrattenimento.

Una tastiera QWERTY sotto il touchscreen.

Una tastiera QWERTY con tasti sensibili al tocco si trova sotto il touchscreen OLED da 4,03 pollici con una risoluzione di 1200 × 1080 pixel. Nella barra spaziatrice è presente un sensore di impronte digitali e il tasto «Clicks Key» è un tasto programmabile.

I tasti sono sensibili al tocco e al Clicks Key possono essere assegnate delle funzioni.

Il tasto sul lato del Communicator serve per registrare messaggi vocali, dettare testi o registrare e trascrivere riunioni. Un LED si illumina intorno ad esso per indicare la presenza di nuovi messaggi con colori diversi per ogni applicazione.

Pulsante laterale per le registrazioni vocali con LED di notifica.

Nel cosiddetto «Message Hub», Clicks Communicator raccoglie i messaggi da varie app sulla schermata iniziale. A tal fine, Clicks utilizza il «Niagara Launcher».

Il Message Hub raccoglie i messaggi di varie app.

Solo una fotocamera, un jack per le cuffie e un chipset senza nome

Con il suo focus sulla comunicazione, il Clicks Communicator ha bisogno solo di una fotocamera da 50 megapixel. La fotocamera frontale, importante per le videochiamate, ha una risoluzione di 24 megapixel. Le cuffie possono essere collegate tramite Bluetooth o una connessione da 3,5 millimetri.

Una fotocamera è sufficiente.

Il Clicks Communicator contiene una batteria da 4000 mAh. Secondo il produttore, non è ancora possibile dire quanto durerà. Lo sviluppo del dispositivo non è ancora sufficientemente avanzato per poterlo fare. È giusto che finora si sia parlato solo di un chipset 5G di Mediatek prodotto con il processo a 4 nanometri, senza nominare un modello preciso.

Jack per cuffie in alto.

Il software è più specifico: viene utilizzato Android 15 e il produttore intende fornire aggiornamenti Android per due anni e aggiornamenti di sicurezza per cinque anni. Il Communicator è predisposto per una nano-SIM e/o una eSIM. La memoria può essere espansa con una scheda microSD.

Uno smartphone che si distingue oggi più di quanto non facessero i Blackberry di allora.

Puoi vedere la presentazione completa del Clicks Communicator nel video. Clicks ha presentato anche un secondo prodotto: Una tastiera Bluetooth con batteria supplementare e compatibilità Qi2 che può essere attaccata magneticamente al retro degli smartphone.

Prezzo e disponibilità

Clicks sta ancora raccogliendo i pre-ordini per il Communicator tramite il suo sito web fino al 27 febbraio 2026. La consegna è prevista per la fine dell'anno. È richiesto un deposito di 199 dollari. In alternativa, puoi anche pagare direttamente il prezzo pieno di 399 dollari. Il prezzo finale al dettaglio dovrebbe essere di 499 dollari.

Immagine di copertina: Clic

