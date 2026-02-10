Novità e trend 14 6

LineageOS 23.2: nuovo design e nuovo ritmo di rilascio

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 10.2.2026

La nuova versione di LineageOS, la versione di Android libera da Google, apporta innovazioni visive e cambia involontariamente il suo ritmo di rilascio.

La ROM personalizzata LineageOS, disponibile per molti smartphone, con la versione 23.2 ha ricevuto un nuovo design. Il team di sviluppo ha adottato le specifiche visive del Material 3 Expressive. Questo include modifiche al design e una nuova combinazione di colori. Google, invece, è responsabile della modifica del ciclo di rilascio.

Il nuovo design di Google per l'Android senza Google

In termini di funzionalità e bug risolti, LineageOS 23.2 corrisponde ora ad Android 16 QPR1, una versione che Google ha rilasciato con diversi mesi di ritardo nell'Android Open Source Project (AOSP)

Il nuovo design e la nuova combinazione di colori sono stati adottati da LineageOS anche per alcune app di sistema, come il lettore musicale «Twelve», l'orologio e la calcolatrice. Anche le impostazioni rapide hanno ricevuto una nuova interfaccia utente e possono essere personalizzate liberamente. Il team di sviluppo ha esteso la modalità scura e ha aggiunto più opzioni per i file nell'area privata. Ci sono anche nuovi strumenti e interfacce per gli sviluppatori di app.

Cambio di ritmo involontario

Nel novembre 2025, Google ha annunciato che avrebbe fornito aggiornamenti all'AOSP solo ogni sei mesi. In precedenza, gli aggiornamenti venivano rilasciati trimestralmente. Ciò significa che LineageOS non ha altra scelta se non quella di implementare nuove funzionalità e correggere i bug solo due volte l'anno. I bollettini di sicurezza di Android vengono ancora rilasciati mensilmente e LineageOS vuole continuare a utilizzarli per gli aggiornamenti di sicurezza mensili.

L'elenco dei quasi 150 dispositivi supportati da LineageOS 23.2 si trova alla fine del changelog.

