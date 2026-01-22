Novità e trend 18 7

Venduto, dimenticato e (forse) riportato in vita: il lanciatore Nova

Il popolare Nova Launcher ha una nuova casa. L'interfaccia alternativa per gli smartphone Android verrà rivitalizzata dopo alcuni anni di silenzio - anche con la pubblicità.

Dopo la vendita del Nova Launcher nel 2022, le cose si erano fatte tranquille intorno al il preferito della redazione interfaccia utente alternativa per i dispositivi Android. Recentemente, Kevin Barry, il fondatore e in definitiva unico sviluppatore, ha smesso di lavorare su Nova Launcher. Un'azienda svedese ha rilevato il launcher e vuole riattivarlo e pubblicizzarlo.

Dopo la prima vendita, il Nova Launcher è passato in sordina

Il Nova Launcher è nato come progetto di un singolo sviluppatore e si è sviluppato nel tempo fino a diventare uno dei launcher più popolari per Android. Nel 2022, Kevin Barry lo vendette a «Branch Metrics», che gli fornì altri sviluppatori. Tuttavia, l'acquisizione ha suscitato la disapprovazione degli utenti del launcher. Un'azienda che guadagna con una piattaforma per la misurazione e la gestione dei deep link non ispira molta fiducia quando controlla l'interfaccia dello smartphone e annuncia l'intenzione di incorporare i suoi servizi nel Nova Launcher.

Nel 2024, Branch Metrics viene ceduta a , che gli fornisce ulteriori sviluppatori.

Nel 2024, Branch Metrics ha ritirato dal Nova Launcher tutti gli sviluppatori tranne Barry. Il lavoro sul software si è praticamente fermato. Nel settembre del 2025, Kevin Barry lasciò Branch Metrics. Secondo le sue stesse dichiarazioni, voleva pubblicare il launcher come software open source, ma gli era stato ordinato di interrompere completamente il lavoro sul progetto.

Vendita alla Svezia

All'inizio del 2026, Branch Metrics ha rivenduto il Nova Launcher. Ora appartiene a «Instabridge». Un'azienda svedese che vende accesso a Internet in tutto il mondo tramite Wi-Fi eSIM. L'azienda offre già un launcher nella sua applicazione Android per personalizzare la schermata iniziale.

Il Nova Launcher è popolare per le sue numerose opzioni di impostazione, tra le altre cose.

L'annuncio dell'acquisizione afferma esplicitamente: «Nova non chiude.» L'obiettivo è mantenere attivo il Nova Launcher. Dovrebbe funzionare in modo stabile ed essere compatibile con le attuali versioni di Android. L'azienda si vede come un «proprietario responsabile» che non reinventerà Nova da un giorno all'altro.

Le prestazioni e la personalizzazione di Nova Launcher non sono state mai così elevate.

Le prestazioni e la personalizzazione, in particolare le numerose opzioni di impostazione, di Nova Launcher dovrebbero rimanere il fulcro importante. È anche importante risolvere i bug e incorporare le nuove funzioni di Android. L'azienda vuole anche ascoltare la Community prima di apportare modifiche importanti. A tal fine, stanno raccogliendo feedback dalle recensioni tramite il Play Store, Reddit, e-mail e i canali della Community.

Nessuna pubblicità per gli acquirenti di Nova Prime

Instabridge vuole finanziare il Nova Launcher con le proprie risorse. Per questo motivo sta inserendo pubblicità nella versione gratuita del software. Nova Prime con un pagamento una tantum continuerà ad essere disponibile. Questa versione rimarrà priva di pubblicità.

A parte questo, i nuovi proprietari sottolineano che ridurranno i dati raccolti al minimo indispensabile e non venderanno nessun dato privato.

