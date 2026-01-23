Novità e trend 7 10

Un altro in meno: Asus interrompe la produzione di smartphone

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 23.1.2026

Asus non lancerà più nuovi smartphone sul mercato. Ufficialmente si tratta solo di una pausa e la divisione smartphone dell'azienda continua a esistere, ma l'attenzione si sta spostando sui PC e sull'hardware AI.

Officialmente si tratta solo di una pausa, ma le probabilità che Asus ritorni nel mercato degli smartphone sono molto basse. Il servizio clienti e gli aggiornamenti saranno ancora disponibili per i ROG Phone e gli Zenfone venduti finora. Per il momento, tuttavia, il produttore di PC di Taiwan preferisce investire le sue risorse di ricerca e sviluppo in altri settori.

Il produttore di PC di successo abbandona la divisione smartphone

Nelle statistiche di vendita degli smartphone, Asus è sempre stata una delle «Altre». Tuttavia, l'azienda taiwanese ha lanciato regolarmente nuovi modelli in due serie di smartphone. Il ROG Phone come smartphone da gioco, in linea con il marchio «Republic of Gamers», e lo Zenfone come smartphone tradizionale. Lo [Zenfone 10](Asus Zenfone 10 recensione: I buoni smartphone possono essere piccoli "Asus Zenfone 10 recensione: I buoni smartphone possono essere piccoli") è stato uno degli ultimi smartphone di punta con un display inferiore ai sei pollici. Con lo Zenfone 11, però, Asus ha aumentato anche le dimensioni dello schermo. A sua volta, il ROG Phone è stato sempre meno in grado di spiegare l'utilità degli smartphone da gioco.

Opinione Il ROG Phone 8 mette in luce la superfluità degli smartphone da gioco di Jan Johannsen

In occasione dell'evento aziendale del 16 gennaio 2026 il CEO di Asus Jonney Shih ha fatto il punto della situazione per l'anno 2025. Ha parlato anche della direzione strategica dell'azienda e ha confermato ciò che era già stato indicato: Asus non produrrà più smartphone per il momento. Le risorse del dipartimento di ricerca e sviluppo saranno invece indirizzate verso i PC commerciali - dove Asus ha molto più successo che con gli smartphone - e l'AI fisica. Questo non significa centri dati di AI, ma hardware che utilizza l'AI. Sono stati citati come esempi i robot e gli occhiali per i dati.

Con l'uscita dal settore degli smartphone, Asus sta seguendo le orme del suo concorrente taiwanese Acer. Acer ha venduto la sua divisione smartphone a Google nel 2018 e ha permesso a un altro produttore di mettere il suo nome su uno smartphone per il mercato indiano solo nel 2024. Nel 2021, un altro produttore di lunga data, LG, ha dismesso la sua divisione smartphone.

In definitiva, possiamo solo sperare che gli attuali possessori di Zenfones e ROG Phones continuino a ricevere aggiornamenti in modo affidabile per i prossimi anni.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

Mi piace questo articolo! A 7 persone piace questo articolo







