La sentenza sui brevetti blocca Acer e Asus: niente più vendite di PC in Germania

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 16.2.2026

Acer e Asus dovranno smettere di vendere PC e notebook in Germania per il momento. Il motivo è una sentenza della Corte Regionale di Monaco di Baviera, che attribuisce a entrambi i produttori una violazione dei brevetti Nokia sullo standard video High Efficiency Video Coding (HEVC/H.265).

Due importanti produttori non potranno più fornire i loro PC e notebook in Germania: I giudici di Monaco vietano ad Acer e Asus di vendere gran parte della loro gamma di prodotti perché il tribunale ritiene che siano stati violati diversi brevetti Nokia essenziali per lo standard HEVC. Il negozio di Acer in Germania è attualmente completamente offline, mentre molte pagine di prodotti Asus non sono più regolarmente accessibili. I rivenditori possono vendere le scorte esistenti, ma non riceveranno alcun rifornimento. Ciò significa che l'offerta sta cambiando sensibilmente - e tutto ciò a causa di un codec video presente in quasi tutti i sistemi moderni.

Perché un codec video blocca intere linee di prodotti

HEVC è profondamente integrato nelle piattaforme attuali: le unità grafiche integrate, i motori multimediali nei SoC e le GPU dedicate supportano il codec, così come i sistemi operativi, i servizi di streaming, i software di videoconferenza e i lettori locali. Un PC privo di tali funzionalità sarebbe concepibile, ma difficilmente commercializzabile nella pratica. Di conseguenza, la sentenza non riguarda i singoli modelli, ma gran parte della gamma di prodotti.

Hisense, anch'essa parte della causa originale, ha già raggiunto un accordo con Nokia e ha concluso una licenza. Acer intende ricorrere in appello contro la sentenza. Asus non ha ancora confermato il ricorso in appello.

Monaco di Baviera come punto di riferimento per le cause sui brevetti

Per anni, il Tribunale Regionale di Monaco I è stato considerato il punto di riferimento per le controversie riguardanti i brevetti standard-essenziali (SEP). La sezione è nota per la sua interpretazione rigorosa degli obblighi di licenza e in passato ha deciso cause contro Amazon, Oppo e Daimler. Per Nokia, l'attuale causa fa parte di una strategia più ampia volta a monetizzare in modo coerente il proprio portafoglio di brevetti.

Il conflitto dimostra quanto la dipendenza dal brevetto sia un problema per Nokia.

Il conflitto dimostra quanto i produttori di PC siano dipendenti da tecnologie profondamente integrate nei chip e nel software. Dell e HP hanno disattivato il supporto hardware per HEVC nei singoli modelli di notebook già nel 2025, apparentemente per risparmiare sui costi di licenza. Tuttavia, questa non può essere una soluzione data la prevalenza del codec.

Se Acer e Asus saranno in grado di riprendere le vendite a breve dipende dal fatto che una corte d'appello sospenda l'applicazione della legge o che le parti si accordino sul pagamento delle licenze.

Immagine di copertina: Shutterstock

