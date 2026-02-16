Novità e trend 15 12

Display privato e connessione satellitare: le indiscrezioni sul Galaxy S26

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 16.2.2026

Samsung presenterà la serie Galaxy S26 il 25 febbraio 2026. La stessa Samsung ha chiaramente indicato un'innovazione, mentre altre sono trapelate. Una panoramica.

Samsung ospiterà un evento non confezionato il 25 febbraio. L'azienda non ha rivelato quali dispositivi saranno presenti all'evento. Qualsiasi cosa diversa dagli smartphone Galaxy S26 sarebbe una grande sorpresa. Non ci sono solo numerose indiscrezioni e informazioni trapelate sulla prossima generazione di smartphone di punta di Samsung. Lo stesso produttore annuncia una novità in un video.

I vicini non leggono più insieme

La filiale statunitense di Samsung ha pubblicato un video di 15 secondi che mostra una nuova funzione e termina con un riferimento al 25 febbraio. Il video mostra il display di uno smartphone che può limitare fortemente l'angolo di visione. Tra le altre cose, questo impedisce alle persone sedute accanto a te in treno di poter leggere insieme a te.

Il Galaxy, poiché si dice che solo il modello superiore abbia il «Privacy Display», sarebbe il primo smartphone con un display di questo tipo. Finora ho visto funzioni di questo tipo solo sui laptop aziendali o come fogli sui monitor degli uffici governativi.

Connessione satellitare

Apple lo offre, Google anche e uno o due produttori cinesi anche: smartphone con connessione satellitare per le emergenze. Samsung non ha ancora offerto questa tecnologia. Ma le cose potrebbero cambiare. Per la serie Galaxy S26, qualcuno ha dato un'occhiata ai documenti di approvazione della FCC negli USA e ha scoperto che i nuovi smartphone Samsung possono connettersi ai satelliti anche quando non è disponibile una rete mobile. Le fonti segnalano addirittura telefonate tramite questo tipo di connessione. Scopriremo di più sulla gamma di funzioni e sulla disponibilità il 25 febbraio.

La S Pen è qui per restare

Samsung ha rimosso la connessione Bluetooth dalla S Pen del Galaxy S25 Ultra. La penna ora funziona solo direttamente sul display e non più come telecomando. Secondo le immagini pubblicate dal leaker Evan Blass, anche il Galaxy S26 Ultra ha di nuovo una S Pen. Samsung aveva recentemente rimosso il supporto per lo stilo dal Galaxy Z Fold 7.

Si dice che il Galaxy S26 Ultra riavrà la S Pen.

Fonte: Evan Blass/Leakmail

Se la penna offrirà nuove funzioni non è ancora dato sapere.

Le varianti del modello rimangono e ricevono aggiornamenti

Secondo le indiscrezioni circolate finora, è certo che le tre varianti di modello rimarranno. Il Galaxy S26, la variante più piccola ed economica, sarà probabilmente leggermente più grande. Il Galaxy S26+, la versione più grande, non dovrebbe avere un aspetto diverso dal suo predecessore. Come modello di punta, l'S26 Ultra continuerà probabilmente a offrire qualcosa in più rispetto alla versione Plus, come una fotocamera aggiuntiva, la S Pen e una batteria più grande.

Non ci sono cambiamenti sostanziali nelle caratteristiche e nell'aspetto di nessuno dei modelli. In termini di batteria e velocità di ricarica, solo il modello base ha visto un leggero aumento da 300 mAh a 4300 mAh e 45 watt. È probabile che tutti i modelli utilizzino la tecnologia Qi2.2.1 per la ricarica wireless, nota anche come Qi2 25W. Ci sono voci contrastanti sul fatto che Samsung doterà finalmente i suoi smartphone di magneti per fissarli alle stazioni di ricarica.

Quando si tratta di ricarica senza fili, la velocità è maggiore, ma non è più facile

Per quanto riguarda il chipset, Samsung sta facendo un passo avanti verso la prossima generazione. Ci saranno modelli con Snapdragon 8 Elite Gen 5 e con Exynos 2600. Non è ancora chiaro quale divisione Samsung realizzerà quest'anno. In passato, il produttore ha lanciato smartphone in paesi diversi con chipset diversi, ma ha anche utilizzato un chipset per un modello e l'altro per l'altro.

