Linux e Windows 11 girano anche su questo smartphone Android

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 22.1.2026

Smartphone invece di PC o notebook. Il Nexphone promette molto bene e ha a bordo Linux e Windows 11. Quest'ultimo ha un'interfaccia utente basata su Windows Phone. Quest'ultimo ha un'interfaccia utente basata su Windows Phone.

Il Nexphone si propone di rendere superfluo il PC o il notebook. A tal fine, ha a bordo Linux (Debian) e Windows 11, che ha particolarmente senso in combinazione con un display esterno e con un mouse e una tastiera.

Grande scelta: Android, Linux o Windows

Android 16 è il sistema operativo standard del Nexphone. Il produttore Nex Computer chiama l'intero pacchetto software dello smartphone NexOS. Questo include Linux. Più precisamente, Debian. Tuttavia, questo non viene eseguito direttamente, ma come applicazione sotto Android. Tuttavia, dovrebbe offrire tutte le funzionalità della versione Linux. Oltre a una visualizzazione desktop su schermi esterni, include anche un'interfaccia utente sul touchscreen.

Il Nexphone si rivela davvero perfetto quando viene utilizzato con uno schermo esterno.

Fonte: Nexphone

Per Windows 11, devi riavviare il Nexphone per passare da Android al sistema operativo di Microsoft. Poiché è stato progettato solo per l'uso su schermi di grandi dimensioni con mouse e tastiera, Nex Computer lo fornisce con la propria interfaccia utente sul Nexphone, che è visivamente modellata su Windows Phone. I monitor esterni possono essere collegati direttamente tramite la porta USB-C 3.1 per utilizzare le visualizzazioni desktop dei vari sistemi operativi.

13 anni dall'idea alla realizzazione

L'idea del Nexphone ha già 13 anni ed era destinata a sostituire i notebook o i PC, allora come oggi.

Modalità desktop come Continuum di Windows Phone o più tardi Dex di Samsung hanno in un certo senso dato vita a questa idea. Ecco perché le persone dietro Nexphone hanno realizzato diverse generazioni di Nexdock. In parole povere, si tratta di una custodia che aggiunge una tastiera, un touchpad e un display da notebook a uno smartphone.

Con Nexdock, uno smartphone si trasforma in un notebook.

Fonte: Nex Computer

Il software è più entusiasmante dell'hardware

I diversi sistemi operativi rendono il Nexphone interessante. L'hardware è a metà strada tra l'entry-level e la fascia media ed è solo un mezzo per raggiungere un fine. In uno smartphone Android puro, si guadagnerebbe solo un sorriso stanco e non garantirebbe che il dispositivo attiri l'attenzione.

Il Nexphone non sarebbe entusiasmante solo come smartphone Android.

Fonte: Nexphone

Il componente più importante è il chipset, che deve garantire l'esecuzione di tre sistemi operativi sullo smartphone. La decisione è stata presa a favore del QCM6490 di Qualcomm. Non è un classico SoC per smartphone, ma ha già dato prova di sé nel Fairphone 5. Ma il processore deve solo gestire Android. Ha a bordo il 5G, il Wi-Fi 6E e l'NFC. Un altro vantaggio: Microsoft indica il QCM6490 come compatibile con Windows 11 e Qualcomm intende supportare il chipset fino al 2036. Ciò significa che potrebbero esserci aggiornamenti software fino ad allora. Tuttavia, Nexphone non fornisce alcun dettaglio preciso.

Il chipset è supportato da dodici gigabyte di RAM. Con 256 gigabyte, la memoria interna dello smartphone sembra piuttosto piccola per tre sistemi operativi. Tuttavia, può essere espansa con una scheda microSD.

Il display da 6,58 pollici ha un'alta risoluzione di 2403 × 1080 pixel e offre una frequenza di aggiornamento da 60 a 120 hertz. Tuttavia, l'LCD e il Gorilla Glass 3 sembrano più simili a quelli di un dispositivo di diversi anni fa.

Il Nexphone è robusto e ha ottenuto la certificazione IP68/69.

Fonte: Nexphone

In considerazione di gli attuali smartphone con oltre 7000 mAh, la batteria da 5000 mAh è piuttosto piccola. Tuttavia, sono particolarmente infastidito dalla lenta velocità di ricarica con un massimo di 18 watt. Anche le fotocamere - principale da 64 megapixel, ultra-grandangolare da 13 megapixel e frontale da 10 megapixel - non suscitano entusiasmo.

Prezzo e disponibilità

I preordini possono essere effettuati direttamente con il produttore. È necessario versare un deposito di 199 dollari. Altri 350 dollari saranno aggiunti in seguito, per un prezzo totale di 549 dollari per lo smartphone - compreso un hub USB-C con cinque porte, che includono HDMI, USB-A e USB-C, incluso l'alimentatore. A questo prezzo si aggiungono le spese di spedizione, le tasse e i dazi doganali, poiché il Nexphone viene spedito dagli Stati Uniti. Il produttore ha fissato come obiettivo per la spedizione il terzo trimestre del 2026.

Il Nexphone con il suo hub USB-C.

Fonte: Nexphone

Immagine di copertina: Nexphone

