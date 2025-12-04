Novità e trend 2 3

Nubia presenta questi nuovi telefoni pieghevoli in Giappone

4.12.2025

Nubia ha installato un display esterno più grande e altri importanti aggiornamenti nel suo terzo flip phone. Il Nubia Fold è ora una nuova aggiunta alla linea.

Nubia ha presentato il Nubia Flip 3 in Giappone insieme al suo primo dispositivo pieghevole. In passato, lo smartphone ha colpito per il suo prezzo vantaggioso. Grazie al suo ampio display esterno, ora ha anche più opzioni di personalizzazione.

Nubia Fold ha potenza grazie al chip elite

Il Nubia Fold può essere ripiegato in un mini tablet ed è il primo modello di questo tipo del produttore. Il display anteriore è di 6,5 pollici e quello interno di 8 pollici. Quando è chiuso, lo smartphone misura 16 × 7,3 centimetri. Insieme allo spessore di poco meno di un centimetro, è equivalente a un normale smartphone. Con i suoi 249 grammi, tuttavia, è un po' più pesante. Fortunatamente, la protuberanza della fotocamera sul retro appare discreta nelle immagini di rendering.

Fonte: Nubia

Con la classe di protezione IP54 certificata, il Nubia Fold è protetto dagli spruzzi d'acqua e dagli oggetti estranei più grandi. Non è quindi completamente impermeabile alla polvere e all'acqua.

Il grande display interno ha una risoluzione di 2480 × 2200 pixel, mentre il display esterno più piccolo ha una risoluzione di 2748 × 1172 pixel. Entrambi hanno una frequenza di aggiornamento di 120 hertz.

Il Nubia Fold utilizza il chip più potente attualmente disponibile di Qualcomm: lo Snapdragon 8 Elite. Dispone inoltre di 12 gigabyte (GB) di RAM e 256 GB di memoria interna. Nubia installa anche una grande batteria da 6560 mAh e una funzione di ricarica rapida fino a 55 watt nel dispositivo. Tuttavia, il produttore non include un alimentatore compatibile.

Fonte: Nubia

Le foto vengono scattate con una fotocamera principale da 50 megapixel, una fotocamera grandangolare da 50 megapixel e un obiettivo macro da 5 megapixel. Per i selfie, c'è una fotocamera da 20 megapixel sia all'esterno che all'interno. Ci sono anche diverse modalità, come "Via Lattea Notturna" o "Cielo Stellato" per scatti notturni migliori e una modalità effetto per le scie luminose nel cielo.

Il pieghevole è dotato di Android 15 e della propria interfaccia utente. Ha anche le sue funzioni AI. Ad esempio, le traduzioni quando si effettuano telefonate in lingue straniere o l'aiuto dell'intelligenza artificiale se ci si blocca mentre si gioca ai videogiochi.

Nubia venderà il Fold solo in nero e in Giappone a partire dal 4 dicembre. Il prezzo di vendita consigliato è di 178560 yen. Si tratta di circa 920 franchi svizzeri o 985 euro. Il dispositivo dovrebbe arrivare in Europa nel 2026, ma Nubia non ha ancora annunciato ulteriori dettagli.

Nubia Flip 3 brilla con un grande display esterno

Nubia ha già presentato il Flip 3. Tuttavia, non sarà in vendita fino a metà gennaio 2026 e sarà disponibile in due colori, il classico bianco o il nero. Da chiuso, il flip phone misura 87 × 76 × 15,9 mm e pesa solo 187 grammi. Aperto, ha uno spessore di 7,5 millimetri. Come il grande Foldable, anche il Flip 3 ha la certificazione IP54 per la protezione dagli spruzzi d'acqua e dallo sporco. La cerniera ha resistito a 300.000 pieghe in un laboratorio. Questo è sufficiente per aprire lo smartphone 80 volte al giorno per dieci anni.

Fonte: Nubia

Quando è aperto, il Flip 3 ha un display OLED da 6,9 pollici con una risoluzione di 1188 x 2790 pixel. All'esterno è presente uno schermo AMOLED da 4 pollici. Questo copre quasi l'intera superficie esterna ed è quindi significativamente più grande del suo predecessore, il Flip 2. La frequenza di aggiornamento è di 120 hertz sia all'interno che all'esterno.

Il produttore utilizza un chip di Mediatek come elemento centrale: il Dimensity 7400X. Dispone inoltre di 6 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. L'energia necessaria è fornita da una batteria da 4610 mAh, che può essere caricata fino a 33 watt.

Per le foto sono disponibili due fotocamere posteriori. La fotocamera principale scatta foto fino a 50 megapixel, la fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel e, se aperta, altre 32 megapixel per i selfie. Per attivare a distanza le fotocamere posteriori, puoi tenere il palmo della mano verso l'alto o formare il tipico segno della pace con l'indice e il medio.

Fonte: Nubia

Il Nubia Flip 3 esegue Android 15 con la propria interfaccia utente. Ulteriori dettagli, come il prezzo al dettaglio, saranno disponibili al momento del lancio, previsto per gennaio. Il predecessore, il Nubia Flip 2, aveva un prezzo di vendita al dettaglio di circa 600 franchi, pari a 642 euro. Si prevede che anche il successore si collocherà in questa fascia di prezzo.

