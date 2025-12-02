Novità e trend 4 0

Realme GT 8 Pro è dotato di una batteria enorme e di un sistema di fotocamere Ricoh

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 2.12.2025

La nuova ammiraglia di Realme è destinata a distinguersi dalla massa degli smartphone grazie a una serie di caratteristiche speciali. Tra queste, l'alloggiamento per la fotocamera intercambiabile e la collaborazione con il produttore di fotocamere Ricoh.

Realme ha ancora lo status di azienda esotica nel nostro paese. Anche se la filiale di Oppo è uno dei primi 7 produttori di smartphone al mondo con una quota di mercato stimata al 4,5 percento, davanti a Motorola, Huawei e Google.

Hanno raggiunto questo risultato grazie alla combinazione delle migliori specifiche possibili al prezzo più basso possibile.

Hanno ottenuto questo risultato grazie alla combinazione delle migliori specifiche possibili al prezzo più basso possibile. Con il GT 8 Pro, Realme ha deciso di osare un po' di più per la prima volta.

Smartphone −20% Nuovo CHF 809.– anziché CHF 1012.95 realme GT8 PRO 12/256GB 5G 256 GB, Bianco, 6.79", Doppia SIM, 5G Smartphone −6% Nuovo CHF 947.95 anziché CHF 1012.95 realme GT8 PRO 12/256GB 5G 256 GB, Azzurro, Blu Urbano, 6.79", Doppia SIM, 5G

Fotografia di strada con Ricoh

Il sistema fotografico è stato sviluppato da Realme insieme al produttore di fotocamere Ricoh. Vengono utilizzati gli obiettivi dello specialista giapponese del 35 mm. La fotocamera principale da 50 megapixel ha una lunghezza focale di 22 millimetri (formato 35 mm). Premendo un pulsante, il sistema simula anche una lunghezza focale di 40 millimetri, molto apprezzata per i ritratti e la fotografia di strada.

La fotocamera GT 8 Pro è stata sviluppata in collaborazione con Ricoh.

Fonte: Realme

Inoltre, il produttore ha incluso una fotocamera con triplo zoom con una risoluzione di 200 megapixel e una lunghezza focale di 65 millimetri, oltre a un obiettivo ultra-wide con una lunghezza focale di 16 millimetri e un campo visivo di 116 gradi.

Ricoh ha programmato cinque filtri per lo smartphone che imitano lo stile delle famose fotocamere compatte GR. Questo dovrebbe dare alle foto un aspetto ancora più deciso da foto di strada.

Novità e trend Ricoh GR IV: cosa può fare la nuova fotocamera da borsetta di Samuel Buchmann

Parte dell'alloggiamento sostituibile e prestazioni complete

Come seconda caratteristica speciale, la parte dell'alloggiamento intorno alla fotocamera può essere facilmente sostituita. Realme promette così un design personalizzato in base ai tuoi gusti.

Realme mostra tre diverse cover per la fotocamera.

Fonte: Realme

Come al solito, il produttore racchiude tutto ciò che è tecnicamente possibile nel modello di punta. Il GT 8 Pro è uno dei primi smartphone con l'ultimo e più potente processore di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Attualmente non c'è potenza maggiore nel settore Android. A seconda della versione, sono disponibili 12 o 16 GB di RAM e 256 GB, 512 GB o 1 TB di spazio di archiviazione.

Novità e trend Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5: un terzo di potenza in più per gli smartphone di Florian Bodoky

Come seconda caratteristica speciale, lo smartphone ha una batteria con una capacità di 7000 mAh. Questo dovrebbe garantire un'autonomia di oltre 60 ore. Si ricarica con un massimo di 120 watt via cavo e 50 watt in modalità wireless. Tuttavia, è necessario un caricatore speciale per questo tipo di ricarica.

Lo schermo Amoled da 6,79 pollici ha una risoluzione di 1440 × 3136 pixel. È protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 7i. Lo schermo ha un frame rate variabile fino a 144 hertz ed è luminoso fino a 1000 nit in modalità normale. Può aumentare brevemente fino a 2000 nits, con picchi fino a 7000 nits.

Il GT 8 Pro viene fornito con Android 16 e riceverà aggiornamenti fino ad Android 20. I dispositivi sono già disponibili nei negozi, con prezzi che partono ufficialmente da circa 1000 euro o 1000 franchi. Ci sono già delle offerte per il lancio delle vendite.

Per chi cerca qualcosa di veramente speciale, il GT 8 Pro è disponibile come «Dream Edition». Questa è stata creata in collaborazione con il team di Formula 1 Aston Martin Aramco. Questa versione brilla nel tipico colore verde Aston Martin. Tuttavia, si spera che lo smartphone sia più performante della squadra corse.

Smartphone −8% Nuovo CHF 1247.95 anziché CHF 1349.95 realme 8 Pro 5G 512 GB, Aston Martin Verde, 6.79", Doppia SIM, 5G

Il pilota di Formula 1 Fernando Alonso con la nuova ammiraglia - le qualifiche probabilmente non hanno avuto successo.

Fonte: Realme

Immagine di copertina: Realme

Mi piace questo articolo! A 4 persone piace questo articolo







