Made in Germany: Gigaset presenta due nuovi smartphone

Redmagic 11 Pro: smartphone da gioco con raffreddamento a liquido
di Jan Johannsen
Gigaset è tornata ad assemblare smartphone a Bocholt. I modelli GS6 e GS6 Pro rivitalizzano la divisione smartphone del produttore.
Diversamente dal solito, Pro nel GS6 significa solo più memoria. Non ci sono differenze tra i due smartphone di Gigaset in termini di fotocamera, processore o display - come avviene di solito con altri produttori quando si aggiunge il nome.
Nel 2013 Gigaset ha dovuto dichiarare la propria insolvenza ed è stata rilevata da Vtech all'inizio del 2024 - sì, quella dei giocattoli tecnologici per bambini. L'azienda si è poi concentrata sui telefoni fissi e ora sta sorprendentemente introducendo di nuovo nuovi smartphone. Secondo la mia logica, però, si tratta di un solo smartphone in due tagli di memoria.
Made in Germany per gli smartphone Gigaset significa, in senso stretto: Assemblato a Bocholt. I singoli componenti provengono dalla Cina e si trovano anche in altri smartphone. Il Gigaset GS6 ha le seguenti caratteristiche:
Vale la pena ricordare che la batteria può essere rimossa. Un grimaldello per aprire il retro è incluso nella confezione. Lo smartphone è resistente alla polvere e all'acqua secondo lo standard IP68. Il produttore non fornisce informazioni sulla durata degli aggiornamenti di sicurezza. Se Gigaset rispetta i requisiti dell'UE, il GS6 dovrebbe ricevere aggiornamenti per cinque anni.
Una fotocamera principale da 64 megapixel e una fotocamera ultra-grandangolare con una risoluzione di otto megapixel completano le caratteristiche del segmento degli smartphone entry-level e di fascia media. La terza fotocamera del gruppo, una fotocamera macro da 2 megapixel, è nota per offrire una qualità d'immagine miserabile. La fotocamera frontale da 32 megapixel dovrebbe essere migliore.
In Germania, il prezzo consigliato per il Gigaset GS6 è di 339 euro. Per il raddoppio della memoria si paga un pesante sovrapprezzo di 110 euro, il che si traduce in un RRP di 449 euro per il GS6 Pro. Non ho informazioni per la Svizzera e la disponibilità qui è ancora in fase di chiarimento.
