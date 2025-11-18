Novità e trend 27 8

Made in Germany: Gigaset presenta due nuovi smartphone

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 18.11.2025

Gigaset è tornata ad assemblare smartphone a Bocholt. I modelli GS6 e GS6 Pro rivitalizzano la divisione smartphone del produttore.

Diversamente dal solito, Pro nel GS6 significa solo più memoria. Non ci sono differenze tra i due smartphone di Gigaset in termini di fotocamera, processore o display - come avviene di solito con altri produttori quando si aggiunge il nome.

Batteria sostituibile e memoria espandibile

Nel 2013 Gigaset ha dovuto dichiarare la propria insolvenza ed è stata rilevata da Vtech all'inizio del 2024 - sì, quella dei giocattoli tecnologici per bambini. L'azienda si è poi concentrata sui telefoni fissi e ora sta sorprendentemente introducendo di nuovo nuovi smartphone. Secondo la mia logica, però, si tratta di un solo smartphone in due tagli di memoria.

Uno smartphone, due tagli di memoria

Fonte: Gigaset

Made in Germany per gli smartphone Gigaset significa, in senso stretto: Assemblato a Bocholt. I singoli componenti provengono dalla Cina e si trovano anche in altri smartphone. Il Gigaset GS6 ha le seguenti caratteristiche:

Un display OLED da 6,67 pollici con una risoluzione di 2400 × 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 60, 90 o 120 hertz. Ciò che mi preoccupa è che il picco di luminosità è di soli 1000 nit. Questo potrebbe significare che la luminosità tipica, non specificata, è troppo scura per essere utilizzata sotto la luce del sole.

Processore: Mediatek Dimensity 7300

Memoria: 8 gigabyte

Spazio di archiviazione: 128 gigabyte o 256 gigabyte per il GS6 Pro, espandibile con una scheda microSD fino a 1 terabyte

Batteria: 5300 polimeri di litio, 30 watt di potenza di ricarica, 15 watt wireless (Qi)

Software: Android 15, aggiornamento ad Android 16 e 17

Connessioni wireless: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4

Vale la pena ricordare che la batteria può essere rimossa. Un grimaldello per aprire il retro è incluso nella confezione. Lo smartphone è resistente alla polvere e all'acqua secondo lo standard IP68. Il produttore non fornisce informazioni sulla durata degli aggiornamenti di sicurezza. Se Gigaset rispetta i requisiti dell'UE, il GS6 dovrebbe ricevere aggiornamenti per cinque anni.

Il retro può essere rimosso per la sostituzione della batteria.

Fonte: Gigaset

Una fotocamera principale da 64 megapixel e una fotocamera ultra-grandangolare con una risoluzione di otto megapixel completano le caratteristiche del segmento degli smartphone entry-level e di fascia media. La terza fotocamera del gruppo, una fotocamera macro da 2 megapixel, è nota per offrire una qualità d'immagine miserabile. La fotocamera frontale da 32 megapixel dovrebbe essere migliore.

Prezzo e disponibilità

In Germania, il prezzo consigliato per il Gigaset GS6 è di 339 euro. Per il raddoppio della memoria si paga un pesante sovrapprezzo di 110 euro, il che si traduce in un RRP di 449 euro per il GS6 Pro. Non ho informazioni per la Svizzera e la disponibilità qui è ancora in fase di chiarimento.

Immagine di copertina: Gigaset

Mi piace questo articolo! A 27 persone piace questo articolo







