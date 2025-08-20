Novità e trend 25 16

È pixelato per la decima volta: ecco i quattro nuovi smartphone di Google

Google ha presentato la nuova serie Pixel 10. Le fotocamere sono state notevolmente migliorate su tutti i dispositivi. Il gigante tecnologico ha apportato miglioramenti anche al software e allo standard di ricarica.

Google mi mostra quattro smartphone alla presentazione del prodotto a Berlino. Sono subito colpito dalla nuova traduzione simultanea per le telefonate, che funziona direttamente sui dispositivi. Anche le fotocamere sembrano promettenti, almeno sulla carta. Oltre agli smartphone, il produttore ha presentato anche il nuovo Pixel Watch 4, che ha un concetto di ricarica completamente nuovo.

Google svela quattro nuovi smartphone in una volta sola.

Per non perdere di vista le novità dei quattro smartphone, ecco un confronto delle specifiche più importanti. Poi entrerò nel dettaglio delle novità più interessanti dei singoli dispositivi.

Google Pixel 10: una fotocamera in più

Google ha lasciato il design del Pixel 10 sostanzialmente invariato. Il retro è lucido, mentre la cornice è opaca. Oltre ai colori Frost (bianco), Obsidian (nero) e Lemongrass (verde chiaro), il produttore ha aggiunto alla gamma il colore principale Indigo (blu). La particolarità? Il colore dovrebbe essere un piccolo omaggio al primo telefono Pixel di dieci anni fa. Questo era l'esatto colore disponibile all'epoca.

Il Google Pixel 10 nel familiare colore indaco per l'anniversario - con una fotocamera in più.

Google ha modificato la luminosità del display. Dovrebbe essere possibile raggiungere i 3000 nits, mentre prima era di 2700. Anche il bump della fotocamera posteriore è una novità importante. Questa nasconde ora una terza fotocamera.

Grandangolo: 48 MP con macro

Telefoto: 10,8 MP con zoom ottico 5×

Ultra grandangolo: 13 MP

Selfie: 10,5 MP

La batteria ha una capacità di 4970 mAh. Con un'autonomia di oltre 30 ore, come dichiarato dal produttore, dovresti arrivare facilmente a fine giornata. Potrai poi ricaricare fino a 30 watt. Ma il meglio deve ancora venire: Google ha finalmente installato Qi2 e chiama la tecnologia «Pixelsnap». Questa tecnologia ti permette di ricaricare il tuo telefono in modalità wireless su punti di ricarica magnetici, con una potenza massima di 15 watt. Anche i supporti magnetici e altri accessori con magneti possono essere facilmente attaccati con Pixelsnap. Pixelsnap o Qi2 è compatibile con Magsafe, quindi è già disponibile una vasta scelta di accessori magnetici.

Finalmente la ricarica magnetica e il fissaggio degli accessori grazie a Qi2.

L'azienda ha aumentato le funzioni AI. Ad esempio, essendo un principiante della fotografia, mi viene fornito un assistente fotografico, il cosiddetto «Camera Coach». Quando lo attivo, il software analizza innanzitutto lo scenario attraverso l'obiettivo. Poi ricevo consigli passo dopo passo sull'inquadratura o sulle impostazioni dello zoom.

Tutti dovrebbero essere in grado di scattare buone foto con l'assistente fotografico.

Trovo ancora più interessante la Novità della traduzione simultanea per le telefonate. Se all'altro capo del filo c'è una persona che non parla la mia lingua, posso attivare la traduzione. Innanzitutto, tutti i partecipanti alla telefonata vengono avvertiti che d'ora in poi tutto sarà tradotto. Poi parlo liberamente e la funzione di interprete si avvia con un leggero ritardo. La demo di Google funziona molto bene e sembra autentica. Ciò è dovuto in parte al fatto che la voce imita l'originale, compresa l'intonazione. Questo porta a una conversazione relativamente fluida.

Google Pixel 10 Pro (XL): con ricarica rapida

Ci sono due punti in cui è possibile distinguere il modello Pro dal Pixel 10 normale. In primo luogo, come per il predecessore dei modelli Pro, c'è un termometro sulla gobba della fotocamera, che manca nel modello più economico. In secondo luogo, il Pixel 10 Pro ha una cornice lucida e un retro opaco - l'esatto opposto del Pixel 10.

Il Pixel 10 Pro a sinistra rispetto al Pixel 10 al centro e a destra. Anche il colore bianco è diverso.

Google ha offerto due dimensioni per il Pixel 9 Pro dello scorso anno. Una versione aveva le stesse dimensioni del Pixel 9 normale (6,3 pollici) e una versione leggermente più grande (6,7 pollici). A quanto pare questo concetto si è rivelato vincente, visto che il produttore lo ha mantenuto anche per i nuovi dispositivi.

In termini di fotocamere, Google offre i seguenti obiettivi nei modelli Pro; le novità includono una migliore stabilizzazione e uno zoom digitale 100x:

Fotocamera principale: 50 MP

Teleobiettivo: 48 MP con zoom ottico 5×

Ultra grandangolo: 48 MP con macro

Fotocamera per selfie: 42 MP

Il Pixel 10 Pro è anche compatibile con Qi2. La versione normale si ricarica con 15 watt, quella XL addirittura con 25 watt. C'è anche un'altra novità: i modelli Pro sono dotati di una funzione di ricarica rapida. Con un adattatore di corrente (venduto separatamente), puoi alimentare il Pixel 10 Pro XL fino a 45 watt. Secondo il produttore, questo permette di raggiungere un livello di carica del 70 percento in 30 minuti. Il Pixel 10 Pro, più piccolo, raggiunge il 55 percento in 30 minuti con 35 watt grazie alla ricarica rapida.

Google Pixel 10 Pro Fold: resistente all'acqua e alla polvere

Il design del nuovo pieghevole rimane quasi identico a quello del Pixel 9 Pro Fold. I colori disponibili sono nuovi: Moonstone (grigio-blu) e Jade (verde chiaro). Anche il display è diventato leggermente più grande: invece di 6,3 pollici da chiuso, ora è di 6,4 pollici. Quando è aperto, invece, è di 8 pollici invece di 7,6 pollici. Tuttavia, le dimensioni del dispositivo rimangono invariate.

Il Pixel 10 Pro Fold a destra si distingue a malapena dal vecchio modello a sinistra.

Il produttore ha lavorato sulla cerniera invece che sull'aspetto. Dovrebbe essere molto più robusta e resistere a più pieghe. A questo si aggiunge anche la più grande innovazione e un punto di vendita unico dei Foldables: la certificazione IP68. Secondo questa certificazione, il nuovo pieghevole di Google non solo è protetto dall'ingresso dell'acqua, ma anche dalla polvere. Il concorrente Samsung non riesce a tenere il passo: Il Galaxy Z Fold 7 ha solo la certificazione IP48.

Schermo da 8 pollici e certificazione IP 68.

Con le fotocamere, ora hai a disposizione un angolo ultra-grande. Ecco tutti i modelli:

Camera principale: 48 MP

Telefoto: 10,8 MP con zoom ottico 5x

Ultra grandangolo: 10,5

Selfie interni: 10 MP

Selfie esterni: 10 MP

Il 10 Pro Fold è dotato anche di Qi2 per la ricarica wireless e di accessori magnetici. Si dice che la durata della batteria sia di oltre 30 ore, il che rappresenta una sfida con gli schermi grandi e il design sottile. Tuttavia, Google è riuscita a installare una batteria più grande rispetto al passato, che ha una capacità di 5015 mAh.

Una novità pratica riguarda la batteria.

Una novità pratica riguarda il software. Il pieghevole è ottimo per il multitasking quando è aperto: controlla le email a sinistra, guarda un video su YouTube a destra. Questo era già possibile senza problemi. Ora posso spostare lo schermo diviso a piacimento utilizzando il drag and drop. Questo offre ancora più flessibilità.

Lo schermo diviso è ora ancora più flessibile.

Google Pixel Watch 4: funzione di ricarica rivista e chiamate satellitari

I nuovi orologi hanno un aspetto simile ai loro predecessori e sono disponibili in due dimensioni: 45 millimetri (mm) e 41mm. Come i telefoni, sono disponibili nel nuovo colore Jade. Il display raggiunge una luminosità di 3000 nit, per cui dovresti essere in grado di leggere tutto anche in pieno sole.

Il Pixel Watch 4 è il primo smartwatch che offre comunicazione via satellite in caso di emergenza. Se hai bisogno di aiuto e non hai rete, puoi usarlo per connetterti a un servizio di emergenza.

Secondo Google, la batteria dovrebbe durare fino a 40 ore, almeno per l'orologio grande da 45 mm. Con il formato da 41 mm, la durata è ancora di 30 ore. Il produttore ha anche installato una Novità nella tecnologia di ricarica del Pixel Watch 4. Questa tecnologia è posizionata sul lato dell'orologio. Questa si trova sul lato e, secondo il produttore, si ricarica molto più velocemente rispetto al Pixel Watch 3. A questo si aggiunge una migliore riparabilità. Il display e la batteria possono quindi essere sostituiti più facilmente.

L'orologio ora si ricarica dal lato - e più velocemente.

Infine, Google ha rivisto il design. Il linguaggio del design è in linea con quello dei loro smartphone e dovrebbe rendere la lettura delle informazioni più piacevole e chiara.

Prezzo e disponibilità: leggermente più costoso...

Gli smartphone possono essere preordinati dal 20 agosto e saranno consegnati dal 28 agosto. L'unica eccezione è il Pixel 10 Pro Fold. Google lo consegnerà solo successivamente, a partire dal 9 ottobre.

I dispositivi sono diventati più costosi di circa 100 franchi o euro rispetto all'uscita del Pixel 9.

Il Pixel 10 è disponibile con 128 GB di memoria interna a partire da 799 franchi o 899 euro. Puoi scegliere tra quattro colori: Obsidian (nero), Frost (bianco), Indigo (blu) e Lemongrass (verde chiaro).

Il Pixel 10 Pro è disponibile a partire da 949 franchi o 1099 euro con 128 GB di memoria. La versione XL parte da 1179 franchi o 1299 euro con 256 GB di memoria. È inoltre possibile scegliere tra quattro colori: Obsidian (nero), Porcelain (bianco), Moonstone (grigio-blu) e Lemongrass (verde chiaro). Tuttavia, il Pixel 10 Pro XL con 1 TB di spazio di archiviazione e 16 GB di RAM è disponibile solo nella versione Obsidian.

Il prezzo del Pixel 10 Pro XL è di almeno 1.000 euro.

Google fa pagare almeno 1699 franchi per il pieghevole, o 1899 euro con 256 GB di memoria. Puoi scegliere tra Moonstone (grigio-blu) e Jade (verde chiaro).

Smartphone e accessori possono essere preordinati a partire dal 20 agosto.

Google offre due dimensioni del Pixel Watch 4: 41 mm (da 359 franchi o 399 euro) e 45 mm (da 409 franchi o 449 euro). È possibile preordinarli a partire dal 20 agosto e le consegne inizieranno il 9 ottobre.

Infine, Google offre nuove cuffie di fascia media: le Pixel Buds 2a a 129 franchi o 149 euro. Anche in questo caso valgono le stesse date di ordinazione e consegna del Watch e del Foldable.

Immagine di copertina: Michelle Brändle

