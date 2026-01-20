Honor Magic 8 Pro Air: smartphone sottile con fotocamera con teleobiettivo e batteria capiente

Novità e trend
di Michelle Brändle
Una grande batteria e una fotocamera con teleobiettivo: l'Honor Magic 8 Pro Air offre due cose che finora sono mancate ad altri smartphone particolarmente sottili.
L'Honor Magic 8 Pro Air non è lo smartphone più sottile. Al contrario, ha spazio per una batteria da 5500 mAh e al posto di una fotocamera ultragrandangolare, il produttore ha installato un teleobiettivo con una lunghezza focale 3,2x rispetto alla fotocamera principale.
Con 6,1 millimetri, l'Honor Magic 8 Pro Air è uno smartphone molto sottile, ma più spesso della concorrenza in questo segmento. L'iPhone Air, il Galaxy S25 Edge e il Motorola Edge 70 si aggira tra i 5,6 e i 6 millimetri, in ogni caso escludendo la gobba della fotocamera. Tuttavia, con un peso di 155 grammi, il magico Air è più leggero della concorrenza, che pesa tra i 159 e i 165 grammi.
Una delle ragioni è probabilmente il display AMOLED più piccolo. Il Magic 8 Pro Air misura 6,31 pollici in diagonale e offre una risoluzione di 2640 × 1216 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 hertz. Gli altri smartphone sottili menzionati misurano 6,5 o 6,7 pollici.
Honour si affida a un modello di batteria in silicio-carbonio. Le batterie di questo tipo possono immagazzinare più energia a parità di volume rispetto ai modelli agli ioni di litio utilizzati finora. Di conseguenza, il Magic 8 Pro ha di gran lunga la batteria più capiente tra gli smartphone sottili, con 5500 mAh. Lo smartphone accetta fino a 80 watt quando si ricarica tramite USB-C. La ricarica wireless arriva fino a 50 watt.
Mentre l'iPhone Air ha una sola fotocamera, Samsung e Motorola hanno optato per un obiettivo ultra-grandangolare per la seconda fotocamera. Honor offre un po' più di spazio per una fotocamera con teleobiettivo a periscopio da 64 megapixel. Con una lunghezza focale di 74 millimetri (equivalente a 35 mm), offre 3,2 volte la lunghezza focale della fotocamera principale da 50 megapixel, che ha una lunghezza focale di 23 millimetri. La fotocamera frontale da 50 megapixel completa la dotazione di fotocamere.
In termini di prestazioni, l'Honor Magic 8 Pro Air è ben equipaggiato con il chipset Mediatek Dimensity 9500. È supportato da 12 o 16 gigabyte di RAM. La memoria interna è compresa tra 256 gigabyte e un terabyte.
Honour ha presentato il Magic 8 Pro Air solo per la Cina. La variante più piccola, da 12 e 256 gigabyte, costa 4999 yuan. Si tratta dell'equivalente - esclusi i costi di importazione - di circa 568 franchi o 613 euro. Non si sa ancora nulla sulla disponibilità. Tuttavia, il MWC di inizio marzo potrebbe essere una buona occasione per il produttore di presentare lo smartphone a livello globale.
