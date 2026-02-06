Novità e trend 17 6

Smartphone compatto e ultra-robusto con schermo da 4 pollici e action cam

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 6.2.2026

Gli smartphone con uno schermo piccolo sono una rarità. Il Fossibot F116 Pro ha uno schermo da 4 pollici ed è destinato a fungere anche da action cam.

Circa dieci anni fa, i produttori di smartphone costruivano ancora dispositivi piccoli e compatti. Nel 2016, ad esempio, è stato lanciato sul mercato il popolare iPhone SE. Il Sony Xperia XZ2 Compact del 2018 è stato invece uno degli ultimi smartphone con uno schermo piccolo e tecnicamente impressionante.

Spesso e robusto come un Nokia 3310

Fossibot sta tornando ai bei tempi degli smartphone compatti. L'F116 Pro ha uno schermo da 4,05 pollici. Il suo schermo offre solo una risoluzione HD con 540 × 1168 pixel e nessuna tecnologia OLED, ma una frequenza di aggiornamento di 120 hertz. È comunque sufficiente per uno schermo così piccolo.

Il dispositivo misura 11,5 cm e non è dotato di tecnologia OLED.

Il dispositivo misura 11,5 centimetri in altezza e 5,9 centimetri in larghezza. Per ospitare tutta la tecnologia e la batteria da 3700 mAh, tuttavia, lo smartphone ha uno spessore doppio rispetto ai dispositivi attuali. Lo spessore di 2,3 centimetri ricorda quello dell'originale Nokia 3310.

L'F116 Pro è uno smartphone che ha uno spessore doppio rispetto ai dispositivi attuali.

L'F116 Pro è stato progettato per essere piccolo e indistruttibile. È resistente all'acqua e alla polvere IP68 e IP69K. Puoi spruzzarlo con un'idropulitrice, per esempio. Il produttore ha anche protetto il dispositivo contro i danni secondo lo standard militare 810H. Può resistere al test di caduta da un'altezza di 1,5 metri.

Il processore è ok, le funzioni molto buone

Molti telefoni di nicchia hanno un problema: sono economici e quindi hanno un semplice processore integrato. Con l'F116 Pro questo problema è meno sentito. Il produttore si affida al MediaTek Dimensity 7300-Ultra, un vecchio processore di fascia media. Il dispositivo è dotato di Android 16 ex works, ma non si sa se e quali nuove versioni riceverà. Il produttore garantisce gli aggiornamenti di sicurezza per tre anni.

Le altre caratteristiche sono impressionanti.

Le altre caratteristiche sono notevoli: il processore è dotato di 12 GB di RAM. La memoria interna di 256 GB può essere espansa fino a 1 TB con schede di memoria. Oltre alla scheda di memoria, il dispositivo dispone di due slot per schede SIM, entrambi compatibili con il 5G. Puoi sbloccarlo utilizzando il riconoscimento facciale o lo scanner di impronte digitali sul lato. La batteria si ricarica con un massimo di 33 watt.

Lo smartphone ha tre fotocamere integrate.

Fonte: Fossibot

Sono anche una action cam

Lo smartphone Fossibot offre tre fotocamere: la selfie cam ha una risoluzione di 32 megapixel, la fotocamera principale di 50 megapixel. C'è anche un obiettivo grandangolare con un sensore da 48 megapixel. Con un'angolazione di 150 gradi, dovrebbe offrire l'aspetto di una action cam.

Per poter utilizzare il robusto smartphone in modo adeguato, il produttore ha installato una classica filettatura nella parte inferiore. Questo rende compatibili molti accessori: da treppiedi e cavalletti a fasce toraciche o supporti per caschi fino a supporti con magneti, morsetti a vite, clip o ventose. Non posso giudicare l'effettiva qualità dell'immagine sulla base di questi dati.

Soluzione ingegnosa: una filettatura per il fissaggio agli accessori.

Fonte: Fossibot

Il Fossibot F116 Pro sarà lanciato a breve su Kickstarter. Il prezzo è ancora sconosciuto. Al momento è possibile iscriversi alla prevendita sul sito del produttore sito web.

Se non hai ancora sentito parlare del produttore cinese, sei proprio come me. Fossibot si sta espandendo in tutto il mondo. Gli smartphone sono anche disponibili nel nostro negozio. L'F116 Pro dovrebbe quindi arrivare anche da noi dopo la campagna Kickstarter e l'inizio delle vendite regolari. Tuttavia, è probabile che ciò avvenga prima dell'estate.

Immagine di copertina: Fossibot

