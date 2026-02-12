Novità e trend 21 6

iOS 26.3 rende più facile il passaggio ad Android

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 12.2.2026

Apple ha rilasciato iOS 26.3. L'aggiornamento risolve alcuni bug e rende più semplice il passaggio ad Android e la connessione a cuffie di terze parti.

Per passare da un iPhone a un dispositivo Android, in precedenza era necessaria un'app aggiuntiva con «Android Switch». Con iOS 26.3, Apple ha integrato la funzione nel sistema operativo. Apple non sta agendo in modo indipendente. Anche Google sta inserendo una funzione in Android che sostituisce l'app «Transfer to iOS». In futuro, la modifica potrà essere effettuata direttamente durante la configurazione - come avviene normalmente nei sistemi operativi - e non solo dopo l'installazione di un'app.

Apple e Google rendono più facile il passaggio da iOS ad Android

La funzione di trasferimento di iOS 26.3 trasferisce foto, messaggi, note, app, numero di telefono ed eSIM dall'iPhone a uno smartphone Android. Non sono compresi i dati sanitari dell'app Salute o le informazioni sui dispositivi Bluetooth.

Quali dati dell'app vengono trasferiti dipende dal fatto che un'app utilizzi il framework AppMigrationKit. Tuttavia, molte app caricano i dati dopo aver effettuato il login con l'account utente esistente.

Il nuovo passaggio funzionerà inizialmente solo con i dispositivi Pixel di Google. La funzione richiede la versione QPR2 di Android 16 a partire dall'inizio di dicembre 2025. L'esperienza dimostra che altri produttori porteranno l'aggiornamento sui loro dispositivi in un secondo momento.

Apple e Google sono in attesa di un aggiornamento.

Apple e Google non stanno migliorando volontariamente la portabilità dei dati tra i loro sistemi in tutto il mondo. Entrambe le aziende stanno rispondendo alle pressioni delle autorità di regolamentazione.

Accoppiamento Bluetooth e notifiche più semplici per gli smartwatch

Anche due nuove funzioni di iOS 26.3 sono il risultato delle pressioni esercitate dall'UE e potrebbero essere disponibili solo in quel paese: I fornitori di terze parti possono ora utilizzare l'accoppiamento tramite il sensore di prossimità. In precedenza, questo funzionava solo con gli AirPods e altri accessori Apple. In futuro, funzionerà anche con cuffie, smartwatch e altri dispositivi di produttori terzi.

Per gli smartwatch di produttori terzi, l'inoltro delle notifiche è destinato a essere pienamente funzionale. Finora solo l'Apple Watch visualizza tutte le notifiche dell'iPhone. Tuttavia, produttori come Garmin, Samsung e Huawei devono prima integrare la funzione nei loro orologi

Gli iPhone con modem mobile C1 o C1X di Apple trasmetteranno facoltativamente dati di localizzazione meno precisi agli operatori di rete dopo l'aggiornamento a iOS 26.3. Questo non si applica automaticamente a tutti i gestori di telefonia mobile. In Germania, ad esempio, solo Telekom parteciperà all'inizio.

Inoltre, Apple sta risolvendo dei bug con iOS 26.3, ad esempio quando si cambia la dimensione della finestra sull'interfaccia «Liquid Glass». Si dice che iOS 26.4 porterà grandi innovazioni con il nuovo Siri, che si basa maggiormente sull'assistente AI Gemini di Google. L'esperienza insegna che la versione .4 contiene anche nuove emoji.

Immagine di copertina: shutterstock.com/tinhkhuong

Mi piace questo articolo! A 21 persone piace questo articolo







