L'iPhone 17 porta ad Apple un trimestre record

Apple ha registrato un trimestre record alla fine del 2025, soprattutto grazie all'elevata domanda di iPhone. Il Gruppo acquisisce anche una start-up di AI.

Apple ha raggiunto un fatturato record di 143,8 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre. Questo risultato è dovuto principalmente alla forte attività dell'iPhone. Da solo ha contribuito con oltre 85,3 miliardi di dollari, con un aumento del 23 percento. L'amministratore delegato Tim Cook ha parlato di una domanda senza precedenti «» , che ha portato il Gruppo a tassi di crescita a due cifre.

Le vendite del Gruppo sono aumentate del 16 percento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Gli utili per azione sono aumentati del 19 percento. L'iPhone 17 è al centro del boom. Il modello normale offre un pacchetto completo con molte funzioni dei precedenti modelli Pro. Anche l'iPhone 17 Pro sembra essere molto popolare. Secondo quanto riportato, la domanda è stata così alta che la disponibilità delle singole varianti è stata a volte limitata. Cook ha fatto riferimento a capacità limitate nella produzione del chip A19 Pro.

La crescita in Cina è stata particolarmente forte. Le vendite sono aumentate del 38 percento. Secondo gli osservatori, questo è un segno che Apple sta ancora una volta tenendo testa ai fornitori locali. Il numero di dispositivi Apple attivi ha raggiunto nuovi massimi sia in Cina che nel resto del mondo. Ora ammonta a 2,5 miliardi di iPhone, Mac e altri prodotti.

I ricavi della divisione Mac sono diminuiti. Presumibilmente, meno persone hanno bisogno di aggiornare le versioni precedenti perché le prestazioni sono ancora sufficienti.

Oltre al settore hardware, anche i servizi hanno stabilito nuovi record. La divisione, che comprende iCloud, Apple Music e Apple TV, è cresciuta del 14 percento rispetto all'anno precedente. Al contrario, i Mac e gli indossabili come l'Apple Watch e AirPods hanno ridotto i ricavi. Questo sembra logico, visto che ci sono stati pochi nuovi modelli e solo aggiornamenti poco spettacolari.

Apple acquista un'azienda di intelligenza artificiale

In parallelo ai dati trimestrali, Apple ha annunciato l'acquisizione di Q.ai. Cupertino pagherà circa due miliardi di dollari USA, secondo quanto riportato dal «Financial Times». Secondo i brevetti, la start-up israeliana di quattro anni sviluppa sensori ottici che vengono integrati in cuffie o occhiali e rilevano i più piccoli movimenti della pelle del viso. Sono progettati per riconoscere comandi non verbali o «discorsi silenziosi».

Johny Srouji, responsabile hardware di Apple, ha descritto Q.ai come una «straordinaria azienda che sta aprendo nuovi e creativi modi di utilizzare l'imaging e l'apprendimento automatico». La start-up è stata finanziata, tra gli altri, da Google Ventures. L'obiettivo è quello di miniaturizzare l'interazione con il computer a tal punto da farla scomparire dalla vita quotidiana. La tecnologia potrebbe essere collegata a un Siri potenziato, ad esempio nei futuri modelli di AirPods, Vision Pro o iPhone.

Apple finora ha investito nell'intelligenza artificiale in modo più selettivo rispetto alle altre grandi aziende tecnologiche. Mentre Google, Meta e Microsoft spendono più di cento miliardi di dollari all'anno, Apple è più cauta e il risultato è che gli sviluppi interni sono inferiori alle aspettative. Al contrario, Cupertino sta prendendo in licenza Google Gemini per il nuovo Siri.

Resta da vedere se questa strategia funzionerà a lungo termine. Finora i dati hanno dato ragione ad Apple: gli analisti vedono il trimestre record come un segno che i clienti prestano meno attenzione agli annunci spettacolari sull'intelligenza artificiale. Sembrano essere più importanti i buoni dispositivi, la stabilità dell'ecosistema e i miglioramenti tangibili nella vita quotidiana.

