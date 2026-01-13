Siri riceve un cervello da Google

Novità e trend
ByteDance firma un'offerta per TikTok con gli USA
di Florian Bodoky
L'assistente vocale Siri di Apple funzionerà in futuro su Google Gemini. Secondo quanto riferito, Apple pagherà circa un miliardo di dollari all'anno per l'offerta.
Apple si affida all'intelligenza artificiale (AI) Gemini di Google per la prossima modernizzazione di Siri. Le due aziende hanno confermato una partnership pluriennale. Dopo un'attenta analisi, Apple è giunta alla conclusione che l'LLM di Google è la base migliore per il modello «Foundation Model» di Apple. Secondo il comunicato stampa [di Apple, la tecnologia permetterà agli utenti di usufruire di nuove funzionalità innovative. La nuova Siri è prevista per la fine dell'anno. Sarà in grado di comprendere meglio il contesto dell'utente e di eseguire operazioni all'interno e tra le app. Il lancio era originariamente [previsto](/page/apple-starts-its-siri-offensive-33457) per l'inizio del 2025. Tuttavia, Apple ha rimandato la funzione per via delle difficoltà di sviluppo. La collaborazione con Google è probabilmente un tentativo di recuperare questo ritardo. Le due aziende stanno già collaborando nel settore dei motori di ricerca.
Gemini 3, l'attuale modello di AI di punta di Google, è stato progettato come sistema multimodale. Ciò significa che può elaborare testi, immagini, video e audio. L'ultima versione è in cima alle classifiche di AI ed è considerata uno dei migliori LLM sul mercato.
Secondo quanto riportato, l'accordo non è esclusivo. In precedenza, Apple avrebbe valutato alternative come [OpenAI e Anthropic](/page/apples-new-siri-could-get-a-brain-from-openai-or-anthropic-38581). Le aziende non forniscono dettagli finanziari. Si stima che Apple paghi circa un miliardo di dollari all'anno per l'accesso a Gemini. Un bel po' di soldi - al contrario, Google paga circa 20 miliardi di dollari all'anno per rimanere la ricerca predefinita sull'iPhone. [[marketingpage:30238]] Apple sottolinea che la versione cloud supportata da Gemini di «Apple Intelligence» continuerà a essere gestita sui propri server - il cosiddetto «Private Cloud Compute». In questo modo, Cupertino vuole rimanere fedele ai suoi principi di protezione dei dati. Secondo «Bloomberg», Apple ha provato una versione personalizzata di Gemini in modo che LLM possa funzionare sul proprio hardware. Non è noto se il modello finale sia una soluzione personalizzata di questo tipo.](https://blog.google/company-news/inside-google/company-announcements/joint-statement-google-apple/)
