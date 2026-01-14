Novità e trend 49 18

Apple fa concorrenza ad Adobe: presentato Apple Creator Studio

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 14.1.2026

Apple Creator Studio combina software per la produzione musicale e l'editing di video e immagini. Il pacchetto creativo è disponibile in abbonamento.

Apple ha inserito diverse app creative in un modello di abbonamento. In precedenza erano disponibili solo come acquisti una tantum, tra cui Final Cut Pro, Logic Pro e Pixelmator Pro. Per 12 franchi (13 euro) al mese, ora hai a disposizione un'intera serie di strumenti creativi e possibilità a portata di mano. Apple ha aggiunto diversi strumenti creativi a un'ampia gamma di applicazioni.

Apple ha aggiunto diverse funzioni al suo software. I dispositivi devono soddisfare determinati requisiti per poterle utilizzare, in quanto alcune di esse richiedono l'intelligenza artificiale di Apple.

Con il nuovo modello di abbonamento, Apple lancia un'alternativa economica ai programmi creativi di Adobe, almeno per gli utenti Apple. Ecco una panoramica delle nuove funzionalità a partire dal 28 gennaio 2026.

Final Cut Pro: montaggio video con nuovi gadget AI

Il software di editing video Final Cut Pro sarà dotato di nuovi aggiornamenti. Ad esempio, Apple sta ampliando gli strumenti AI per le tracce audio in lingua inglese. Ora puoi cercare tra le trascrizioni utilizzando una barra di ricerca per filtrare gli estratti perfetti da ore di materiale. Questo è molto utile per l'editing di interviste o podcast video. Puoi anche cercare oggetti o azioni specifiche nel materiale video.

Final Cut Pro ora ti permette di cercare tra le trascrizioni.

Fonte: Apple

Grazie a una nuova funzione di riconoscimento del ritmo, tagliare i video a un certo ritmo di musica dovrebbe essere più veloce. La versione per iPad include anche nuove funzioni per i montaggi. Grazie all'intelligenza artificiale, dovresti essere in grado di generare video in formato verticale a partire da materiale grezzo, ideale per i contenuti dei social media.

Logic Pro: software musicale con un nuovo lettore di synth

Apple aggiunge un lettore AI per la musica elettronica al suo software musicale Logic Pro e lo chiama Synth Player. È stato sviluppato dal team di sound design di Apple. Con il lettore di tastiera per la musica elettronica, potrai creare nuove parti per il tuo brano musicale o un frammento delle tue idee con la semplice pressione di un pulsante. Il lettore dovrebbe essere facile da usare.

Grazie allo strumento Chord ID, le tue registrazioni audio vengono sottoposte a un riconoscimento degli accordi basato sull'intelligenza artificiale e quindi trascritte. Niente più tediosa trascrizione manuale. Inoltre, grazie agli accordi scritti, dovrebbe essere possibile sperimentare rapidamente con i propri brani musicali e creare stili e generi diversi.

Logic Pro ora ha un lettore AI per la musica elettronica.

Fonte: Apple

Ci sono anche nuove possibilità per Logic Pro su iPad. Ad esempio con Quick Swipe Comping. Uno strumento per cantanti e produttori che ti permette di combinare le parti migliori di diverse registrazioni (take) per creare una performance complessiva di grande effetto.

Pixelmator Pro: l'editing delle immagini su iPad

Pixelmator Pro offre una soluzione pratica per l'editing di immagini, la progettazione grafica e la pittura, ora ottimizzata per la prima volta per l'iPad. Questa versione è stata appositamente adattata al funzionamento touch e alla Apple Pencil. Pixelmator Pro è stato progettato per essere efficiente e facile da usare su iPad grazie al chip Apple.

Nel software troverai una gestione completa dei livelli. Questo ti permette di creare progetti con vari elementi come immagini, forme, testo e video. Pixelmator Pro include anche un pratico strumento di deformazione, strumenti di selezione intelligente e maschere vettoriali. Grazie alla Super Risoluzione, sarai in grado di scalare facilmente le immagini.

La gestione dei livelli in Pixelmator Pro ti aiuta a creare nuovi progetti.

Fonte: Apple

Le funzioni della Apple Pencil Pro sono pienamente supportate. Tra queste, la funzione hover e la rotazione della penna. Insieme a una serie di pennelli sensibili alla pressione, puoi dipingere e disegnare direttamente nel programma.

Motion: animazione in 2D e 3D

Motion è incluso in Creator Studio. Con questo strumento di animazione puoi creare effetti sia in 2D che in 3D. Apple offre anche funzioni intelligenti, come la maschera magnetica, che isola e traccia persone e oggetti. Questo elimina la necessità di utilizzare schermi verdi.

Mainstage: fai vibrare il palco dal vivo

Mentre Logic Pro è pensato per la registrazione e la produzione in studio, Apple ha progettato Mainstage per le performance dal vivo. Puoi utilizzare gli stessi strumenti ed effetti di Logic Pro. Una volta creato un grande pezzo in studio, potrai riprodurlo one-to-one con Mainstage sul tuo laptop, senza bisogno di altre attrezzature da studio.

Mainstage può essere utilizzato anche per le performance dal vivo.

Mainstage può essere utilizzato anche in combinazione con tastiere MIDI, pedaliere e interfacce per chitarra; inoltre, con Mainstage sono disponibili anche funzioni per la voce: applica effetti come riverbero, eco e correzioni di intonazione alla tua voce in tempo reale.

Gli strumenti per l'ufficio Keynote, Pages e Numbers con nuovi contenuti

Keynote, Pages, Numbers e Freefrom rimarranno gratuiti. Tuttavia, con un abbonamento riceveranno alcune funzioni premium. Ci sono modelli premium e un hub di contenuti con foto, grafica e illustrazioni curate. Sono incluse anche la creazione e la modifica di immagini con suggerimenti. Apple utilizza i modelli generativi di OpenAI per questo scopo.

Il foglio di calcolo Numbers è stato dotato di un'opzione con supporto AI per l'utilizzo di formule e tabelle. Keynote è il software di Apple per la creazione di presentazioni. Anche se il nuovo strumento è disponibile solo nella versione beta, dovrebbe aiutare a generare bozze iniziali per una presentazione, anche con l'aiuto del testo. L'intelligenza artificiale dovrebbe anche creare note di presentazione a partire da diapositive esistenti.

Prezzo e disponibilità: abbonamento o acquisto individuale

Secondo Apple, il nuovo abbonamento prevede un periodo di prova gratuito di un mese. Se acquisti un nuovo Mac o iPad, avrai tre mesi gratuiti. Keynote, Pages, Numbers e Freeform rimangono gratuiti, ma con funzioni limitate rispetto all'abbonamento.

Apple Creator Studio sarà disponibile sull'App Store dal 28 gennaio 2026 e costerà 12 franchi (13 euro) al mese o 120 franchi (130 euro) all'anno. Studenti e insegnanti possono ottenere l'abbonamento a 3 franchi/euro al mese o 30 franchi/euro all'anno. Questo include:

Final Cut Pro, Logic Pro e Pixelmator Pro per Mac e iPad

Motion, Compressor e Mainstage su Mac

Funzioni intelligenti e contenuti premium per Keynote, Pages e Numbers

Freeform per iPhone, iPad e Mac in un secondo momento

Gli acquisti una tantum sono ancora possibili e valgono di più a seconda del caso d'uso:

Final Cut Pro (250 Fr. / 390 Euro)

Logic Pro (180 Fr. / 230 Euro)

Pixelmator Pro (40 Fr. / 60 Euro)

Motion (40 Fr. / 60 Euro)

Compressore (40 Fr. / 60 Euro)

Mainstage (25 Fr. / 35 Euro)

Immagine di copertina: Apple

