Novità e trend 5 2

L'app podcast di Apple si arricchisce della funzione video

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 17.2.2026

Analogamente a Spotify, in futuro potrai guardare i podcast come video su Apple. Questa è la risposta di Cupertino all'ascesa di YouTube.

Apple sta espandendo la sua app podcast in un lettore video: A partire da iOS 26.4, iPadOS 26.4 e visionOS 26.4, potrai passare senza problemi dalla versione audio a quella video in Apple Podcasts. L'HTTP Live Streaming (HLS) di Apple adatta automaticamente la qualità del video alla larghezza di banda disponibile. Gli episodi possono essere visualizzati in formato orizzontale nell'app e scaricati per il consumo offline. Lo streaming video attraverso le reti mobili rimane disattivato per impostazione predefinita.

Con questa mossa, Apple risponde alla tendenza dei podcast video, che stanno diventando sempre più popolari soprattutto su YouTube. Il portale sostiene di avere più di un miliardo di spettatori di podcast al mese e gli studi dimostrano che la piattaforma è molto più avanti rispetto alle app tradizionali in termini di utilizzo dei podcast. Uno dei motivi potrebbe essere la possibilità di discutere dei podcast direttamente nei commenti.

Nuove opzioni per incorporare la pubblicità

Per i produttori, Apple sta posizionando l'aggiornamento come una nuova offerta di monetizzazione. Apple non ospita direttamente i video, ma li incorpora tramite piattaforme di hosting selezionate. Per la prima volta è possibile inserire nei flussi video pubblicità dinamiche, compresi gli spot letti dall'host. Apple chiederà in seguito un compenso alle reti pubblicitarie collegate, ma continuerà a non pagare per la semplice distribuzione dei podcast.

La tecnologia e l'economia di Apple non sono state in grado di garantire la qualità del servizio.

Il sistema chiuso dal punto di vista tecnico ed economico è stato criticato: HLS Video è inizialmente disponibile solo attraverso alcuni grandi partner di hosting e pubblicità, lasciando fuori i fornitori più piccoli e gli auto-ospiti. Inoltre, all'inizio non è prevista un'implementazione nativa su Apple TV, mentre Apple Vision Pro è già supportato. Per gli ascoltatori, tuttavia, l'innovazione apre la possibilità di consumare i podcast video direttamente nell'app di Apple invece di dover passare a YouTube o Spotify.

Immagine di copertina: Shutterstock

Mi piace questo articolo! A 5 persone piace questo articolo







