Apple presenta un nuovo AirTag con un raggio d'azione maggiore

26.1.2026

A cinque anni dal suo lancio, il tracker di Apple sta per essere aggiornato. La nuova versione è compatibile con gli accessori esistenti e dovrebbe essere più facile da trovare.

L'AirTag è il tracker più famoso al mondo. Può essere utilizzato per rintracciare gli oggetti nell'app «Where is?». Ora Apple ha introdotto una versione rivista. La nuova edizione ha lo stesso aspetto dell'originale e le stesse dimensioni. È quindi compatibile con gli accessori esistenti.

Lo stesso chip a banda ultralarga è ora presente all'interno dell'iPhone 17. Secondo Apple, questo rende la localizzazione dell'AirTag ancora più facile e precisa rispetto al passato: la funzione «Exact Search» è in grado di funzionare a una distanza percento superiore rispetto al suo predecessore. Ora funziona anche su un Apple Watch Series 9, Ultra 2 o più recente. Inoltre, un nuovo chip Bluetooth aumenta la distanza a cui l'AirTag viene riconosciuto dai dispositivi. Apple non fornisce una distanza esatta.

Secondo Apple, il nuovo AirTag viene riconosciuto da una distanza maggiore tramite Bluetooth - e può essere localizzato con precisione anche da più lontano utilizzando il proprio smartphone grazie al nuovo chip a banda ultralarga.

Il nuovo AirTag è in grado di farsi sentire più forte del vecchio tramite un segnale acustico. Anche in questo caso, Apple dichiara un miglioramento del 50 percento. Questo dovrebbe essere utile se, ad esempio, hai perso le chiavi nelle profondità di un divano. Il prezzo rimane invariato: 29 franchi o 35 euro per una confezione singola, 99 franchi o 119 euro per una confezione da quattro. La novità AirTag è ora disponibile presso Apple e presto lo sarà anche da noi.

Apple non ha cambiato il concetto di base dell'AirTag: Il tracker non memorizza i dati di localizzazione sul dispositivo. Invia invece un segnale Bluetooth criptato ai dispositivi Apple vicini. Questo segnale viene poi inoltrato (sempre in modo criptato) al server di Apple e infine al proprietario dell'AirTag. Solo a questo punto è possibile visualizzare la posizione approssimativa del tracker. Non appena ti trovi nel raggio d'azione del tuo dispositivo, puoi localizzare il tuo oggetto entro pochi centimetri utilizzando «Ricerca precisa» e riprodurre un segnale acustico.

