Apple annuncia l'evento del 4 marzo

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 17.2.2026

Voci di corridoio e un indizio nascosto indicano che Apple presenterà nuovi MacBook tra quindici giorni. Un nuovo modello economico potrebbe essere particolarmente interessante.

Il 4 marzo alle ore 15:00, ora dell'Europa centrale, Apple ospiterà un'esperienza speciale «» . L'evento (o l'esperienza «» ) non si svolgerà a Cupertino come di consueto, ma contemporaneamente a New York City, Londra e Shanghai. Sono invitati i rappresentanti di una selezione di media. Non ci sono informazioni ufficiali sull'argomento dell'evento.

L'invito all'evento contiene un logo Apple a strati.

È molto probabile che Apple sveli uno o più nuovi prodotti. Analisti ben informati come Mark Gurman di «Bloomberg» prevedono che nel prossimo futuro verranno annunciati l'iPhone 17e, il MacBook Pro con M5 Pro e M5 Max e un MacBook economico. Sono possibili anche un nuovo iPad di base e un iPad Air con chip M4.

Il fatto che Apple parli di «Experience» invece del solito evento «» è insolito. Fa pensare a un lancio del prodotto tramite un comunicato stampa, con successivi servizi pratici da parte di influencer e rappresentanti della stampa. Questo corrisponderebbe all'incirca all'importanza dei nuovi MacBook, compreso un modello economico. L'iPad e l'iPhone 17e difficilmente giustificherebbero un invito da parte dei media. Inoltre, negli ultimi anni Apple ha fatto annunci importanti con video keynote pre-prodotti e un evento centralizzato in California.

Il MacBook economico sarebbe adatto al logo

Un possibile indizio è nascosto anche nel logo dell'invito: secondo le indiscrezioni, il nuovo MacBook economico sarà disponibile in colori vivaci e allegri. Tra questi ci sono il giallo e il verde brillante. Si dice che al suo interno ci sia l'A18 Pro, che offrirebbe all'incirca le stesse prestazioni della CPU dell'M1. Le prestazioni della GPU sarebbero ancora migliori. Il chip dell'iPhone 16 Pro dello scorso anno sarebbe quindi perfettamente adeguato per un laptop da ufficio.

Il MacBook Air M4 (a sinistra) e il MacBook Pro M4 Max (a destra) probabilmente riceveranno presto un aggiornamento.

Il display sarà probabilmente un normale LCD senza local dimming con una diagonale di 13 pollici. Ulteriori compromessi potrebbero essere fatti in termini di RAM e connessioni, che difficilmente supporteranno Thunderbolt. Tuttavia, secondo il marchio Gurman, Apple non scende a compromessi per quanto riguarda i materiali e la lavorazione. Come i suoi fratelli maggiori, il portatile economico avrà un corpo unibody in alluminio. Secondo quanto trapelato, il prezzo di base sarà di 699 dollari.

Se Apple presenterà anche un nuovo MacBook Pro durante l'evento, probabilmente si tratterà solo di un aggiornamento del chip rispetto alla generazione M5. Non sono previste modifiche al design. Si dice che Apple abbia in serbo un'importante revisione per la generazione M6 alla fine del 2026 o all'inizio del 2027. Il MacBook Pro riceverà quindi un display OLED e un nuovo involucro.

