Novità e trend 2 0

Il nuovo pieghevole di Motorola con chip Snapdragon e una batteria enorme

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 2.3.2026

Fino ad ora, i dispositivi pieghevoli di Motorola erano conosciuti solo in formato tascabile. A Barcellona, il produttore mostra il suo primo pieghevole di grandi dimensioni e ne svela tutti i dettagli.

Dopo Samsung, Honor e Huawei, anche Motorola fa il grande passo con il telefono pieghevole di grandi dimensioni. Il produttore lo ha già svelato a Las Vegas a gennaio e ho potuto avere una prima impressione del Razr Fold al MWC di Barcellona.

Il Razr Fold è grande come un normale smartphone quando è piegato, ma diventa un mini tablet con tanto di tavoletta.

Il Razr Fold è grande come un normale smartphone quando è piegato, ma diventa un mini tablet con supporto per la penna quando è aperto. Nonostante la funzione pieghevole, Motorola promette prestazioni elevate, lunga durata della batteria e buone fotocamere.

Design e display: alla pari con Samsung

Motorola presenta il suo pieghevole in due eleganti versioni. Il «bianco giglio» ha una morbida lucentezza, mentre la versione nera ha un aspetto leggermente più ruvido. La gobba della fotocamera è incorporata nell'alloggiamento con una transizione fluida. Il Foldable sembra robusto e di alta qualità e il produttore ha fatto un buon lavoro anche con la cerniera, come con i suoi Foldable più piccoli.

Il Motorola Razr in bianco giglio.

Il display esterno del Razr Fold è un display OLED da 6,6 pollici con una frequenza di aggiornamento di 1-165 hertz. Raggiunge un picco di luminosità dello schermo di 6200 nit. Si tratta di un valore discreto, che dovrebbe rendere il display leggibile anche sotto la luce diretta del sole.

Quando è aperto, lo smartphone misura 8,1 pollici ed è sottile appena 4,7 millimetri. Il concorrente Galaxy Z Fold 7 di Samsung ha dimensioni simili con uno spessore di 4,2 millimetri e 8 pollici quando è aperto.

Il display del Foldable misura 8,1 pollici quando è aperto.

Gorilla Glass Ceramic 3 protegge il display esterno del Razr Fold. Il robusto materiale è progettato per resistere a cadute sull'asfalto da un metro di altezza senza subire danni. Il vetro riduce inoltre al minimo i riflessi della luce.

Il Razr Fold pesa solo 240 grammi, ovvero solo 40 grammi in più di uno smartphone standard. È certificato IP49. Ciò significa che è protetto da oggetti estranei di grandi dimensioni ed è impermeabile fino a 1,5 metri di profondità in acqua dolce. Questo lo mette sullo stesso piano del Samsung Galaxy Z Fold 7.

Hardware: chip potente e batteria capiente

Il Motorola Razr Fold è alimentato da un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. In termini di prestazioni, è leggermente inferiore al chip attualmente più potente, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Sono disponibili 12 o 16 gigabyte di RAM.

La batteria è impressionante.

La batteria è incredibilmente capiente: 6000 mAh e, secondo Motorola, dovrebbe durare per ore in modo che gli utenti non debbano preoccuparsi. Il produttore non fornisce informazioni più dettagliate sulla durata della batteria. La batteria può essere ricaricata fino a 80 watt con il cavo e 50 watt senza cavo.

Tre 50 megapixel.

Per le foto, Motorola ha installato tre fotocamere da 50 megapixel sul retro. Il teleobiettivo offre uno zoom ottico triplo. Puoi scattare selfie con 32 (esterna) o 20 megapixel (interna).

Software: tanta AI

Motorola fornisce il Razr con Android 16 e la sua interfaccia utente. Inoltre, è dotato di molte funzioni AI di Motorola e Google. Ad esempio, «Circle to Search», varie opzioni per la modifica delle immagini o la funzione «sketch to image». Il produttore promette aggiornamenti software per sette anni, sia per Android che per le patch di sicurezza. In questo modo Motorola si pone alla pari con i concorrenti Samsung e Google.

Oltre al fattore di forma, Motorola offre alcune pratiche funzioni sul lato software. Ad esempio, è possibile utilizzare due app una accanto all'altra quando il dispositivo è aperto o posizionare il dispositivo semi-aperto. Il Razr Fold passa automaticamente alla visualizzazione del calendario con data e ora.

Quando è aperto, il Razr passa automaticamente alla visualizzazione del calendario con l'ora.

Lo smartphone supporta anche la nuova Motorola Pen Ultra (disponibile separatamente) su entrambi i display. Puoi usarla per creare appunti e schizzi sul telefono. La Pen Ultra risponde a diversi livelli di pressione e ha un pulsante per un menu di selezione rapida. Tuttavia, viene fornita in una custodia di ricarica separata, il che rende la penna meno pratica quando si viaggia.

Puoi scrivere e disegnare sul Fold grazie allo stilo di Motorola.

Prezzo e disponibilità

Il Razr Fold è disponibile in nero-blu con retro ruvido e in bianco giglio e costa 1999 franchi svizzeri (RRP). Si tratta di circa 2200 euro. Motorola ha presentato anche un'edizione speciale per gli appassionati di calcio in nero con cornice placcata in oro e logo FIFA. Le prevendite inizieranno il 13 aprile e i dispositivi saranno consegnati a partire dal 15 maggio. La data esatta di arrivo dei dispositivi nel nostro negozio è ancora in fase di definizione.

Immagine di copertina: Michelle Brändle

Mi piace questo articolo! A 2 persone piace questo articolo







