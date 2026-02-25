Novità e trend 30 36

Samsung Galaxy S26 Ultra: il "Privacy Display" mette fine agli sguardi indiscreti

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 25.2.2026

Con la serie Galaxy S26 di Samsung, avrai un supporto AI ancora maggiore per le chiamate e l'editing delle immagini. Il display del modello Ultra è ora opaco con la semplice pressione di un tasto.

A prima vista, la nuova serie Galaxy S26 di Samsung sembra poco spettacolare. Tuttavia, sotto la superficie ci sono interessanti innovazioni: un display opaco «privacy» sul modello Ultra e funzioni AI avanzate. Il flagship è disponibile in tre varianti.

L'ammiraglia è disponibile in tre varianti. Il Samsung Galaxy S26 Ultra presenta le innovazioni più potenti. Il Galaxy S26 è l'edizione più economica e più piccola, mentre l'S26 Plus è la versione leggermente più grande, con alcune modifiche all'hardware.

Più privacy con un display opaco

La novità più interessante è la protezione da occhi indiscreti: il display opaco. Ma solo il Galaxy S26 Ultra ne è dotato

La tecnologia spegne alcuni pixel o li attenua in modo tale che la luce venga proiettata solo sulla parte frontale. Questo blocca gli angoli di visione superiori a 45 gradi. La persona seduta accanto a te in treno non può vedere il tuo display. Puoi impostare la modalità direttamente dal menu rapido, dove si trovano anche le opzioni Bluetooth, torcia e simili.

Samsung ha cambiato poco in termini di design e dimensioni. Il Galaxy S26 Ultra ha un display da 6,9 pollici, il Galaxy S26 Plus ha un display da 6,7 pollici e l'S26 ha un display da 6,3 pollici. Il Galaxy S26 normale è più grande di appena 0,1 pollici.

Tuttavia, il Galaxy S26 Ultra ha un display da 6,7 pollici e il Galaxy S26 ha un display da 6,3 pollici.

Tuttavia, i tre dispositivi sono più sottili che mai: l'Ultra, ad esempio, misura solo 7,9 millimetri, se si ignorano gli anelli della fotocamera. I telefoni sono protetti da Corning Gorilla Armor 2, lo stesso vetro che Samsung utilizza già per i display della serie S25. Le custodie sono realizzate in «Armor Aluminium», un materiale che viene utilizzato fin dal Galaxy S22.

Il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra.

Un AMOLED di alta qualità offre forti contrasti e una risoluzione di 3120 × 1440 pixel (su Galaxy S26 Ultra e Plus). La frequenza di aggiornamento per tutte e tre le versioni del Galaxy S26 è di 1-120 hertz. Il supporto per la S-Pen è disponibile solo sul modello Ultra.

IKI è stato ulteriormente ampliato

Samsung ha puntato molto sulle funzioni AI fin dal Galaxy S24. Il produttore le sta espandendo ulteriormente con l'S26. Bixby è un assistente vocale per le operazioni intelligenti. Puoi chiedere all'IA di aiutarti a risolvere i problemi in linguaggio naturale e lei regolerà le impostazioni dello smartphone.

L'assistente fotografico di Samsung ora funziona con i comandi. Rielabora le tue foto in base alle richieste. Ad esempio, gli dici di ottimizzare le luci e le ombre e lui lo fa. Le prove successive mostreranno quanto funziona bene.

L'assistente fotografico ti aiuta a modificare le immagini.

Lo Studio Creativo per creare immagini e adesivi AI esiste già da tempo. Ma Samsung ha aggiunto delle funzioni anche qui. Ora è possibile creare interi set di adesivi.

L'Audio Eraser «» , che riduce il rumore di fondo nei video, ora funziona anche nelle app di terze parti come YouTube, Netflix o Instagram.

Pratica per tutti i collezionisti di screenshot: ora vengono organizzati automaticamente. A questo scopo Samsung ha definito otto categorie: Coupon, Codici a barre, Eventi o Shopping. Il produttore Nothing offre una funzione simile con il suo Essential Space.

I tuoi screenshot saranno automaticamente ordinati in categorie in futuro.

I due aiutanti AI personalizzati «Now Nudge» e «Now Brief» ricevono piccoli aggiornamenti. «Now Nudge» ti dà suggerimenti in tempo reale in base al contesto attuale. Se cerchi un indirizzo, l'intelligenza artificiale ti chiede se hai bisogno di un taxi. L'intelligenza artificiale conosce il tuo calendario e, se lo desideri, può trovare le foto nella galleria direttamente da Messenger. «Ora Brief» offre aggiornamenti ancora più personalizzati.

Sei una di quelle persone che odiano i numeri sconosciuti? Samsung ti offre, se funziona, una soluzione interessante. Con «Call Screening», un'intelligenza artificiale risponde alla chiamata e chiarisce chi c'è all'altro capo del filo e perché, per poi inoltrare la persona a te.

La nota tecnologia di Google offre aggiornamenti personalizzati.

La nota funzione di ricerca di Google, Circle-to-search, può ora cercare più oggetti da un'unica immagine. Ad esempio, è in grado di analizzare un intero vestito.

L'hardware punta a prestazioni elevate

Samsung sta utilizzando due diversi chip per la nuova serie. Il Galaxy S26 Ultra utilizza uno Snapdragon 8 Elite Gen 5, attualmente il chip più potente di Qualcomm sul mercato, in un'esclusiva «per la variante Galaxy». I Galaxy S26 e S26 Plus sono entrambi alimentati da un Samsung Exynos 2600.

Ci sono differenze anche nelle batterie integrate: il Galaxy S26 Ultra ha una batteria da 5000 mAh, il Galaxy S26 Plus ha 4900 mAh e il Galaxy S26 ha 4300 mAh. Sembra poco, ma sono 300 mAh in più rispetto all'S25 e la durata della batteria è stata finora molto buona.

L'Ultra si ricarica da 0 a 75 percento in 30 minuti con 60 watt e Super Fast Charging. Il dispositivo accetta comunque 25 watt in modalità wireless. L'S26 Plus accetta 45 watt e 25 watt in modalità wireless. L'S26 accetta ancora 25 watt e 15 watt in modalità wireless.

Il normale Samsung Galaxy S26 si ricarica con 25 watt.

Per evitare il surriscaldamento degli smartphone, Samsung ha optato per una nuova architettura di raffreddamento e per il raffreddamento a liquido. Questi sono progettati per dissipare meglio il calore rispetto ai loro predecessori.

Samsung ha installato fotocamere grandangolari e teleobiettivi più luminosi in tutti i modelli. Questo potrebbe portare a immagini migliori in condizioni di scarsa illuminazione. Avrai a disposizione i seguenti obiettivi:

Come negli anni precedenti, Samsung fornirà gli smartphone S26 con nuove versioni di Android e aggiornamenti di sicurezza per sette anni. I telefoni vengono forniti con l'ultimo Android 16 e l'interfaccia utente One UI 8.5.

Prezzo e disponibilità

È possibile preordinare i dispositivi fin da ora. Saranno consegnati a partire dal 4 marzo. In Germania, Austria e Svizzera è in corso un'offerta che prevede un upgrade della memoria. Per maggiori informazioni su prezzi e promozioni, clicca sulla pagina:

