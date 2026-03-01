Jan Johannsen
Honor Magic V6: presentato uno smartphone pieghevole sottile e robusto

Jan Johannsen
1.3.2026
Immagini: Jan Johannsen

Si dice che l'Honor Magic V6 sia lo smartphone pieghevole più sottile sul mercato, ma allo stesso tempo robusto. Grazie alla certificazione IP69, è più impermeabile di qualsiasi altro pieghevole e la sua cerniera può supportare anche 80 chilogrammi.

Honour ha presentato il Magic V6 al Mobile World Congress di Barcellona. Secondo il produttore, con i suoi 7,85 millimetri è lo smartphone pieghevole più sottile, ma solo se non è incluso il rialzo della fotocamera.

Impermeabile e con cerniera robusta

Lo spessore ridotto non impedisce a Honor di rinforzare ulteriormente la cerniera. È stata progettata per resistere a oltre 500.000 pieghe e il suo acciaio può resistere a 2800 megapascal. Il produttore lo dimostra con un uomo di 80 chili appeso allo smartphone.

Anche la certificazione IP68/69 parla a favore della robustezza. Ciò significa che non solo può essere immerso nell'acqua, ma anche piegato. Per questa certificazione deve persino resistere a un'idropulitrice.

Lunga durata della batteria e ancora meno profondità delle rughe

Honor ha installato nel Magic V6 una batteria al silicio-carbonio di quinta generazione. Con un contenuto di silicio del 25 percento, raggiunge una maggiore densità energetica. Ciò significa che la capacità di 6660 mAh è contenuta in un involucro sottile. La batteria è progettata per fornire energia al grande display per 24 ore.

Il display esterno del Magic V6 misura 6,52 pollici e il touchscreen cresce fino a 7,95 pollici quando viene aperto. Entrambi gli schermi offrono una frequenza di aggiornamento adattiva di 1-120 hertz. Il notevole divario tra le due metà del grande schermo dovrebbe essere meno evidente. Il produttore dichiara una riduzione del 44 percento della profondità delle rughe rispetto al suo predecessore.

Lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 fornisce molta potenza al Magic V6. Honor ha inoltre dotato lo smartphone di numerosi strumenti di intelligenza artificiale.

Prezzo e disponibilità

Honor prevede di lanciare il Magic V6 nella seconda metà del 2026. La disponibilità dei colori e delle varianti di memoria varierà a livello locale. Il produttore non ha ancora fornito informazioni sui prezzi.

