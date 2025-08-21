/e/OS per il Fairphone 6 è arrivato, GrapheneOS sul Pixel 10 ha ancora bisogno di tempo

Novità e trend
e/OS 3.0: aggiornamento per la versione Android senza Google
di Jan Johannsen
Murena ha completato /e/OS per il Fairphone 6. Il team che sta dietro a GrapheneOS, invece, ha ancora molto lavoro da fare per adattare la sua versione di Android senza Google al Pixel 10.
A quasi due mesi dal lancio del Fairphone 6, /e/OS per lo smartphone sostenibile è pronto per essere installato. Se dovrai aspettare di più per GrapheneOS per il Pixel 10 è difficile da prevedere al momento. Le innovazioni sullo smartphone di Google rappresentano una sfida importante per il team di sviluppo.
D'ora in poi, chiunque potrà utilizzare l'installer di /e/OS per installare il sistema operativo de-googolato sul Fairphone 6. Lo strumento ti guida attraverso il processo di installazione, per il quale non è richiesta alcuna conoscenza di programmazione. Se non ti senti abbastanza sicuro di te, puoi anche acquistare il Fairphone 6 direttamente da Murena con il /e/OS preinstallato per un costo aggiuntivo di oltre 100 euro.
Devi sempre installare GrapheneOS da solo. Il sistema operativo libero da Google è attualmente disponibile esclusivamente per gli smartphone Pixel. Al momento è possibile offrire le ampie impostazioni di protezione della privacy solo sul loro hardware. La presentazione del Pixel 10 era quindi molto attesa. Dopotutto, si sapeva già da prima che Google avrebbe rimosso i dispositivi Pixel dal progetto Android Open Source.
All'indirizzo Bluesky, il team che sta dietro a GrapheneOS ha annunciato che questa mossa da parte di Google sta causando loro molto più lavoro del solito a «» . Secondo loro, sono cambiate più cose in termini di hardware tra il Pixel 9 e il 10 che tra il Pixel 6a e il Pixel 9a. Tuttavia, non sono preoccupati di preparare il loro software per il Pixel 10.
Non hanno la certezza di poter valutare seriamente quanto tempo ci vorrà per preparare GrapheneOS per il Pixel 10 finché non avranno a disposizione i dispositivi e le immagini del software e non avranno potuto lavorarci per qualche tempo.
A lungo termine, tuttavia, potrebbe esserci un'alternativa ai dispositivi Pixel per GrapheneOS. Secondo secondo le loro stesse informazioni, il team è in trattativa con un importante produttore di dispositivi Android per garantire che i loro futuri dispositivi soddisfino i requisiti hardware per le impostazioni di sicurezza di GrapheneOS. Tuttavia, sembra che si tratti di una questione di uno o due anni, non di mesi.
Quando ero uno studente delle elementari, mi sedevo nel salotto di un amico con molti dei miei compagni di classe per giocare al Super NES. Ora metto le mani sulle ultime tecnologie e le provo per te. Negli ultimi anni ho lavorato presso Curved, Computer Bild e Netzwelt, ora presso Digitec e Galaxus.