e/OS 3.0: aggiornamento per la versione Android senza Google

4.6.2025

Con la versione 3.0, la versione Android senza Google e/OS riceve ulteriori funzioni di protezione dei dati, può essere localizzata via SMS in caso di smarrimento ed è ottimizzata per i tablet.

L'azienda francese Murena ha presentato e/OS 3.0 in un livestream. In esso ha presentato nuove funzioni per la versione di Android senza Google e ha annunciato l'archiviazione criptata dei dati per il suo servizio cloud, oltre a due nuovi partner hardware.

Controllo parentale, blocco del tracciamento e ritrovamento dei dispositivi smarriti

La protezione dei dati è sempre stata un obiettivo di e/OS. È quindi logico che Murena l'abbia ulteriormente ampliata nella versione 3.0. Questo include l'introduzione del controllo parentale. Questo controllo può essere attivato in modo permanente o in modo specifico, ad esempio se dai il tuo dispositivo a dei bambini. La funzione filtra i contenuti in base alle diverse fasce d'età e offre un controllo sul tempo trascorso davanti allo schermo e sulle app utilizzate. Con l'avanzata _COPY> il controllo parentale è stato ulteriormente ampliato.

Con la funzione avanzata «Advanced Privacy», puoi bloccare il tracciamento da parte delle app e nascondere le posizioni e gli indirizzi IP. I rapporti settimanali mostrano quali app e tracker sono particolarmente invadenti. Puoi condividere i «Rapporti settimanali» come ispirazione per gli altri.

Murena continua a concentrarsi sulla protezione dei dati.

Fonte: Murena

Con l'aggiornamento, e/OS riceve una funzione «Trova il mio dispositivo» per i dispositivi smarriti. A differenza di Google o Apple, però, non si basa sui dati di localizzazione raccolti in modo permanente o sui contatti con altri dispositivi. Al contrario, si invia un codice generato in precedenza - protetto all'esterno del telefono - allo smartphone tramite SMS. L'SMS di risposta contiene i dati sulla posizione con un link a OpenStreetMaps. Questo mi fa pensare a «silent SMS».

Nuova funzione di ricerca e dettatura

Con «Murena Find», e/OS 3.0 dispone di un nuovo motore di ricerca standard. Si basa sul motore di ricerca Qwant, che non raccoglie dati. Murena ha anche ottimizzato la modalità tablet di e/OS per schermi più grandi e sta introducendo il suo primo strumento di intelligenza artificiale con funzione speech-to-text. Tuttavia, per poter utilizzare la funzione di dettatura, ad esempio per i messaggi di testo, è necessario avere un abbonamento a pagamento a Murena Workspace.

e/OS 3.0 su un tablet.

Fonte: Murena

L'aggiornamento a e/OS 3.0 è disponibile da subito, e il rollout per tutti i dispositivi durerà fino al 10 giugno. L'aggiornamento OTA sarà disponibile per tutti i dispositivi che attualmente sono basati su AOSP 12, 13 o 14. Questo è il numero di versione della versione open source di Android.

Nuovo hardware per e/OS e archiviazione dati criptata

Murena ha approfittato del lancio di e/OS 3.0 per presentare due nuovi partner hardware. Con il Volla Tablet e lo Shift Phone 8, saranno presto disponibili all'acquisto altri due dispositivi con e/OS preinstallato.

Ho notato anche che Murena ha utilizzato il lancio di e/OS 3.0 per presentare un nuovo hardware.

Ho notato che Murena ha lanciato anche il CMF Phone 1 con e/OS venduto. In alternativa, puoi installare tu stesso il sistema operativo dopo aver acquistato lo smartphone ad un prezzo notevolmente inferiore.

Con Murena Workspace, l'azienda dietro e/OS offre un'alternativa a Gmail, Google Docs, Calendar e Co. È stato aggiunto un nuovo sistema di archiviazione dei dati chiamato «Murena Vault». Con l'aiuto di Cryptpad, i file possono essere archiviati con crittografia end-to-end nel Murena Cloud e modificati insieme. L'account Murena è gratuito con un gigabyte di spazio di archiviazione; per avere più spazio di archiviazione devi pagare almeno 1,99 € o 1,86 CHF al mese.

Immagine di copertina: Murena

