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FiiO DM11: Il Discman ora supporta anche il Bluetooth e il ripping

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 16.11.2026

Il FiiO DM11 è un lettore CD portatile dal design circolare tipo Discman. Grazie all'amplificatore integrato, riproduce musica tramite jack da 3,5 mm, uscita bilanciata da 4,4 mm, Bluetooth o un'uscita digitale. Tramite USB-C si trasforma in un DAC e può rippare CD direttamente su una chiavetta USB.

In un'epoca in cui sempre più musica viene solo trasmessa in streaming, FiiO compie un passo indietro verso il CD fisico. Il DM11 è un lettore CD portatile il cui design circolare ricorda i Discman degli anni '90. Il coperchio trasparente in vetro temperato permette di vedere il disco in rotazione. Un piccolo display indica quale traccia è in riproduzione. Con uno spessore di 25 millimetri e un peso di 263,5 grammi, il corpo in alluminio è abbastanza compatto da stare in tasca.

Un DAC è integrato, come da tradizione FiiO.

Fonte: FiiO

Nonostante il look retrò, all'interno si cela una moderna tecnologia HiFi. FiiO integra un DAC Cirrus Logic CS43198 di alta qualità, ovvero un convertitore digitale-analogico che trasforma i dati del CD in musica. Il lettore non riproduce solo i classici CD audio, ma legge anche CD-R o CD-RW masterizzati con formati come FLAC, WAV, WMA, AAC o MP3. Grazie a due amplificatori, è in grado di pilotare anche cuffie full-size esigenti. Tramite la connessione da 4,4 mm eroga ben 525 milliwatt, mentre tramite il normale jack da 3,5 mm ne eroga comunque 140.

Un Discman con Bluetooth.

Fonte: FiiO

Oltre alle uscite per le cuffie, il DM11 offre un'uscita digitale combinata ottica e coassiale, Bluetooth 5.4 e un'interfaccia USB-C. Tramite USB-C, il DM11 diventa un DAC puro che gestisce l'elaborazione audio per il tuo dispositivo di riproduzione, che si tratti di un laptop, uno smartphone o un tablet.

Può anche rippare CD.

Fonte: FiiO

Un'altra particolarità è la funzione di archiviazione. Collegando una chiavetta USB sul retro, il DM11 salva la musica del CD come file WAV senza perdita di dati. Il ripping avviene completamente senza computer. Solo in un secondo momento, se desideri convertire i file in FLAC per risparmiare spazio, avrai bisogno di un PC. A proposito, non è in grado di riprodurre musica direttamente dalla chiavetta USB.

Le due batterie dovrebbero offrire oltre quattro ore di autonomia.

Fonte: FiiO

Il dispositivo è alimentato da due batterie sostituibili 14500 da 1000 mAh ciascuna, facilmente intercambiabili tramite lo scomparto sul lato inferiore. Per evitare che la musica salti mentre si cammina, FiiO utilizza la funzione ESP, attivabile tramite un interruttore fisico. Una tecnologia che negli anni '90 veniva pubblicizzata come «Anti-Shock» e che ha reso il Discman davvero adatto all'uso quotidiano.

Negli Stati Uniti e in Cina, il Discman è disponibile da subito a circa 119 dollari nelle colorazioni nero, blu e arancione. Non è ancora noto quando arriverà in Europa.

Immagine di copertina: FiiO

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