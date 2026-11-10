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5,3 pollici: c'è di nuovo uno smartphone con un display piccolo

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 10.11.2026

La fedele comunità di fan dei piccoli smartphone ha un altro dispositivo tra cui scegliere. L'Enough Phone, con il suo display da 5,3 pollici, può essere preordinato su Kickstarter fino a dicembre.

«Ora ancora in piccolo, poi va bene», leggo sotto molti dei miei articoli sugli smartphone. Per i grandi produttori, tuttavia, l'interesse per i dispositivi compatti non è sufficiente. Per questo motivo, piccoli produttori cercano di occupare questa nicchia. Con l'Enough Phone, dovrai accontentarti, tra le altre cose, di una sola fotocamera sul retro per avere un formato maneggevole.

Più piccolo ma più spesso

L'Enough Phone dovrebbe misurare 13,3 × 6,4 centimetri. Sarebbe quindi sensibilmente più piccolo rispetto allo Xiaomi 17 e al Galaxy S26, che sono già compatti rispetto al resto dell'offerta. Questi misurano 14,9 × 7,1 e 15,1 × 7,1 centimetri. Con 12 millimetri, tuttavia, l'Enough Phone è decisamente più spesso rispetto alla concorrenza consolidata, che misura 7,2 o 8,1 millimetri. Per la maneggevolezza, però, lo spessore dovrebbe essere meno rilevante rispetto alle altre dimensioni.

L'Enough Phone non è ancora pronto L'Enough Phone si trova ancora nella fase di progettazione. Il produttore prevede di ricevere i primi prototipi funzionanti a dicembre. Per questo motivo, tutte le caratteristiche tecniche previste sono ancora soggette a modifiche. Soprattutto per quanto riguarda lo spessore del dispositivo, stanno ancora cercando di scendere sotto i 12 millimetri.

Il touchscreen da 5,3 pollici dovrebbe avere una risoluzione di 1520 × 720 pixel, quindi piuttosto bassa. La densità di pixel di 317 ppi è comunque accettabile. Il team non fornisce dettagli sulla tecnologia del display e su altre caratteristiche come la frequenza di aggiornamento o la luminosità del piccolo smartphone.

L'Enough Phone (secondo da destra) a confronto con il Pixel 9, l'iPhone 6 e l'iPhone 12 Mini.

Fonte: Enough Phone

Con il chipset Dimensity 7500 di Mediatek e otto gigabyte di RAM, l'Enough Phone si colloca nella fascia medio-bassa per quanto riguarda le prestazioni. Anche la sua memoria dati è ridotta, con 128 gigabyte, ma può essere espansa con una scheda microSD. Tuttavia, dovrai scegliere tra una scheda di memoria o una seconda scheda SIM. La prima SIM è una eSIM digitale.

Maneggevole e sta in tasca.

Fonte: Enough Phone

Il chipset dota l'Enough Phone di 5G, Wi-Fi 6, NFC e Bluetooth. Un sensore di impronte digitali si trova nel tasto di accensione ed è presente anche il riconoscimento facciale. Per questo, lo smartphone utilizza la sua fotocamera frontale da 32 megapixel. Sul retro c'è solo una fotocamera da 50 megapixel con il sensore Sony IMX766, che quattro anni fa era montato sugli smartphone top di gamma. Il produttore rinuncia a una fotocamera ultra-grandangolare o teleobiettivo.

Batteria piccola e un sistema operativo minimalista come opzione

La capacità della batteria è relativamente ridotta, con 3500 mAh. Non ci sono indicazioni sull'autonomia. Resta la speranza che lo schermo più piccolo compensi rispetto alle solite batterie da oltre 5000 mAh. Mancano anche informazioni sulla velocità di ricarica tramite USB-C. Dopotutto, la batteria dell'Enough Phone è sostituibile. Per farlo, basta svitare il retro in plastica riciclata.

Svita le viti e sostituisci la batteria.

Fonte: Enough Phone

Con Android 17 classico e Odyssey OS, l'Enough Phone offre due opzioni software. Odyssey OS è un sistema operativo minimalista per ridurre le distrazioni. È basato sulla versione open source di Android e le persone dietro di esso fanno parte del team dell'Enough Phone. Lo smartphone dovrebbe ricevere aggiornamenti software fino al 2032.

Prezzo e disponibilità

L'Enough Phone può essere attualmente preordinato solo su Kickstarter. I dispositivi al prezzo early-bird di 449 dollari sono quasi esauriti. Successivamente, il prezzo salirà a 499 dollari, mentre il prezzo di vendita regolare previsto sarà di 599 dollari. La consegna è attualmente prevista per maggio 2027.

Immagine di copertina: Basta telefono

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