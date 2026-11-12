Novità e trend 23 28

Jensen Huang tritt zurück

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 12.11.2026

In seguito a notizie riguardanti una seconda relazione, l'amministratore delegato di Nvidia lascia il suo incarico. Il direttore finanziario Colette Kress assume la carica ad interim.

In un comunicato stampa, Nvidia annuncia le dimissioni immediate del CEO Jensen Huang. Ciò avviene dopo che il «New York Times» ha riferito mercoledì di una seconda relazione del 63enne. Il consiglio di amministrazione ha quindi convocato una riunione notturna, durante la quale è giunto apparentemente alla conclusione che Huang non fosse più sostenibile.

Per il momento, la CFO Colette Kress assume la guida del gruppo, oltre al suo ruolo di direttrice finanziaria. La 59enne lavora per Nvidia da 13 anni ed è stata una forza trainante dietro lo spostamento del core business dalle GPU per il gaming ai chip per l'IA. Kress ha lavorato in precedenza presso Cisco e Microsoft. Grazie al boom dell'IA, è diventata ricca grazie alle sue azioni Nvidia: il suo patrimonio è stato stimato di recente a 772 milioni di dollari.

Colette Kress lavora in Nvidia dal 2013 ed è considerata una stretta confidente di Jensen Huang.

Fonte: Nvidia

Relazione con una manager direttamente subordinata

Secondo il rapporto del «New York Times», Jensen Huang ha avuto una relazione extraconiugale con Kimberly Powell. La 48enne dirige come vicepresidente il settore sanitario di Nvidia e riferiva direttamente a Huang. Entrambi sono sposati con altre persone.

Huang e Powell sarebbero stati filmati mentre si scambiavano effusioni in un hotel di San Jose a marzo, durante la conferenza per sviluppatori GTC di Nvidia. Secondo tre persone informate, gli addetti alla sicurezza di Huang hanno preso da parte la persona che stava filmando. Quest'ultima ha dovuto firmare un accordo di riservatezza. Al telefono, interpellato dal «New York Times», Huang ha detto solo: «Non credo che lei debba parlare direttamente con me.» Poi ha riagganciato. Powell non ha rilasciato commenti.

Kimberly Powell, in qualità di Vice President of Healthcare, è direttamente subordinata a Jensen Huang.

Fonte: Nvidia

La relazione è delicata perché Powell dipendeva direttamente da Huang. Il codice di condotta di Nvidia cita esplicitamente le relazioni personali come un possibile conflitto di interessi. Si applica a tutti i dipendenti e al consiglio di amministrazione. Le violazioni possono portare al licenziamento. In un caso simile, il CEO di Intel Brian Krzanich si è dimesso nel 2018 a causa di una relazione con una dipendente. McDonald's ha licenziato il CEO Steve Easterbrook nel 2019 per lo stesso motivo.

Secondo scandalo dopo la relazione con una presunta spia

Alcuni giorni fa, Jensen Huang aveva già ammesso un'altra relazione con una donna d'affari cinese: Alice Huang (nessuna parentela) era una top manager presso Megaspeed a Singapore. L'azienda ha acquistato chip Nvidia per oltre 4,8 miliardi di dollari dal 2024. L'intelligence statunitense sostiene che lei abbia trasmesso informazioni a Pechino. Secondo un memo segreto, è stata reclutata dal Ministero cinese per la Sicurezza dello Stato. La Cina respinge le accuse.

Il CEO di Nvidia aveva inizialmente definito i contatti come «del tutto normali». Poi il «Financial Times» ha riferito che la relazione era di natura romantica. Domenica, Jensen Huang si è infine scusato in un messaggio ai suoi dipendenti.

Novità e trend Nvidia indaga sul rapporto di Jensen Huang con una presunta spia Samuel Buchmann 58 like 58 52 commenti 52

Lo stesso giorno, il consiglio di amministrazione ha annunciato un'indagine da parte di un comitato indipendente e di uno studio legale. Non vi sarebbe «alcun motivo di ritenere» che la sicurezza nazionale o i segreti aziendali siano stati compromessi. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha difeso Huang definendolo «onorevole». Secondo i resoconti dei media, era a conoscenza della sua relazione con la presunta spia già da mesi, ma non ha intrapreso alcuna azione.

Svizzero nella lista dei possibili successori

Nvidia controlla circa il 90 percento del mercato dei chip per l'IA. Huang ha co-fondato l'azienda nel 1993 ed è il maggiore azionista singolo con il 3,56 percento. Ha guidato l'azienda in modo centralizzato con circa 60 persone direttamente subordinate. Il titolo Nvidia è crollato temporaneamente del 13 percento dopo la notizia delle dimissioni, ma da allora si è ripreso leggermente. Dal picco di inizio ottobre, ha perso oltre un terzo del suo valore. Ciò corrisponde a oltre 1,5 trilioni di dollari.

La destituzione di Jensen Huang rappresenta un rischio economico perché la struttura era modellata su di lui come principale decisore. Il 17 novembre Nvidia presenterà i risultati trimestrali. Questi saranno ora presentati da Colette Kress. «La forza di Nvidia è sempre risieduta nei suoi dipendenti e, insieme al nostro team dirigenziale, sono determinata a costruire sulle basi straordinarie che Jensen ha creato negli ultimi 33 anni», ha dichiarato la CEO ad interim.

Non esiste ancora una successione definitiva chiara. Il consiglio di amministrazione afferma di stare valutando sia candidati interni che esterni. Nei media, negli ultimi giorni, oltre alla direttrice finanziaria Colette Kress, è circolato il nome del manager di lunga data Jay Purials come opzione. Come possibilità esterne vengono citati il capo dell'hardware di Apple, Johny Srouji, e la CEO di AMD, Lisa Su. Anche i figli di Huang, Madison e Spencer, lavorano in Nvidia.

Nico Caprez ha studiato Banking e Finance a Zurigo ed è attivo in Nvidia dal 2024.

Fonte: Nazarbayev University

Un candidato dalla Svizzera è inoltre il genero Nico Caprez. È sposato con Madison Huang da settembre e ha intrapreso una rapida carriera in Nvidia dal suo ingresso nel 2024. Attualmente ricopre la posizione di vicepresidente per la crescita globale dell'infrastruttura IA. Caprez non è del tutto sconosciuto al pubblico svizzero. È stato per oltre nove anni in una relazione con la sciatrice Wendy Holdener ed è stato lui stesso in passato nel quadro nazionale di sci alpino. Un infortunio al ginocchio ha però posto fine alla sua carriera sportiva nel 2013.

Immagine di copertina: Shutterstock

Mi piace questo articolo! A 23 persone piace questo articolo







