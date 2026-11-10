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Colpo di scena alla DC: James Gunn deve lasciare la carica di capo dello studio

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 10.11.2026

Dopo quattro anni è finita: James Gunn e Peter Safran devono lasciare la guida dei DC Studios. A sorpresa, subentra un ex dirigente Marvel. Cosa significa questo per il giovane universo DC di Gunn?

Probabilmente in pochi se lo aspettavano: James Gunn e Peter Safran non sono più i capi dei DC Studios. Come riportato dalla rivista di settore Deadline, l'ex produttore Marvel Jeremy Latcham assumerà la guida dello studio di supereroi a partire dal 1° dicembre 2026. Gunn e Safran rimarranno comunque alla DC in qualità di registi e produttori.

Per quattro anni James Gunn e Peter Safran hanno guidato i DC Studios. Ora è finita.

Fonte: Shutterstock

Solo a ottobre Deadline aveva riferito che Gunn e Safran sarebbero rimasti in carica anche dopo l'acquisizione miliardaria di Warner Bros. da parte di Paramount Skydance. Ora, la nuova dirigenza del gruppo ha evidentemente deciso di cambiare rotta. Il motivo esatto non è noto. Finora non è stata fornita alcuna giustificazione ufficiale per il cambio al vertice.

Tuttavia, la decisione non arriva del tutto come un fulmine a ciel sereno. Già nell'ottobre 2025, quando Warner Bros. Discovery era ufficialmente in vendita, ho riferito di voci secondo cui Gunn avrebbe potuto perdere il posto in caso di cambio di proprietà. All'epoca, la domanda principale era se il nuovo universo DC avrebbe soddisfatto le aspettative finanziarie. Un anno dopo, la risposta è probabilmente «No»: Warner ha un nuovo proprietario – e la DC un nuovo capo.

Un veterano della Marvel prende in mano l'universo DC

Con Jeremy Latcham non arriva uno sconosciuto. È stato uno dei produttori chiave del Marvel Cinematic Universe (MCU) e ha lavorato a stretto contatto con il capo della Marvel Kevin Feige. Tra gli altri, ha partecipato a «Iron Man», «The Avengers», «Spider-Man: Homecoming» e «Guardians of the Galaxy». Con quest'ultimo aveva già lavorato insieme a James Gunn.

Jeremy Latcham (a sinistra) e James Gunn a un evento per «Avengers: Age of Ultron».

Fonte: Alberto E. Rodriguez / Getty Images

Proprio Latcham dovrà ora continuare a sviluppare quell'universo DC che Gunn e Safran hanno costruito dal 2022 con un ambizioso piano decennale. Sotto il titolo «Gods and Monsters», i due volevano collegare film, serie e animazioni in una storia coerente – in modo simile alla Marvel, ma con una propria impronta creativa.

Il bilancio finora è contrastante. Il «Superman» di Gunn ha incassato circa 619 milioni di dollari in tutto il mondo, ma non è riuscito a dare la svolta sperata. Il film horror, decisamente più economico, «Clayface» è stato ben accolto dalla critica, ma ha raggiunto solo 109 milioni di dollari. Al contrario, «Supergirl» si è rivelato un vero flop, con soli 126 milioni di dollari di incasso a fronte di un budget di produzione di 186 milioni. Solo la serie «Lanterns» di HBO ha recentemente ottenuto buoni ascolti.

Se questi numeri piuttosto deludenti siano stati determinanti per il cambio di leadership, rimane comunque una speculazione.

Opinione 400 milioni non sono abbastanza: «Superman» di James Gunn è una delusione Luca Fontana 38 like 38 57 commenti 57

James Gunn: «Sono incredibilmente sollevato»

Gunn stesso fa buon viso a cattivo gioco e ha commentato il suo addio in una dichiarazione dettagliata. In essa guarda indietro agli ultimi quattro anni con orgoglio, ma anche con spirito critico.

Nello specifico, afferma che il suo periodo come capo dello studio è stato, a dir poco, estenuante. In particolare, la natura talvolta burocratica del suo lavoro lo ha messo a dura prova. Il doppio carico come mente creativa e manager gli è costato anche molto tempo con la sua famiglia. Inoltre, ha trovato difficile dividere la sua attenzione tra i progetti che gli stavano a cuore e i compiti meno stimolanti.

«Sono incredibilmente sollevato e non vedo l'ora di tornare a fare solo film», scrive Gunn.

È passato molto tempo: nel 2014 Gunn ha festeggiato la sua svolta con «Guardians of the Galaxy» della Marvel. Proprio la Marvel.

Fonte: Marvel Studios

Tuttavia, non dice addio alla DC. Il suo prossimo film di Superman, «Man of Tomorrow», con David Corenswet nel ruolo di Clark Kent e Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor, dovrebbe arrivare nelle sale il 9 luglio 2027. Inoltre, Gunn rivela che sta già scrivendo un altro progetto DC, finora segreto.

Cosa significa questo per il futuro della DC?

È proprio qui che risiede la grande incognita. All'inizio del 2023, Gunn e Safran avevano annunciato numerosi film e serie, tra cui «The Brave and the Bold», «Swamp Thing», «The Authority» e «Booster Gold». Alcuni di questi sono bloccati in fase di sviluppo da anni. Se Latcham manterrà tutti i piani, resta da vedere.

Il nuovo cambio di leadership probabilmente susciterà sentimenti contrastanti in molti fan della DC. Da un lato, Latcham porta con sé una grande esperienza – dopotutto, ha partecipato alla costruzione dell'universo cinematografico coerente di maggior successo nella storia del cinema. Dall'altro, la DC si ritrova di nuovo con una nuova dirigenza, proprio mentre l'universo costruito da Gunn stava iniziando a prendere forma.

Gunn era stato infatti scelto nel 2022 per dare finalmente alla DC una direzione chiara dopo anni di cambi di rotta creativi. Quattro anni dopo, lo studio si trova di nuovo di fronte a un cambio di direzione. In un certo senso, è tragico.

Immagine di copertina: Shutterstock

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