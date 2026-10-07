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Paramount schluckt Warner – jetzt aber wirklich

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 7.10.2026

«Harry Potter», DC, «Star Trek», HBO, CNN e Paramount+ sotto lo stesso tetto: l'accordo da 110 miliardi di dollari è concluso. Nasce così un gigante dei media che ridefinirà gli equilibri di potere di Hollywood.

È successo davvero. Dopo un anno pieno di guerre tra offerte, cause legali, interferenze politiche e colpi di scena inaspettati, Paramount Skydance ha definitivamente acquisito Warner Bros. Discovery. Le due società lo hanno annunciato ufficialmente in una dichiarazione congiunta. Il prezzo: circa 110 miliardi di dollari.

Ancora ad agosto, tutto faceva pensare che l'accordo si sarebbe trascinato fino a gran parte del 2027. Dodici stati americani e il sindacato degli sceneggiatori WGA avevano fatto causa, un tribunale aveva bloccato temporaneamente l'acquisizione e fissato il processo a marzo 2027. Paramount rischiava così costi aggiuntivi per miliardi.

Beh, due mesi dopo, tutto è improvvisamente cambiato.

Warner appartiene ora effettivamente a Paramount

Il 6 ottobre, Paramount Skydance ha ufficialmente concluso l'acquisizione. Nasce così uno dei gruppi di intrattenimento più potenti al mondo: Warner Bros., Paramount Pictures, HBO Max, Paramount+, DC Studios, CNN e CBS fanno ora parte della stessa azienda.

A questo si aggiungono marchi e franchise come «Harry Potter», «Game of Thrones», «The Last of Us», «Mission: Impossible», «Star Trek» e l'intero universo DC. In altre parole: quello che un anno fa sembrava un monopolio hollywoodiano difficilmente immaginabile, ora è realtà.

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Il nuovo gruppo porta il nome Skydance. David Ellison, finora a capo di Paramount, lo guiderà insieme a Ynon Kreiz, ex CEO del colosso dei giocattoli Mattel. Kreiz si occuperà delle operazioni e dell'integrazione delle due aziende, mentre Ellison rimarrà responsabile dell'orientamento creativo e della strategia complessiva.

Anche il consiglio di amministrazione presenta una composizione notevolmente eterogenea, persino per gli standard di Hollywood: oltre a Kreiz, entrano Laurene Powell Jobs, fondatrice di Emerson Collective e vedova del co-fondatore di Apple Steve Jobs, nonché l'ex capo di Activision-Blizzard Bobby Kotick. Proprio quest'ultimo rappresenta una figura interessante in relazione a Warner Bros. Games. Quale ruolo giocherà effettivamente Kotick rimane però da vedere. Anche l'ex primo ministro britannico Tony Blair si unisce come consulente del consiglio di amministrazione.

Giocattoli, videogiochi, miliardi tecnologici e politica mondiale britannica: di certo non ci si annoierà durante le riunioni del consiglio di amministrazione.

HBO Max e Paramount+ verranno unificate

Attraverso la fusione, Paramount punta a risparmiare circa sei miliardi di dollari all'anno. Ufficialmente, gran parte di questo risparmio dovrebbe provenire da aree esterne al personale, ad esempio tramite l'unificazione delle infrastrutture tecnologiche e cloud. Data la dimensione del gruppo, tuttavia, difficilmente si potranno evitare tagli al personale.

Allo stesso tempo, Ellison intende investire massicciamente. In futuro, almeno 30 miliardi di dollari all'anno dovrebbero confluire nei contenuti. Anche HBO Max e Paramount+ dovrebbero fondersi a lungo termine in un unico servizio di streaming. L'obiettivo è ovvio: Netflix, Disney e Amazon dovranno affrontare un nuovo concorrente decisamente più grande. Ellison stesso ha giustificato la fusione affermando che Hollywood si è aggrappata troppo a lungo al passato, dando così a aziende come Netflix e Amazon l'opportunità di scuotere il settore.

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La scommessa non è però priva di rischi. Il gruppo fuso parte con circa 80 miliardi di dollari di debiti.

Che fine hanno fatto le cause legali?

È proprio qui che la storia si fa interessante. Perché, in realtà, questo articolo sarebbe dovuto uscire al più presto la prossima primavera.

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A luglio, dodici stati americani guidati dalla California avevano fatto causa contro la fusione. Un giorno dopo è seguita la Writers Guild of America (WGA). I querelanti sostenevano che Paramount e Warner avrebbero ottenuto insieme troppo potere sui film, sui blockbuster, sulle licenze TV e sul mercato del lavoro per i creativi.

Un giudice federale ha preso le obiezioni abbastanza sul serio da bloccare inizialmente l'accordo. Paramount si è quindi dichiarata volontariamente disposta a congelare l'acquisizione fino a una sentenza o al massimo fino a giugno 2027. Il processo sarebbe dovuto iniziare il 2 marzo 2027.

Ciò non accadrà più. Paramount ha raggiunto un accordo extragiudiziale con gli stati querelanti e il sindacato degli sceneggiatori. In questo modo sono scomparsi gli ultimi grandi ostacoli legali, e quello che poteva essere un blocco di mesi si è ridotto alla fine a poche settimane di ritardo.

E la CNN?

Resta la questione politicamente più spinosa di tutta questa acquisizione. La CNN appartiene ora effettivamente allo stesso gruppo di CBS News, e quindi a un'azienda sotto il controllo di David Ellison. Suo padre, Larry Ellison, è considerato uno stretto alleato del presidente americano Donald Trump. Trump, a sua volta, ha attaccato duramente la CNN per anni e ha prontamente accolto con favore la fusione conclusa: sarà una «grande azienda», ha detto martedì.

Le attuali dirigenze rimangono tuttavia in carica. Mark Thompson resta a capo della CNN, Bari Weiss mantiene la sua posizione presso CBS News. Ellison e Kreiz rimangono i loro rispettivi superiori. Nell'ambito dell'accordo, Ellison si è inoltre impegnato a istituire un comitato che vigili sull'indipendenza editoriale di CNN e CBS. Se questo abbia effettivamente abbastanza potere per impedire influenze politiche o economiche è un'altra questione. I critici ne dubitano.

Con questo si conclude almeno il giallo dell'acquisizione. Da quando Warner Bros. Discovery nell'ottobre 2025 era in vendita, abbiamo assistito a una guerra tra offerte con Netflix, un'offerta di acquisizione ostile, nove offerte di Paramount, cause legali, Trump, autorità antitrust, un blocco giudiziario e infine un processo che avrebbe dovuto congelare l'accordo fino al 2027. Dopo tutto questo, c'è effettivamente un vincitore.

Warner appartiene ora a Paramount. Questa volta davvero.

Immagine di copertina: Luca Fontana

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