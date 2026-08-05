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Nessun lieto fine prima del 2027: il tribunale ritarda l'acquisizione di Warner da parte di Paramount

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 5.8.2026

In realtà, Paramount avrebbe voluto concludere l'accordo con Warner da tempo. Ora è certo: prima di marzo 2027 non succederà nulla. Dodici stati federali degli Stati Uniti impongono un processo – e Paramount paga per ogni ritardo.

Poco prima sembrava che tutto andasse bene: il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva dato il via libera all'acquisizione di Warner Bros. da parte di Paramount e l'UE aveva persino seguito l'esempio – con condizioni, tra cui l'uscita di Paramount da una joint venture di distribuzione cinematografica con Universal in Europa.

La conclusione dell'acquisizione sembrava solo questione di settimane.

Ebbene sì.

Dodici stati dicono no

Invece di settimane, ora ci vorranno mesi. Il 13 luglio, un gruppo di dodici stati, guidato dal procuratore generale della California Rob Bonta, ha presentato una denuncia. L'accusa: la fusione indebolirebbe notevolmente la concorrenza nei film cinematografici, nei blockbuster e nelle licenze televisive via cavo e, secondo le autorità, porterebbe a prezzi più alti, qualità inferiore e meno contenuti per il cinema e la televisione. Un giorno dopo, il sindacato degli sceneggiatori WGA ha seguito l'esempio con una propria denuncia. La loro argomentazione: la fusione limiterebbe illegalmente la concorrenza per gli autori.

Un giudice del tribunale federale di Oakland, Araceli Martínez-Olguín, ha reagito prontamente: ha emesso un'ordinanza di due settimane che ha temporaneamente bloccato l'accordo. La motivazione: restavano aperte serie questioni che avrebbero giustificato un'ingiunzione preliminare. Paramount stessa aveva ammesso che il ritardo fino alla fine di settembre non le avrebbe causato alcun danno, ha aggiunto il giudice.

L'accordo è in sospeso – volontariamente

Invece di combattere, Paramount ha ceduto: il 24 luglio, le parti hanno concordato di sospendere l'accordo fino a una sentenza o al più tardi al 1° giugno 2027 – a seconda di quale evento si verifichi per primo. Fino ad allora, Paramount non potrà integrare o fondere le attività di Warner Bros. Discovery né direttamente né indirettamente.

Il CEO di Paramount, David Ellison, ha cercato di salvare l'umore in un memo interno: senza le denunce, l'accordo sarebbe stato concluso da tempo, ma si è detto ancora convinto che l'acquisizione fosse legalmente ineccepibile. Un portavoce dell'ufficio del procuratore generale della California non ha accettato questa argomentazione e ha definito il caso una chiara violazione della legge antitrust federale.

E ora: marzo 2027

Per quanto tempo l'accordo sarebbe rimasto «in sospeso» era rimasto a lungo incerto. Paramount voleva che il processo iniziasse già a novembre, mentre gli stati e la WGA chiedevano aprile 2027 per avere più tempo per la raccolta delle prove. Da stanotte il risultato è chiaro: il giudice Martínez-Olguín ha fissato il processo dal 2 al 19 marzo 2027, distribuito su dodici giorni di udienza. Una chiara vittoria ai punti per la controparte – e un'ulteriore battuta d'arresto per Paramount, che in realtà voleva concludere l'accordo quest'estate.

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Per Paramount, la situazione si fa ancora più difficile: il tempo è letteralmente denaro in questo accordo. A partire dal 1° ottobre, Paramount dovrà pagare 0,25 dollari per azione e trimestre come «Ticking Fee» agli azionisti di Warner, se l'accordo non sarà concluso entro tale data – il che si traduce in circa 650 milioni di dollari per trimestre. Se l'acquisizione fallisce completamente per motivi normativi, diventerà davvero costosa: Paramount dovrà a Warner una penale di 7 miliardi di dollari. L'accordo stesso scade a giugno 2027.

A proposito: la questione CNN

È anche degno di nota questo: David Ellison avrebbe recentemente affermato che il vero punto di contesa dietro le denunce non era affatto la legge antitrust, ma il suo futuro controllo sulla CNN – unito alla promessa che non si sarebbe intromesso nelle redazioni. L'ufficio del procuratore generale della California lo nega e insiste che si tratta di un semplice caso antitrust.

Questa affermazione è degna di nota perché solleva una questione che ha accompagnato questa acquisizione fin dall'inizio: Warner possiede anche la CNN, una delle emittenti di notizie più critiche nei confronti di Trump negli Stati Uniti. E dietro Paramount c'è la famiglia Ellison, un finanziatore strettamente legato all'amministrazione Trump. Se la CNN finisse sotto questo tetto, i critici temono che l'emittente possa in futuro trattare il presidente con maggiore delicatezza – sia attraverso pressioni aperte sia semplicemente attraverso una preventiva moderazione nella redazione.

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Proprio questo contesto può essere letto anche come spiegazione del motivo per cui il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha approvato l'acquisizione in estate senza alcuna condizione, mentre l'UE ha richiesto almeno una vendita parziale. Un'approvazione antitrust così semplice per un accordo da 111 miliardi di dollari che fonde due dei più grandi studi di Hollywood rimasti è… generosa. Se dietro ci sia effettivamente benevolenza politica o semplicemente una diversa valutazione antitrust rispetto all'Europa, non può essere provato dall'esterno.

Qualunque sia la vera ragione delle denunce: gli uffici dei procuratori generali si muovono ufficialmente esclusivamente sul terreno antitrust. Ma il fatto che proprio il controllo su una delle emittenti più note e critiche nei confronti di Trump negli Stati Uniti faccia parte dell'accordo, in questa situazione politicamente carica, difficilmente potrà essere ignorato da nessuno – né dai querelanti né dalla stessa Paramount.

Immagine di copertina: Luca Fontana

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