Netflix si ritira: Paramount vince la battaglia da un miliardo di dollari per Warner

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 27.2.2026

Netflix rinuncia a Warner e lascia a Paramount uno degli archivi mediatici più preziosi al mondo. Il ritiro pone fine a una guerra di offerte del valore di miliardi e sposta radicalmente l'equilibrio di potere nel settore dello streaming.

La più grande guerra di offerte nella storia recente di Hollywood è finita. Netflix si ritira. Nessun ritocco, nessun bluff finale, nessun «all-in». Questo è l'annuncio ufficiale del gigante dello streaming . Lascia quindi il campo allo studio tradizionale Paramount Skydance.

Quello che sembra un sobrio annuncio finanziario è un cambiamento tettonico nella struttura di potere dell'industria dell'intrattenimento.

Cosa è successo

Nel dicembre scorso, l'offerta sembrava essere stata siglata. Netflix voleva pagare 27,75 dollari per azione in contanti, il che equivale a un totale di 82,7 miliardi di dollari incluso il debito. Warner Bros. con HBO, lo studio cinematografico, DC e l'enorme archivio sarebbero stati integrati nell'impero di Netflix. Il settore della TV lineare, che include il canale di notizie CNN, sarebbe stato scorporato.

Tuttavia, Paramount ha insistito. Dopo severi tentativi - e persino una causa - lo studio ha presentato un'offerta migliore: <da 30 a 31 dollari per> per l'intera società, compresa l'attività di TV lineare, e interamente in contanti. In aggiunta, una «tassa di ticchettio» in caso di ritardi e l'assunzione della tassa di risoluzione da 2,8 miliardi di dollari rispetto all'offerta di Netflix che era già stata concordata.

Il consiglio di amministrazione di Warner ha ufficialmente classificato questo pacchetto come « superiore» qualche giorno fa e ha dato a Netflix la possibilità di seguire il suo esempio entro quattro giorni. Ma Netflix ha deciso di non farlo.

I co-CEO del colosso dello streaming, Ted Sarandos e Greg Peters, spiegano che l'offerta «non è più finanziariamente interessante». E sottolineano: La transazione è sempre stata un «nice to have», non un «must have».

«Bello avere»? Non proprio.

Questa formulazione sembra una buona ragione. Ma si tratta anche di PR. Se l'offerta si fosse concretizzata, Netflix non sarebbe semplicemente cresciuta: il gruppo sarebbe diventato il più potente proprietario di contenuti dell'intrattenimento moderno. Netflix, HBO, Warner Bros, DC, «Harry Potter» - tutti sotto l'ombrello di quello che è già il più grande servizio di streaming al mondo. Non si tratta di una questione di poco conto.

Allo stesso tempo, è vero: Il prezzo è stato enorme. Un'offerta solo in contanti avrebbe portato Netflix ad indebitarsi enormemente. Il margine di errore finanziario si sarebbe ridotto drasticamente. Errori di pianificazione, costosi flop o errori strategici avrebbero danneggiato molto più rapidamente. Non per niente nelle ultime settimane si è parlato di «All-in» di Netflix.

Il nervosismo era visibile. Il titolo Netflix è stato messo sotto pressione nel frattempo, con gli investitori che temevano che l'azienda potesse prendere il sopravvento. Il fatto che il prezzo delle azioni sia salito significativamente dopo l'annuncio del ritiro la dice lunga. Sarandos ha ragione: a un certo punto bisogna rimanere disciplinati. Tuttavia, l'idea di ciò che avrebbe potuto essere lo terrà probabilmente occupato per un po'.

E poi diventa politica

Se le autorità di regolamentazione saranno d'accordo, uno degli studi più tradizionali di Hollywood passerà a Paramount Skydance. C'è anche una storia politica dietro a questa operazione

Il business della TV lineare di Warner comprende anche la CNN, uno dei canali di notizie più critici nei confronti di Trump negli Stati Uniti. Il Presidente degli Stati Uniti ha chiarito ancora una volta, pochi giorni fa, la sua posizione nei confronti del canale. «Non parlo con la CNN. È una fake news», ha detto durante una conferenza stampa quando un giornalista della CNN ha voluto fare una domanda.

La connessione: Paramount è sostenuta dalla famiglia Ellison. E Larry Ellison è considerato uno stretto confidente di Trump. I critici temono che anche l'indipendenza editoriale della CNN possa subire pressioni sotto questo ombrello. Trump aveva già annunciato a dicembre che avrebbe interferito nella revisione normativa dell'acquisizione - una mossa decisamente inusuale.

A Netflix-Warner non è stata una mossa facile.

Un gruppo Netflix-Warner avrebbe innanzitutto suscitato preoccupazioni in materia di diritto della concorrenza perché avrebbe creato un monopolio dei contenuti senza rivali. Una struttura Paramount-Warner, invece, sposta il dibattito nell'arena politica. Non si tratta solo di quote di mercato nello streaming, ma di influenza.

Cosa significa questo per Hollywood?

A parte le quote di mercato e la politica, c'è una terza dimensione: i posti di lavoro. Ted Sarandos, CEO di Netflix, ha sottolineato nella sua dichiarazione che Warner è stata guidata come «forte custode di marchi iconici» e che «posti di lavoro sono stati garantiti e creati nel panorama produttivo statunitense». Questo fa ovviamente parte della retorica negoziale. Ma è anche un'indicazione di dove risiedono le preoccupazioni.

Paramount è sostenuta dalla famiglia Ellison, un centro di potere che è strettamente intrecciato con Oracle - un'azienda che attualmente sta investendo miliardi nell'infrastruttura AI e si sta posizionando come la spina dorsale dell'economia AI globale. Cosa c'entra tutto questo con Hollywood? Molto più di quanto sembri a prima vista.

Quando l'IA diventa il fulcro strategico di un gruppo mediatico, cambia le priorità. Post-produzione automatizzata, scripting supportato dall'IA, set virtuali, voci sintetiche: molte di queste cose sono da tempo tecnicamente possibili ed economicamente allettanti. Un proprietario con una forte attenzione alle infrastrutture e all'IA potrebbe sfruttare questo potenziale di razionalizzazione in modo più coerente rispetto a un servizio di streaming che vive principalmente di contenuti creativi.

Questo non vuol dire che il gruppo media abbia cambiato le sue priorità.

Questo non significa che Paramount taglierà automaticamente posti di lavoro in massa. Ma c'è una crescente preoccupazione a Hollywood che l'efficienza possa avere la precedenza sulla cultura creativa sotto un ombrello più guidato dalla tecnologia.

